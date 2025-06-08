　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

暑假親子放電好去處　來桃園大溪賞濕地還有綠色學習之旅

▲暑假親子放電好去處來桃園大溪賞濕地

▲月眉濕地與瑞興濕地則為串聯大溪水資中心的重要生態節點。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府為實現永續環境教育與水資源再利用的雙重目標，積極推動水資源回收中心的轉型與再生，特別是大溪水資源回收中心自民國107年獲得環境教育場域認證，跳脫傳統污水處理設施的框架，發展為兼具教育功能與自然景觀的環境教育基地。

市府水務局7日指出，不同於一般僅作為污水處理用途的設施，大溪水資中心以「藍金工廠」為主題，開設一系列環教體驗課程，讓市民能夠實地了解污水處理流程，進一步認識水資源循環與再生利用的重要性。

▲暑假親子放電好去處來桃園大溪賞濕地

▲大溪水資中心環教體驗課程。（圖／水務局提供）

目前開放的環境教育課程包括「探索藍金工廠—下水道」、「水中微生物的真面目」及「層層過濾—齊心合力」等，透過動手操作與場域導覽，將枯燥的污水知識轉化為生動有趣的學習體驗，深受學校與親子族群喜愛。桃市府表示除水資中心課程外，今年更推出全新課程，如「濕地牌天然淨水器」與「月眉濕地的不速之客」，將月眉濕地的自然生態納入教學範圍，讓學員在濕地實地觀察生物與水質淨化的互動，體驗大自然即是最好的教室。

月眉濕地與瑞興濕地則為串聯大溪水資中心的重要生態節點，濕地內蘊藏豐富的水生植物與鳥類資源，是都市中難得一見的綠色棲地。市府也藉此打造「水與綠」交織的環教路徑，不僅提供民眾假日放鬆身心的好去處，更強化市民對於生態保育與水資源管理的認識。漫步濕地步道之間，孩童可盡情奔跑探索，家長也能親近自然、遠離塵囂，是暑假期間最適合全家出遊、寓教於樂的景點。

市府水務局誠摯邀請市民朋友，在暑期安排一趟前往大溪的綠色學習之旅，從大溪水資源回收中心出發，走訪月眉與瑞興濕地，體驗別具意義的親子共學時光。透過參與環教課程與濕地探索，從源頭了解水的故事，一起為守護我們的水環境盡一份心力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
612 2 8379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「4醫學系遭退貨」高中生現身！　畢典上台領獎
臨停忘記打P檔慘了！　一路滑「撲通」墜海
范瑋琪《歌手》翻車暴哭！　演唱會門票傳「打5.6折」
大雨後「大水蟻」滿天飛！　專家：算特化蟑螂
Andy一人環島拍到哭！自剪神作網狂cue家寧「這才是百萬Y

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

暑假親子放電好去處　來桃園大溪賞濕地還有綠色學習之旅

2025桃園閩南文化節「藝閣踩街」開走　打造流動城市舞台

全國首座新北原民社宅　侯友宜：實現居住正義與文化傳承

基隆市運會3千選手齊聚 　謝國樑籲享受運動樂趣

基隆碇祥里治安防災觀摩　警消協力提升社區應變力

園遊會進警局　雲林縣警局首辦Open House與民同樂

延續齊柏林精神！飛閱台灣攝影獎徵件開跑　總獎金逾40萬

2025桃園城市變裝嘉年華歡樂登場　百對親子青埔大玩海洋變裝

台東挺進數位浪潮　「數位遊牧誓師大會」展現友善遠距生活

防汛季將至！南消第七大隊強化救生艇操作　演練水域救援

【猛撞瞬間】小客車撞遊覽車翻覆！車體全毀...母子雙亡

【老師鞋哪買？】舞蹈老師用高難度動作 考驗高跟鞋耐度

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

【抽兵種一抽入魂】光榮的海軍陸戰隊1號誕生！幸運兒當場腿軟XD

【鼠來瘋】女顧客為了躲牠...竟然直接踩下去！

【限投零錢喔】她去智取店遇限投硬幣　氣炸狂換零錢贖1822元貨

【台灣IU】新娘婚禮唱IU《Good day》 猛秀超穩三段高音

【辣椒也不放過？】彰化短褲姐邊偷竊邊「抓臀」！　囂張行徑全錄下

女大生閨蜜檔被騙當豬仔！　囚85天獲救「阿公對不起我錯了」

【家長鬧場急喊卡】逢甲機電系畢典取消！　校方致歉：6月下旬補辦

暑假親子放電好去處　來桃園大溪賞濕地還有綠色學習之旅

2025桃園閩南文化節「藝閣踩街」開走　打造流動城市舞台

全國首座新北原民社宅　侯友宜：實現居住正義與文化傳承

基隆市運會3千選手齊聚 　謝國樑籲享受運動樂趣

基隆碇祥里治安防災觀摩　警消協力提升社區應變力

園遊會進警局　雲林縣警局首辦Open House與民同樂

延續齊柏林精神！飛閱台灣攝影獎徵件開跑　總獎金逾40萬

2025桃園城市變裝嘉年華歡樂登場　百對親子青埔大玩海洋變裝

台東挺進數位浪潮　「數位遊牧誓師大會」展現友善遠距生活

防汛季將至！南消第七大隊強化救生艇操作　演練水域救援

以色列尋獲「泰國人質」遺體！　估遭綁初期就已喪命

金亨泰領軍新作《靈魂計畫》曝光　主打「東方幻想」跨平台遊玩

不畏遭「4醫學系退貨」高中生現身畢典！獲頒這獎項

遊客在日當街被砍傷　中駐日使館：要求日方盡快抓捕嚴懲兇手

逢甲大學畢典遭鬧場取消　學生苦曝高中也遇疫情：根本地獄倒楣鬼

《瑪利歐賽車世界》乳牛人氣夯！全場24隻牛塞滿賽道超喜感

台鐵爆「攝狼」偷拍男同事洗澡　司機員遭逮神隱閃辭

車子借給兒…臨停忘記打P檔！　沿斜坡一路滑「撲通」墜海中

暑假親子放電好去處　來桃園大溪賞濕地還有綠色學習之旅

Switch 2加入家長監測功能　可阻止小孩用新「GameChat」視訊

【老師鞋哪買？】舞蹈老師用高難度動作 考驗高跟鞋耐度

地方熱門新聞

台南區會考成績公布補教協會提供落點錄取預估表供參考

全國首座新北原民社宅　侯友宜：實現居住正義

基隆市運會3千選手齊聚 　謝國樑籲享受運動樂趣

基隆碇祥里治安防災觀摩　警消協力提升社區應變力

台南永康瓦斯外洩漏氣點找到了市府究責瓦斯公司

2025桃園閩南文化節　「藝閣踩街」開走

南消第七大隊強化救生艇操作演練水域救援

暑假親子放電好去處　來桃園大溪賞濕地

鄭姓網紅剪片造謠幼童遭性侵　市府曝驗傷單「根本沒傷」

台南新化左鎮老街注入新血市府攜青年實作創生共識方案

桃園棋牌社、桌遊店以合法掩護非法　籲查緝

桃園捷運綠線進度曝光　力拚115年首階段通車

成大114級畢典沈孟儒校長勉勵「窮理致知，科學濟世」

房仲賣凶宅　簡介寫「死11人」

更多熱門

相關新聞

大溪木博館十週年館慶5/17登場

大溪木博館十週年館慶5/17登場

桃園市立大溪木藝生態博物館（以下簡稱木博館）為慶祝成立十週年，於 5月17日至25月推出「拾年有承、工藝之城」系列活動，不僅一次展開《大溪藝能事務所》、《小孩浴場-木育遊戲場》等四大特展、超過15個店家響應串起的體驗串遊，並於 5月17～18日 規劃《PLAY in MUSEUM PARK》開幕活動，邀請民眾一同前來大溪、遊戲於工藝中，感受博物館、自然綠地與生活街區融合的生活工藝理想地，在創新思維激盪下的年度盛宴。

桃園鐵皮工廠大火　濃煙猛竄警消全力灌救中

桃園鐵皮工廠大火　濃煙猛竄警消全力灌救中

大溪老街一日遊300元不限時換裝拍攝

大溪老街一日遊300元不限時換裝拍攝

桃園大溪猴洞坑土地公廟　9/21辦擲筊送金牌

桃園大溪猴洞坑土地公廟　9/21辦擲筊送金牌

桃園大溪落羽松公園啟用

桃園大溪落羽松公園啟用

關鍵字：

暑假親子遊放電去處桃園大溪賞濕地

讀者迴響

熱門新聞

獨／女大生閨蜜檔淪豬仔！遭囚85天獲救

受騙女大生回家了！阿公守巷口「祖孫擁抱」

二寶媽嗆尪廢物！約同事摩鐵泡澡：一直高潮

Andy一人環島拍到哭！自剪神作網狂cue家寧

小三激戰人夫20次！喊「我超緊」下場曝

這個岳父好眼光！　他10年拚成世界龍頭

20歲正妹一摘口罩「整張嘴潰爛」　醫師嚇壞

午後變天！　「下最大」地區曝

台中2女大生受騙淪豬仔　里長陳建良協助6小時成功營救

成龍新片砸13億慘仆街！

連千毅辣秘書「轉行當廟會咖」！

彭佳慧爆「被他介入家庭18年」！

保時捷正妹「下車吐白漿」　闢謠照被抓包造假

他性侵母馬　結局竟免坐牢

「1號颱風」再等等　最新預測曝

更多

最夯影音

更多

【猛撞瞬間】小客車撞遊覽車翻覆！車體全毀...母子雙亡

【老師鞋哪買？】舞蹈老師用高難度動作 考驗高跟鞋耐度

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

【抽兵種一抽入魂】光榮的海軍陸戰隊1號誕生！幸運兒當場腿軟XD

【鼠來瘋】女顧客為了躲牠...竟然直接踩下去！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面