　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

在野稱人民不信任司法　綠：藍白錯誤資訊灌輸支持者才是罪魁禍首

▲▼民進黨發言人吳崢。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨發言人吳崢。（圖／記者杜冠霖攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德昨在律師節活動表示，行政干預司法的時代已經過去，不過被民眾黨發言人吳怡萱批評，賴的發言一廂情願，與真實民意感受落差大，國民黨也稱，幾乎每份民調都顯示台灣人對司法信任屢創新低。對此，民進黨發言人吳崢今（7日）反嗆，藍白不斷用錯誤、仇恨的資訊灌輸給支持者，用政治力打壓司法，才是打擊司法威信的罪魁禍首。

吳崢今在臉書表示，賴清德昨天在律師節活動提到，台灣從專制走向民主，司法獨立是其中一項了不起的成就，行政干預司法的時代已經過去。國民黨、民眾黨接受媒體採訪，引民調反駁，說人民對司法信任度下降。民調可以作為政府施政參考，但民調的特性就是也容易受到外部因素影響。

吳崢質疑，藍、白兩黨說人民對司法不信任，怎麼不先看看自己灌輸給支持者多少錯假資訊，誤導他們的判斷？國民黨智庫副執行長凌濤日前才公然宣稱，檢察總長依法要向總統報告個案，殊不知史無前例後無來者這樣做的，正是國民黨的前總統馬英九。

吳崢指出，再者，民眾黨帶領支持者違法包圍檢調、煽動仇視司法人員，甚至攻擊執法人員，真正大辣辣干預司法的不正是藍白兩黨？當國民黨、民眾黨不斷用錯誤、仇恨的資訊灌輸給支持者，用政治力打壓司法，不就是打擊司法威信的罪魁禍首？

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 9411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／林智勝開轟！　全場歡呼
快訊／石破茂辭去日本首相！　辭自民黨總裁
上月台人被騙73億！　手法前三名曝
離開桃猿被罵叛徒　林智勝曝當年抉擇內幕
虞書欣新戲出事！男主角爆不演了　7天蒸發72萬粉
4度酒駕被抓！駕駛竟是國小教師　教育局開鍘

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

在野稱人民不信任司法　綠：藍白錯誤資訊灌輸支持者才是罪魁禍首

陸傳張亞中退選國民黨主席？　本人斥：為救黨救兩岸一定選到底

去日本是帶老婆二度蜜月　黃國昌批四叉貓：管太寬了吧

別再有受害者　高嘉瑜再聲援江祖平：誰願自身不幸被當茶餘飯後？

曝已推演柯文哲明受訪地點、動線　黃國昌：他應有一段不短的話想說

美國防戰略不再緊盯中國？　他點四大面向批以偏概全、無端製造疑慮

柯文哲明願交保？　黃國昌：我交代律師用任何方法說服柯出來

賴清德見證綠盟理事長交接　林佳龍盼高志鵬維護台灣民主政治

柯文哲交保金仍差2000萬　張啓楷：金額太大「等於掏空柯家」

預告「一起接柯P回家」　民眾黨號召支持者明13:00北檢外集結

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【銅中一點白】白瘦男為朋友勇闖健美比賽意外成為焦點！

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

【瞬間就不嘻嘻了】黑柴轉身看帥哥被摸笑超爽！ 換小姐姐摸就...

【小姊姊太懂照顧人】弟弟農曆七月睡不好 她奶音唸平安語求七娘媽保佑

在野稱人民不信任司法　綠：藍白錯誤資訊灌輸支持者才是罪魁禍首

陸傳張亞中退選國民黨主席？　本人斥：為救黨救兩岸一定選到底

去日本是帶老婆二度蜜月　黃國昌批四叉貓：管太寬了吧

別再有受害者　高嘉瑜再聲援江祖平：誰願自身不幸被當茶餘飯後？

曝已推演柯文哲明受訪地點、動線　黃國昌：他應有一段不短的話想說

美國防戰略不再緊盯中國？　他點四大面向批以偏概全、無端製造疑慮

柯文哲明願交保？　黃國昌：我交代律師用任何方法說服柯出來

賴清德見證綠盟理事長交接　林佳龍盼高志鵬維護台灣民主政治

柯文哲交保金仍差2000萬　張啓楷：金額太大「等於掏空柯家」

預告「一起接柯P回家」　民眾黨號召支持者明13:00北檢外集結

網售「台灣大禹嶺」茶包竟是毒品！3藥頭3藥腳被逮

民歌50重回中山堂！　葉佳修領軍傳奇民歌手齊聚開唱

王以勒2.1秒絕殺三分！中華U16男籃逆轉巴林　拿亞洲盃第7

快訊／林智勝終賽大巨蛋首轟全場歡呼　305轟堆高障礙！洪總也拍手

台灣女友參加朋友婚禮　問他「1句話」日男驚呆！全點頭笑了

泰王御准！阿努廷正式出任總理　承諾4個月內解散國會

9/9體育日好康限定！台中公立運動中心、球場、健身房、泳池免費

快訊／辭去日本首相！石破茂召開記者會　決定辭去自民黨總裁

明天午後全台防大雨　未來一周還有熱帶擾動發展機率

走進莫內的畫裡！探訪巴黎《睡蓮》創作地＆故居　參觀攻略大公開

【好想幫牠抓癢癢】海豹害羞定格…自帶淡出特效也太萌

政治熱門新聞

柯文哲仍深思是否交保　司改黨主席：不要

江祖平揭性侵真相！范雲點名三立

江祖平事件「政壇4女力」發聲：與受害者同行

賴清德提「黑天鵝」有大罷免　吳思瑤認行政立法出問題：別跟民意斷鏈

柯文哲交保噩夢剛開始！作家曝復仇式玩法

民進黨團幹部7缺6截止登記「等嘸人」　柯建銘擋逼宮拚開議前補齊

7000萬已到位！江和樹盼柯文哲願意交保

龔益霆嗆用關係壓死江祖平　陳菁徽批毛骨悚然：本月最大鬼故事

預告「一起接柯P回家」　民眾黨號召支持者明13:00北檢外集結

柯文哲交保金仍差2000萬　張啓楷：金額太大「等於掏空柯家」

轟新青安錯誤政策　吳欣岱：反而為炒房添加柴火

交保金7千萬過高？　律師列「3大事實」揭柯文哲裝窮政治操作

柯文哲明願交保？　黃國昌：我交代律師用任何方法說服柯出來

檢察官、法官辦案本於專業　賴清德：行政干預司法時代已過去

更多熱門

相關新聞

去日本是帶老婆二度蜜月　黃國昌批四叉貓：管太寬了吧

去日本是帶老婆二度蜜月　黃國昌批四叉貓：管太寬了吧

涉京華城案被羈押禁見一年的民眾黨前主席柯文哲，5日獲北檢裁定7000萬交保，但民眾黨主席黃國昌卻被發現當天人在日本，引發討論。對此，黃國昌今（7日）受訪回應，那是今年3月，他獻給他的寶貝「達令卡」時就公開寫下的承諾，今年夏天要帶老婆去二度蜜月，但夏天忙得兵荒馬亂，好不容易九月擠出4天時間，「不曉得大家對於私事會這麼有興趣」。

曝已推演柯文哲明受訪地點、動線　黃國昌：他應有一段不短的話想說

曝已推演柯文哲明受訪地點、動線　黃國昌：他應有一段不短的話想說

柯文哲明願交保？　黃國昌：我交代律師用任何方法說服柯出來

柯文哲明願交保？　黃國昌：我交代律師用任何方法說服柯出來

賴清德見證　林佳龍交棒綠盟理事長給高志鵬

賴清德見證　林佳龍交棒綠盟理事長給高志鵬

曝黨中央確認參選主席資格　羅智強啟動政見會：決戰賴清德的無限城

曝黨中央確認參選主席資格　羅智強啟動政見會：決戰賴清德的無限城

關鍵字：

賴清德司法吳崢黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

沒人敢幫江祖平！他警世：嚴重度堪比李宗瑞

撿到價值995萬金條　婦：以為是假的

柯文哲仍深思是否交保　司改黨主席：不要

路遇車禍救人　護士驚見死者是男友

快訊／藍心湄發聲了：罪犯就去坐牢！力挺江祖平

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

李燕一路爆哭回台中！繼子摔車滾5圈傷勢曝

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

江祖平：我沒什麼好失去的

江祖平深夜突貼全黑圖！　憂龔家父子埋伏住處外：我真的好累

虞書欣「習慣性霸凌」逼她輕生！搶救3天才活

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！

性侵案「遭轟檢討江祖平」！李怡貞道歉了

更多

最夯影音

更多

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面