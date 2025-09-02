　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

2台男潛水10分失蹤死亡　沖繩人稱「恐怖蛇洞」曝！會找不到出口

▲▼體驗沖繩潛水、浮潛等水上活動　需慎選店家 事先做好功課。（圖／沖繩旅遊局提供）

▲台男沖繩潛水發生死亡事故。（圖／資料照）

記者許力方／綜合報導

沖繩恩納村萬座海灘外海8月31日發生一起死亡事故，2名台灣籍觀光客，分別28歲的男子與24歲的潛水教練潛水失蹤，隨後在海中洞窟內被發現，送醫不治。事發地名為「蛇洞」，在當地是相當危險的地形，專家受訪時直指，蛇洞蜿蜒，洞窟下沙子非常細，可能導致潛水者找不到出口。

沖繩警消指出，死者張姓男子與3名親友一同前往沖繩度假，4人8月31日參加潛水活動。潛水船當天下午1時45分從恩納村瀨良垣漁港出發，載著他們和24歲台灣籍教練共5人前往萬座海灘北方約800公尺處的「蛇洞」潛水點。

5人於下午2時45分開始潛水活動，過10分鐘，張男與教練突然失蹤，另外3名潛水客則在其他潛水店教練協助下安全上岸。當地警消指出，兩人在水深約30公尺的蛇洞內失聯，直到傍晚5時許才被發現救起，但送醫後均宣告不治。

日本媒體報導，失蹤事故地點是相當危險的「蛇洞」。沖繩當地的水中探險家廣部俊明受訪時表示，「蛇洞」的特徵是入口進去後彎彎曲曲、非常蜿蜒，雖然深度不算太深，但非常危險。洞窟下方的沙非常細，潛水技巧不足的人一旦進入，容易將沙子攪動，導致視線變差，可能因此無法找到出口。「如果沒有洞窟潛水經驗或資格，是相當危險的。」

報導進一步指出，恩納村萬座海灘著名潛水景點為「萬座夢幻洞」，就位在「蛇洞」旁邊，但兩者難度大不相同。廣部說，夢幻洞是恩納村最知名的洞穴，一般屬於中級潛水者可以進入的程度，從入口進去後可由另一個出口出來，算是一種單向通道。「但蛇洞不同，從入口進去後必須原路返回。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 0949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國道追撞車禍　一人慘死
YTR出軌被抓包！　發文懺悔
她養生20年「不吃炸物甜食」卻老更快　醫曝關鍵2原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2台男潛水10分失蹤死亡　沖繩人稱「恐怖蛇洞」曝！會找不到出口

印尼示威暴動已6死「軍隊進駐首都」　關鍵地點布署狙擊手

國際火線／電影革命的先行者：致敬高達

救家人「房垮了」瞬間被埋！男獲救卻痛失愛妻2兒　阿富汗逾800死

快訊／金正恩搭「防彈列車」出發了！　料明抵北京將出席閱兵

NHK告贏了！陸籍播音員脫稿稱「釣魚台是中國領土」須賠229萬

東京街頭割喉「兇手抓到了」　羽田機場落網！40歲韓女不治亡

狠心飼主！牧羊犬綁電動車「拖著跑30分鐘」　口吐白沫被溜到死

專抓「爸爸活」！大阪警金援未成年少女　KTV包廂猥褻被逮

快訊／阿富汗強震800死！醫院塞爆　民眾徒手挖瓦礫尋找生還者

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【謝和弦開嗆】現身法院提存40萬！狠酸陳德修「舔共」

【神力女超人】女駕駛國道徒手推故障賓士50米

2台男潛水10分失蹤死亡　沖繩人稱「恐怖蛇洞」曝！會找不到出口

印尼示威暴動已6死「軍隊進駐首都」　關鍵地點布署狙擊手

國際火線／電影革命的先行者：致敬高達

救家人「房垮了」瞬間被埋！男獲救卻痛失愛妻2兒　阿富汗逾800死

快訊／金正恩搭「防彈列車」出發了！　料明抵北京將出席閱兵

NHK告贏了！陸籍播音員脫稿稱「釣魚台是中國領土」須賠229萬

東京街頭割喉「兇手抓到了」　羽田機場落網！40歲韓女不治亡

狠心飼主！牧羊犬綁電動車「拖著跑30分鐘」　口吐白沫被溜到死

專抓「爸爸活」！大阪警金援未成年少女　KTV包廂猥褻被逮

快訊／阿富汗強震800死！醫院塞爆　民眾徒手挖瓦礫尋找生還者

元智大學「新生啟航」迎新週登場　展現校園文化

桃捷直達車座椅全面升級　推出「dtto friends」主題車廂

桃園引進「城際型電巴」　2030年公車全面電動化

桃園聯手北部7縣市打擊噪音車　抓214車開罰！國庫進帳69萬

開學了！正值腸病毒好發　桃園衛生局籲落實洗手五步

2台男潛水10分失蹤死亡　沖繩人稱「恐怖蛇洞」曝！會找不到出口

琵琶「準颱風」可能生成　路徑分歧大！日本估2條路岔開走

印尼示威暴動已6死「軍隊進駐首都」　關鍵地點布署狙擊手

TOYOTA今年7月「全球銷量創新高」！油電動力助攻單月突破90萬輛

新北6009座公廁告示牌換新裝　全民當評鑑官「好廁你來評」

【沒了嗎？】寶寶打針哇哇大哭 打完瞬間變臉還燦笑XD

國際熱門新聞

硬舉227公斤　網紅「全身對折」倒地抽搐

MLB轉播驚見「男球迷忘情揉奶」

東京街頭割喉「兇手抓到了」　40歲韓女不治亡

2台人「沖繩潛水」喪命！

即／東京30多歲女當街遭割喉！

阿富汗800死　民眾徒手挖掘尋找生還者

新婚3月人妻「拒絕愛愛」丟命　老公葬禮上被捕

阿富汗800死　男救家人被埋「妻小罹難」

阿富汗6.0強震622死1500傷　村莊全毀

電影革命的先行者：致敬高達

NHK播音員稱釣魚台是中國領土　判決曝光

氣象女主播疑「無罩上陣」胸凸兩點照瘋傳

即／金正恩「防彈列車」出發了　料明抵北京

2台人「沖繩溺斃」細節曝！下水10分鐘就失蹤

更多熱門

相關新聞

NHK播音員稱釣魚台是中國領土　判決曝光

NHK播音員稱釣魚台是中國領土　判決曝光

日本放送協會（NHK）電台去年爆出風波，負責中文播報的中國大陸籍男播音員在直播節目中脫稿稱「釣魚島是中國的領土」，還以英文喊出「勿忘南京大屠殺、勿忘慰安婦」等言論。事後，NHK以嚴重損害聲譽為由，向他提起高達1100萬日圓（約新台幣229萬元）的損害賠償訴訟，東京地方法院1日裁定，播音員必須賠償1100萬日圓。

大阪警金援未成年少女　KTV包廂強行猥褻

大阪警金援未成年少女　KTV包廂強行猥褻

2台人沖繩潛水喪命　外交部：全力提供家屬必要協助

2台人沖繩潛水喪命　外交部：全力提供家屬必要協助

東京街頭割喉！被害人是40歲韓籍女子

東京街頭割喉！被害人是40歲韓籍女子

日本東奧「空手道男神」性侵爛醉女！判3年

日本東奧「空手道男神」性侵爛醉女！判3年

關鍵字：

日韓要聞沖繩潛水蛇洞萬座海灘恩納村

讀者迴響

熱門新聞

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

她養生20年反而老更快　醫曝2原因

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟內褲給她：拿去報警

最新颱風預測！　這顆可能生成「比較靠近台灣」

硬舉227公斤　網紅「全身對折」倒地抽搐

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

歐美掀起「666走路瘦身法」

YTR出軌被抓！發公開文懺悔：比被狗幹還爛

我飛行員被共機嗆　神反擊：一輩子做奴隸

雨刷蔡政宜涉洗錢200億！檢深夜聲押禁見

MLB轉播驚見「男球迷忘情揉奶」

更多

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面