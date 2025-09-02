反擊川普關稅！　巴西號召金磚國家「改革WTO」

▲今年7月，巴西總統魯拉在金磚國家峰會上，痛批美國總統川普關稅政策。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

面對川普政府高額關稅政策，巴西積極推動世界貿易組織（WTO）改革，並號召金磚國家（BRICS）舉辦線上領袖峰會。

巴西外交部長維埃拉（Mauro Vieira）表示，該國已與印度、法國、墨西哥等，受到美國關稅影響的國家展開對話，聽取對於國際貿易制度惡化的普遍擔憂，強調巴西希望推動WTO的結構性改革，使得這個組織變得更現代化，更有彈性。

2019年起，美國持續阻撓WTO上訴機構法官人事案，導致全球貿易爭端調解機制完全停擺，這起爭議橫跨川普第1任期至拜登政府，而且迄今未解。巴西認為，此制度癱瘓嚴重削弱小國對抗貿易壓力的防護力，破壞全球貿易公平性與穩定性。

金磚國家7月里約峰會譴責「單方面保護主義措施」，被認為暗批川普關稅政策。如今巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）也正努力召集金磚國家領袖舉行線上峰會，預計邀請中國國家主席習近平、印度總理莫迪、俄羅斯總統普丁、南非總統拉瑪佛沙等。

此外，魯拉近期與習近平、普丁、莫迪、法國總統馬克宏、墨西哥總統薛恩鮑姆通話，討論多邊貿易合作關係。巴西更宣布重啟與加拿大自由貿易談判，副總統奧克明（Geraldo Alckmin）親赴墨西哥與印度深化經濟夥伴關係。