曝已推演柯文哲明受訪地點、動線　黃國昌：他應有一段不短的話想說

▲民眾黨主席黃國昌7日受訪。（圖／記者黃國霖攝）

記者蘇晏男／台北報導

涉京華城案的民眾黨前主席柯文哲明是否會交保，受到政壇關注。民眾黨今（7日）中午已號召支持者明下午1時到北檢外「一起接柯P回家」。對此，黃國昌下午表示，他昨晚在黨中央開內部會議，針對周一狀況進行完整沙盤推演；黃透露，他已交代民眾黨副秘書長許甫、民眾黨發言人吳怡萱，針對柯出來受訪地點以及走到外面動線，先跟媒體好友做好溝通，希望能讓大家好好採訪，因為柯明天出來，應該會有一段不短的話想跟大家說。

北院5日裁定柯文哲7000萬交保，並限制出境、出海8個月且須接受電子監控，其妻陳佩琪知情後立刻籌錢，5日已把5000萬匯入柯的保釋金專戶，其中3000萬是先前返回的保釋金，另2000萬是賣新竹土地的錢，但陳說家中錢已用罄，將跟柯文哲胞妹柯美蘭、柯母何瑞英商借剩餘的2000萬。不過，柯文哲5日下午透過律師團表示要再深思，律師團也說，將在8日上午辦理律見轉達後，再行決定；據了解，保釋金其實都籌足，但柯家的錢實在沒這麼多，柯又不願欠人情、欠錢，因此決定深思考量到明天再做決定。

黃國昌7日下午受訪時提到，保釋金是柯文哲家人必要的隱私，他還是會保護，「我只能報告，該做的所有準備我們都準備好了」，而民眾黨現在狀況、未來發展，等到柯文哲出來以後，他終於有機會繼今年1月以後，可以好好的再跟柯坐下來談，所以他有交代律師，明天不管用任何方法，就是要說服柯，請柯出來。

由於民眾黨7日中午透過社群媒體，號召支持者明下午1時到北檢外「一起接柯P回家」，媒體詢問，明天下午的動員狀況如何？在集會遊行禁制區集結是否會擔心發生衝突？

黃國昌回應，明天是上班日，他知道很多支持者很關心，也希望能夠來，所以一直打電話到黨中央詢問，所以他昨晚在黨中央開內部會議，針對周一狀況進行完整沙盤推演，最後今中午就告訴支持者，如果大家有空願意，在不耽誤上班時間下，都歡迎大家一起來接柯文哲。

黃國昌也透露，明天動線部分，他要拜託所有媒體、攝影大哥，因為上次柯文哲出來時相當擁擠，所以他昨晚特別開會交代許甫、吳怡萱，針對柯出來受訪地點以及走到外面動線，先跟媒體好友做好溝通，希望能讓大家好好採訪，因為柯明天出來，應該會有一段不短的話想跟大家說，為了讓媒體能好好採訪，加上讓柯行走時不會造成過度推擠，他藉由這機會跟媒體報告，希望明天能很順利。

黃國昌說，民眾黨每次在北檢的活動，大家其實都可以看到非常溫和、理性，所以明天還是希望維持相同基調，就只是一個非常和平、理性，讓支持者自主接柯文哲出來的活動，希望活動過程中，不要有人跑來蹭、跑來鬧場，也不要有人假冒民眾黨支持者來滋事，「我覺得這樣不好」，明天對民眾黨來說，最重要是讓柯出來，相信這麼久了，柯有很多話想跟大家說。