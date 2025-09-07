法官故意釣魚柯文哲？他曝「7000萬交保原因」：能兩邊都處理

▲柯文哲不願為交保借錢欠人情，坦言再深思。（圖／記者黃哲民攝）



網搜小組／劉維榛報導

北院裁定7000萬交保金，柯文哲卻給予「再行深思」。對於外界直指「7000萬是法官故意在釣魚」，名醫蘇一峰回擊，「金流查一年了，還能釣到什麼魚？」他認為，真正原因是法官夾在輿論與黨派壓力間進退兩難，不放柯會被批司法迫害，放了又怕得罪黨，因此才開出7000萬保金，算是兩邊都交代的折衷做法。

醫師蘇一峰在臉書表示，對於青鳥補腦認為「7000萬是法官故意在釣魚柯文哲」，讓他不禁質問「是可以釣什麼魚，金流都查一年了，是抓到什麼魚？」

對此，蘇一峰曝真實看法，其實主因是法官夾在輿論和黨的壓力兩難，「不放柯文哲，社會輿論檢討司法迫害的聲量越來越大，放了柯文哲得罪民進黨，所以才弄個7000萬兩邊都處理！」

北院裁定柯文哲7000萬交保，並限制出境、出海8個月且須接受電子監控，妻子陳佩琪知情後立刻籌錢，5日已把5000萬匯入柯的保釋金專戶，其中3000萬是先前返回的保釋金，另2000萬是賣新竹土地的錢，但陳說家中錢已用罄，將跟柯文哲胞妹柯美蘭、柯母何瑞英商借剩餘的2000萬。

不過，柯文哲透過律師團要再行深思，律師團也說，將在8日上午辦理律見轉達後，再行決定；據了解，保釋金其實都籌足，但柯家的錢實在沒這麼多，柯又不願欠人情、欠錢，因此決定深思考量到下周。

黃國昌今（7日）下午受訪時提到，保釋金是柯文哲家人必要的隱私，他還是會保護，「我只能報告，該做所有準備我們都準備好了」，而民眾黨現在狀況、未來發展，等到柯文哲出來以後，他終於有機會繼今年1月以來，可以好好的再跟柯坐下來談，所以他有交代律師，明天不管用任何方法，就是要說服柯，請柯出來。