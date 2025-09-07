在野稱人民不信任司法　綠：藍白錯誤資訊灌輸支持者才是罪魁禍首

▲民進黨發言人吳崢。（圖／記者杜冠霖攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德昨在律師節活動表示，行政干預司法的時代已經過去，不過被民眾黨發言人吳怡萱批評，賴的發言一廂情願，與真實民意感受落差大，國民黨也稱，幾乎每份民調都顯示台灣人對司法信任屢創新低。對此，民進黨發言人吳崢今（7日）反嗆，藍白不斷用錯誤、仇恨的資訊灌輸給支持者，用政治力打壓司法，才是打擊司法威信的罪魁禍首。

吳崢今在臉書表示，賴清德昨天在律師節活動提到，台灣從專制走向民主，司法獨立是其中一項了不起的成就，行政干預司法的時代已經過去。國民黨、民眾黨接受媒體採訪，引民調反駁，說人民對司法信任度下降。民調可以作為政府施政參考，但民調的特性就是也容易受到外部因素影響。

吳崢質疑，藍、白兩黨說人民對司法不信任，怎麼不先看看自己灌輸給支持者多少錯假資訊，誤導他們的判斷？國民黨智庫副執行長凌濤日前才公然宣稱，檢察總長依法要向總統報告個案，殊不知史無前例後無來者這樣做的，正是國民黨的前總統馬英九。

吳崢指出，再者，民眾黨帶領支持者違法包圍檢調、煽動仇視司法人員，甚至攻擊執法人員，真正大辣辣干預司法的不正是藍白兩黨？當國民黨、民眾黨不斷用錯誤、仇恨的資訊灌輸給支持者，用政治力打壓司法，不就是打擊司法威信的罪魁禍首？