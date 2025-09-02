川普面臨「完全自找的災難」　諾貝爾經濟學獎得主PO文冷嗆

▲諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國聯邦上訴法院裁定，總統川普對各國實施的「對等關稅」大部分違法，被視為白宮重大挫敗。對此，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）也批評，川普面臨「完全自找的災難」，並質疑對方立場矛盾，時而大讚美國經濟大好，時而宣稱情況緊急又嚴峻，因此必須動用關稅。

《國會山莊報》報導，白宮將總統的緊急權力，作為大規模關稅政策的正當理由，但美國聯邦上訴法院裁定「對等關稅」違法，並且支持了下級法院的意見，也就是《國際緊急權力法》並不允許動用關稅手段。

川普在真相社群（Truth Social）發文宣稱，高額關稅是一項必要的政策，並強調「所有關稅仍然有效」。他表示，「一個高度黨派化的上訴法院，錯誤地宣稱我們的關稅應該被取消，但他們知道美國最終將會獲勝。如果這些關稅消失，對國家來說將是一場徹底的災難。」

對此，克魯曼也在Substack平台發文表示，「川普面臨的是一場完全自找的災難，他原本可以讓國會的共和黨議員投票支持瘋狂的貿易政策，但他沒有耐心，想要立刻像獨裁者一樣進行統治。」

克魯曼指出川普的邏輯矛盾，「儘管《國際經濟緊急權力法》確實賦予總統很大的空間，在經濟緊急情況下設定關稅，但川普自己一直說經濟狀況良好、蓬勃發展且沒有通膨，任何相反的說法都是假新聞。那情況怎麼可能既是非常好的，又需要採取激烈行動的緊急狀態？」