爆中科院拿標案機密文件兜售　黃國昌點名顧立雄：睜一隻眼閉一隻眼？

▲黃國昌爆料中科院的標案機密資訊遭內部人員兜售。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（2日）爆料，過去幾個月，中科院內部人員竟拿著「中科院鵬園院區智慧監控指管系統」標案機密文件，四處向廠商兜售要錢，更離譜的是，這還不是單一個案，背後還涉及軍事採購弊案。他也點名國防部長、中科院董事長顧立雄，這些為謀私利罔顧國安之貪腐劣行，國防部都不知道還是睜一隻眼、閉一隻眼，有錢大家撈？

黃國昌表示，中山科學研究院不僅執行國防部各軍種的委託研究，更負責產製、維修國軍各項武器系統，每年自國防部取得之預算高達近千億台幣，可謂在我國國防自主上扮演關鍵角色。

黃國昌指出，然而，中科院以「財團法人」的型態組織，各項高額經費的採購，卻經常不受政府採購法等相關規範之管制，自成體系地辦理相關招標採購，內部控管卻一塌糊塗，不僅滋生貪腐弊案的溫床，更可能因此洩露重要國防機密。

黃國昌爆料，具體而言，過去幾個月，竟然有內部人員拿著中科院鵬園院區智慧監控指管系統的標案機密文件，大剌剌地四處向廠商兜售要錢，行徑之乖張，令人不敢置信。更離譜的是，這還不是單一個案，背後還涉及一整串軍事採購弊案。

最後，黃國昌質疑，請問國防部部長兼中科院董事長顧立雄：這些為謀私利罔顧國安之貪腐劣行，國防部都不知道嗎？還是睜一隻眼、閉一隻眼，有錢大家撈？

▼ 顧立雄 。（圖／記者黃克翔攝）