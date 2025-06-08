暑假親子放電好去處　來桃園大溪賞濕地還有綠色學習之旅

▲月眉濕地與瑞興濕地則為串聯大溪水資中心的重要生態節點。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府為實現永續環境教育與水資源再利用的雙重目標，積極推動水資源回收中心的轉型與再生，特別是大溪水資源回收中心自民國107年獲得環境教育場域認證，跳脫傳統污水處理設施的框架，發展為兼具教育功能與自然景觀的環境教育基地。

市府水務局7日指出，不同於一般僅作為污水處理用途的設施，大溪水資中心以「藍金工廠」為主題，開設一系列環教體驗課程，讓市民能夠實地了解污水處理流程，進一步認識水資源循環與再生利用的重要性。

▲大溪水資中心環教體驗課程。（圖／水務局提供）

目前開放的環境教育課程包括「探索藍金工廠—下水道」、「水中微生物的真面目」及「層層過濾—齊心合力」等，透過動手操作與場域導覽，將枯燥的污水知識轉化為生動有趣的學習體驗，深受學校與親子族群喜愛。桃市府表示除水資中心課程外，今年更推出全新課程，如「濕地牌天然淨水器」與「月眉濕地的不速之客」，將月眉濕地的自然生態納入教學範圍，讓學員在濕地實地觀察生物與水質淨化的互動，體驗大自然即是最好的教室。

月眉濕地與瑞興濕地則為串聯大溪水資中心的重要生態節點，濕地內蘊藏豐富的水生植物與鳥類資源，是都市中難得一見的綠色棲地。市府也藉此打造「水與綠」交織的環教路徑，不僅提供民眾假日放鬆身心的好去處，更強化市民對於生態保育與水資源管理的認識。漫步濕地步道之間，孩童可盡情奔跑探索，家長也能親近自然、遠離塵囂，是暑假期間最適合全家出遊、寓教於樂的景點。

市府水務局誠摯邀請市民朋友，在暑期安排一趟前往大溪的綠色學習之旅，從大溪水資源回收中心出發，走訪月眉與瑞興濕地，體驗別具意義的親子共學時光。透過參與環教課程與濕地探索，從源頭了解水的故事，一起為守護我們的水環境盡一份心力。