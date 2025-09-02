　
社會 社會焦點 保障人權

警攔錯車2山老鼠溜了！保七2天後四稜溫泉逮人　珍貴肖楠藏溪邊

▲桃園大溪警方擺烏龍攔錯民車，保七森林警察捉對人，查獲2人和94KG肖楠木。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲桃園警方一度錯攔車輛，所幸保七森林警察及時逮人，查獲2名山老鼠和94KG肖楠木。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

桃園市大溪警方8月19日緝捕山老鼠時誤判情資，錯攔民眾轎車，造成民眾一家5口嚇壞，保七總隊第五大隊根據林保署情資，成功鎖定1輛老舊進口休旅車，兩天後在桃園復興山區，逮捕正在溪床藏匿肖楠塊贓物的鄭姓、張姓嫌犯，起獲重94公斤肖楠木、金線蓮，現場還查獲毒品，全案偵訊後依森林法、毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。

桃園市大溪警分局，8月19日接獲林保署新竹分署大溪工作站通報，有車輛至復興區東眼山區載運林木，警方傍晚出動優勢警力，荷槍攔下一輛白色轎車，讓車上夫妻和3名幼童嚇壞。警方查證為單純出遊，當下道歉，車主事後PO文引發討論。

▲桃園大溪警方擺烏龍攔錯民車，保七森林警察捉對人，查獲2人和94KG肖楠木。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲桃園大溪警方擺烏龍攔錯民車，保七森林警察捉對人，查獲2人和94KG肖楠木。（圖／記者楊永盛翻攝）

保七總隊第五大隊副大隊長徐翔偉今（2日）表示，該大隊同步接獲林保署提供情資，以貴重木被盜伐地點沿路向外調閱路口監視器，鎖定疑似該案山老鼠的銀色老舊進口休旅車，在8月31日下午前往桃園市復興區追查時，發現可疑的休旅車出現在台7線58.5公里四稜溫泉附近路邊。

▲桃園大溪警方擺烏龍攔錯民車，保七森林警察捉對人，查獲2人和94KG肖楠木。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方在休旅車後車廂發現疑似貴重贓木，擴大搜查正在溪床藏匿贓物的鄭姓（60歲）及張姓（42歲）男子，共起獲遭竊取的臺灣肖楠23塊（94公斤）及森林副產物金線蓮；休旅車上查獲電動鏈鋸、手鋸、背架、柴刀、毒品吸食器等贓證物；全案依涉嫌森林法、毒品危害防制條例等罪移送桃園地檢署偵辦，並持續追查有無其他共犯或下游收贓者。

08/31 全台詐欺最新數據

NBA明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）趁著參加珍珠海岸國際音樂祭空檔，旋風造訪古色古香的大溪小鎮。從漫步百年牌樓、挑戰手作花生糖，到品嘗庶民小吃、體驗廟會神將與陀螺，唐斯化身「文化探險家」，玩得不亦樂乎。

