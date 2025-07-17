山老鼠獵食台灣黑熊被求償500萬　法官認「無主物」駁回

記者黃翊婷／綜合報導

新竹地檢署檢察官2020年1月中旬偵辦一起山老鼠盜伐樹瘤案時，意外查獲何姓嫌犯曾射殺保育類的台灣黑熊，甚至將其烹煮食用。農業部林業及自然保育署新竹分署日前針對此事，向何男的6名繼承人及2名同夥提告求償500萬元，但被新竹地院法官認為台灣黑熊是無主的保育類動物，裁定駁回。

▲何男被捕後，坦承已將捕獲的台灣黑熊射殺並烹煮食用。（圖／ETtoday資料照）

農業部林業及自然保育署新竹分署在判決書中主張，何男（2022年間因確診新冠離世）明知台灣黑熊是我國瀕臨絕種的野生動物，屬於《野生動物保育法》第4條第1款規定的保育類野生動物，他卻將落入陷阱（山豬吊）的台灣黑熊射殺，接著在2019年8月13日與同夥盜伐扁柏、紅檜樹瘤時，於工寮內將台灣黑熊的身體、熊掌烹煮食用 。

農業部林業及自然保育署新竹分署認為，對台灣黑熊族群保育而言，受獵殺而減少的數量，勢必得由人工復育花費3到5年才能再放養1隻成年黑熊，人工復育的費用即為本案所受的損害；況且中國透過貓熊外交，每年他國都要支付每隻100萬美元的租金，台灣黑熊的數量遠低於貓熊，更彰顯台灣黑熊的珍稀性與高貴價值，因此決定向何男的6名繼承人和2名同夥求償500萬元。

不過，新竹地院法官表示，《野生動物保育法》的立法意旨是為了維護物種多樣性與自然生態的平衡，後來因應環境變遷及為了符合實際需要，進而在該法中，針對野生動物的保育、輸出入及管理做出規定並制訂罰則。

法官進一步指出，該法中沒有規定國家對於無主的野生動物（包含台灣黑熊及台灣野山羊）擁有所有權，但侵權行為損害賠償的請求權人應為該物的所有權人，國家既然不是無主野生動物的所有權人，自然無法就野生動物遭獵殺的事情，對獵殺行為人提出請求侵權行為損害賠償。

法官認為，《野生動物保育法》已經針對獵捕、宰殺保育類野生動物者課予刑責及罰金，足以對行為人達到懲罰效果，最終認定農業部林業及自然保育署新竹分署的請求無據，裁定駁回，全案仍可上訴。