基隆女網戀遇詐騙！急匯10萬救杜拜毒犯男友　2人傳訊內容曝

記者郭世賢、劉人豪／台北報導

基隆一名68歲林姓婦人掉進了詐騙集團「感情」詐騙陷阱，6月19日赴台灣銀行基隆分行欲辦理匯款3370美金（約新台幣10萬元）到香港時，由於婦人神情緊張，台銀行員及政風人員遂通知保七員警前來予以關懷，在警方與行員的苦口婆心持續勸說後，婦人才恍然大悟這是一場詐騙，取消匯款，成功保住辛苦存下的積蓄。

▲員警不斷的向婦人關懷提問，並深入瞭解匯款用途。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲林姓婦人赴銀行欲匯款3370美元至香港。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方指出，林姓婦人在6月初透過通訊軟體LINE認識了一名自稱「朱金章」的男子。朱男每日關心問候、甜言蜜語，雙方迅速陷入熱戀，互稱「親愛的」，婦人更以為自己遇上了命中注定的真愛。朱男聲稱自己目前人在杜拜，因為被牽扯進一樁毒品冤案而遭拘留。為了脫困，他表示需要一筆3370美金作為「疏通費」，請求婦人匯款至香港中國工商銀行帳戶。

▲手機對話內容。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

保七員警及台銀政風人員研判這應該又是一種常見的網路情感詐騙手法：經員警舉出諸多案例耐心向婦人勸說後，婦人仍執意要匯款救男友。員警請她透過LINE撥打語音電話與對方確認身分，但對方始終拒絕接聽，只用打字回應「我的手機不太好，我的手機打不來電話」。在警方與行員的苦口婆心持續勸說後，婦人才恍然大悟這是一場詐騙，取消匯款，成功保住辛苦存下的積蓄。





保七總隊呼籲民眾，詐騙集團先利用戀愛話術取得受害者信任，接著編造身陷困境的劇情，博取對方同情與援助，最終一步步榨取財物，請民眾匯款給網友前，務必三思，以免遭詐騙。