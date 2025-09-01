專抓「爸爸活」！大阪警金援未成年少女　KTV包廂猥褻被逮

▲辻本浩嗣（53歲）被控於今年6月，在卡拉OK店包廂內，明知對方未滿16歲，仍觸摸少女身體等，涉嫌違法。示意圖。（翻攝自photoAC）

圖文／鏡週刊

大阪府警一名警視涉嫌以「交往金援（爸爸活）」為目的，特地請假與少女見面，並在會面過程中對未成年少女實施猥褻行為，已於上週五（8月29日）上午遭移送檢方。

綜合日媒報導，遭送辦的是大阪府警本部生活安全特別搜查隊警視辻本浩嗣（53歲）。他被控於今年6月，在大阪府內一間卡拉OK店包廂內，明知對方未滿16歲，仍觸摸少女身體等，涉嫌違法。

▲嫌犯辻本在調查中已承認犯行，表示「沒有錯」。（翻攝畫面）

調查指出，辻本在案發當天下午請假後與少女見面。少女供稱曾收受現金，警方研判此為典型的「爸爸活」。今年7月上旬，少女家屬曾報案指少女失蹤，警方在搜尋過程中發現少女。調查時，少女供稱透過社群認識辻本，並在其以現金為報酬的情況下遭猥褻。

諷刺的是，辻本從警所屬部門，正是一個有時也會處理因「爸爸活」引發猥褻案件的部門，目前嫌犯辻本在調查中已承認犯行。

警方正持續調查是否涉及其他類似案件。大阪府警方嚴正表示「這是警官絕不應有的行為，完全不可理喻。我們將依後續偵查結果，予以嚴肅處理。」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

布魯斯威利罹失智症「大腦正衰退」 愛妻被質疑丟包療養院！親反擊：最困難的決定

台中殘忍女慘了！10隻倉鼠丟馬桶沖掉 動保處出手「最重刑責」曝光