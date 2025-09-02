2台男潛水10分失蹤死亡　沖繩人稱「恐怖蛇洞」曝！會找不到出口

▲台男沖繩潛水發生死亡事故。（圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

沖繩恩納村萬座海灘外海8月31日發生一起死亡事故，2名台灣籍觀光客，分別28歲的男子與24歲的潛水教練潛水失蹤，隨後在海中洞窟內被發現，送醫不治。事發地名為「蛇洞」，在當地是相當危險的地形，專家受訪時直指，蛇洞蜿蜒，洞窟下沙子非常細，可能導致潛水者找不到出口。

沖繩警消指出，死者張姓男子與3名親友一同前往沖繩度假，4人8月31日參加潛水活動。潛水船當天下午1時45分從恩納村瀨良垣漁港出發，載著他們和24歲台灣籍教練共5人前往萬座海灘北方約800公尺處的「蛇洞」潛水點。

5人於下午2時45分開始潛水活動，過10分鐘，張男與教練突然失蹤，另外3名潛水客則在其他潛水店教練協助下安全上岸。當地警消指出，兩人在水深約30公尺的蛇洞內失聯，直到傍晚5時許才被發現救起，但送醫後均宣告不治。

日本媒體報導，失蹤事故地點是相當危險的「蛇洞」。沖繩當地的水中探險家廣部俊明受訪時表示，「蛇洞」的特徵是入口進去後彎彎曲曲、非常蜿蜒，雖然深度不算太深，但非常危險。洞窟下方的沙非常細，潛水技巧不足的人一旦進入，容易將沙子攪動，導致視線變差，可能因此無法找到出口。「如果沒有洞窟潛水經驗或資格，是相當危險的。」

報導進一步指出，恩納村萬座海灘著名潛水景點為「萬座夢幻洞」，就位在「蛇洞」旁邊，但兩者難度大不相同。廣部說，夢幻洞是恩納村最知名的洞穴，一般屬於中級潛水者可以進入的程度，從入口進去後可由另一個出口出來，算是一種單向通道。「但蛇洞不同，從入口進去後必須原路返回。」