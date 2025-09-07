　
    • 　
>
法官故意釣魚柯文哲？他曝「7000萬交保原因」：能兩邊都處理

▲▼涉犯京華城案仍在押的台灣民眾黨前主席柯文哲，今（2日）被押解到台北地院出庭，面帶笑容。（圖／記者黃哲民攝）

▲柯文哲不願為交保借錢欠人情，坦言再深思。（圖／記者黃哲民攝）

網搜小組／劉維榛報導

北院裁定7000萬交保金，柯文哲卻給予「再行深思」。對於外界直指「7000萬是法官故意在釣魚」，名醫蘇一峰回擊，「金流查一年了，還能釣到什麼魚？」他認為，真正原因是法官夾在輿論與黨派壓力間進退兩難，不放柯會被批司法迫害，放了又怕得罪黨，因此才開出7000萬保金，算是兩邊都交代的折衷做法。

醫師蘇一峰在臉書表示，對於青鳥補腦認為「7000萬是法官故意在釣魚柯文哲」，讓他不禁質問「是可以釣什麼魚，金流都查一年了，是抓到什麼魚？」

對此，蘇一峰曝真實看法，其實主因是法官夾在輿論和黨的壓力兩難，「不放柯文哲，社會輿論檢討司法迫害的聲量越來越大，放了柯文哲得罪民進黨，所以才弄個7000萬兩邊都處理！」

北院裁定柯文哲7000萬交保，並限制出境、出海8個月且須接受電子監控，妻子陳佩琪知情後立刻籌錢，5日已把5000萬匯入柯的保釋金專戶，其中3000萬是先前返回的保釋金，另2000萬是賣新竹土地的錢，但陳說家中錢已用罄，將跟柯文哲胞妹柯美蘭、柯母何瑞英商借剩餘的2000萬。

不過，柯文哲透過律師團要再行深思，律師團也說，將在8日上午辦理律見轉達後，再行決定；據了解，保釋金其實都籌足，但柯家的錢實在沒這麼多，柯又不願欠人情、欠錢，因此決定深思考量到下周。

黃國昌今（7日）下午受訪時提到，保釋金是柯文哲家人必要的隱私，他還是會保護，「我只能報告，該做所有準備我們都準備好了」，而民眾黨現在狀況、未來發展，等到柯文哲出來以後，他終於有機會繼今年1月以來，可以好好的再跟柯坐下來談，所以他有交代律師，明天不管用任何方法，就是要說服柯，請柯出來。

09/06 全台詐欺最新數據

399 1 9411 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／林智勝開轟！　全場歡呼
快訊／石破茂辭去日本首相！　辭自民黨總裁
上月台人被騙73億！　手法前三名曝
離開桃猿被罵叛徒　林智勝曝當年抉擇內幕
虞書欣新戲出事！男主角爆不演了　7天蒸發72萬粉
4度酒駕被抓！駕駛竟是國小教師　教育局開鍘

台灣女友參加朋友婚禮　問他「1句話」日男驚呆！全點頭笑了

明天午後全台防大雨　未來一周還有熱帶擾動發展機率

已經8個月沒上班！他「靠股息過活」喊爽　網見1關鍵：羨慕

快訊／雨勢升級！19縣市豪大雨特報　台中山區暴雨轟1小時

以為AA制是公平！妹子因男友「1句話」心碎分手　網怒：吃定妳

日曜天地名牌鞋出清3.1折起　大魯閣新時代週年慶９/10開打

快訊／４縣市大雷雨！國家警報響　3地山區暴雨轟2小時

機票只花2萬5飛10國！全職旅人「10招買到便宜機票」大公開

中山女高生「校長室前吃便當」爭取訂外送　家長會表態：欣慰

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【銅中一點白】白瘦男為朋友勇闖健美比賽意外成為焦點！

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

【瞬間就不嘻嘻了】黑柴轉身看帥哥被摸笑超爽！ 換小姐姐摸就...

【小姊姊太懂照顧人】弟弟農曆七月睡不好 她奶音唸平安語求七娘媽保佑

網售「台灣大禹嶺」茶包竟是毒品！3藥頭3藥腳被逮

民歌50重回中山堂！　葉佳修領軍傳奇民歌手齊聚開唱

王以勒2.1秒絕殺三分！中華U16男籃逆轉巴林　拿亞洲盃第7

快訊／林智勝終賽大巨蛋首轟全場歡呼　305轟堆高障礙！洪總也拍手

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

性侵案「遭轟檢討江祖平」！李怡貞道歉了

95%工程師出軌？徵信社曝「7大外遇對象」

江祖平歷任1特點全認證！龔益霆稱交往遭虧

今「白露」沖2生肖　6禁忌一次看

名校資優生全裸在客廳尿尿　竟是手機成癮釀衝突

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

北市52年「石頭火鍋店」驚傳頂讓　老饕難過

自己聞不到！妹子1壞習慣「身體竟飄腐爛味」

重機正妹北宜跑山照瘋傳！本尊找到了

江祖平遭質疑「為何當下不報案」！她解析背後困境

快訊／19縣市大雨特報！下到深夜

開箱新總部！竹北吊車大王「啟德白宮」超華麗

相關新聞

曝已推演柯文哲明受訪地點、動線　黃國昌：他應有一段不短的話想說

曝已推演柯文哲明受訪地點、動線　黃國昌：他應有一段不短的話想說

涉京華城案的民眾黨前主席柯文哲明是否會交保，受到政壇關注，而民眾黨今（7日）中午已號召支持者明下午1時到北檢外「一起接柯P回家」。對此，黃國昌下午表示，他昨晚在黨中央開內部會議，針對周一狀況進行完整沙盤推演；黃透露，他已交代民眾黨副秘書長許甫、民眾黨發言人吳怡萱，針對柯出來受訪地點以及走到外面動線，先跟媒體好友做好溝通，希望能讓大家好好採訪，因為柯明天出來，應該會有一段不短的話想跟大家說。

柯文哲明願交保？　黃國昌：我交代律師用任何方法說服柯出來

柯文哲明願交保？　黃國昌：我交代律師用任何方法說服柯出來

柯文哲交保金仍差2000萬　張啓楷：金額太大「等於掏空柯家」

柯文哲交保金仍差2000萬　張啓楷：金額太大「等於掏空柯家」

預告「一起接柯P回家」　民眾黨號召支持者明13:00北檢外集結

預告「一起接柯P回家」　民眾黨號召支持者明13:00北檢外集結

7000萬已到位！江和樹盼柯文哲願意交保

7000萬已到位！江和樹盼柯文哲願意交保

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

沒人敢幫江祖平！他警世：嚴重度堪比李宗瑞

撿到價值995萬金條　婦：以為是假的

柯文哲仍深思是否交保　司改黨主席：不要

路遇車禍救人　護士驚見死者是男友

快訊／藍心湄發聲了：罪犯就去坐牢！力挺江祖平

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

李燕一路爆哭回台中！繼子摔車滾5圈傷勢曝

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

江祖平：我沒什麼好失去的

江祖平深夜突貼全黑圖！　憂龔家父子埋伏住處外：我真的好累

虞書欣「習慣性霸凌」逼她輕生！搶救3天才活

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！

性侵案「遭轟檢討江祖平」！李怡貞道歉了

