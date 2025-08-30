山老鼠四稜溪溫泉盜伐「囂張兜售」9人被逮　搜出千萬珍貴林木　

▲警方三地同步收網，前後包抄圍堵並逮捕山老鼠。（圖／桃園警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警察分局發現以42歲鄧姓男子為首的山老鼠集團，在社群軟體多次傳送肖楠、扁柏等珍貴林木照片兜售，警方接獲相關情資後展開追查，發現該盜木集團於桃園市復興區台七線（四稜溫泉一帶）非法盜伐國有林木頭，運往台中市、新竹縣等地販售牟利；專案小組在三縣市同步收網，逮捕鄧男等9人，查扣逾噸市價超過千萬元的肖楠、扁柏等珍貴林木，依法移請偵辦。

桃園警察分局於今年3月接獲檢舉，嫌疑人透過社群軟體多次傳送珍貴林木照片，詢問是否有人有購買意願，明顯涉嫌違反《森林法》，立即與大溪分局、刑警大隊偵八隊、臺中市警局第二分局、保三總隊第一大隊及林務局新竹分署組成專案小組並報請臺灣桃園地方檢察署金股檢察官指揮偵辦。

▲▼查扣遭盜伐逾1公噸之珍貴肖楠、扁柏國有林木。（圖／桃園警分局提供）

警方專案小組調查，該盜木集團（俗稱「山老鼠」）於今3月至6月間在桃園市復興區台七線（四稜溫泉一帶）非法盜伐國有肖楠、扁柏等珍貴林木，以化整為零方式用自小客車規避查緝，運往台中市、新竹縣等地販售牟利。

專案小組於7月底見時機成熟，向桃園地檢署聲請核發拘票8張及向桃園地方法院聲請核發搜索票11張，隨即展開同步收網行動，於桃園市復興區、大溪區、八德區、新竹縣竹東鎮、臺中市大里區等地查獲以鄧姓主嫌為首等9人的盜木集團，並查扣遭盜伐逾1公噸之珍貴肖楠、扁柏國有林木及相關贓證物，全案依違反《森林法》及《犯罪防制條例》移送桃園地檢署偵辦。