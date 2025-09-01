2台人沖繩潛水喪命　外交部：全力提供家屬必要協助

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

兩名20多歲的台灣男性昨下午在沖繩恩納村近海潛水時，在一處水深約30公尺的洞窟內失蹤，之後雖然被救起，但雙雙不治身亡。外交部今（1日）證實國人海外身亡訊息，駐那霸辦事處已接獲通知，並全力提供家屬各項必要協助。

有關媒體報導我國人於8月31日在日本沖繩恩納村萬座海灘近海潛水不幸身亡一事，外交部今日證實，我國駐那霸辦事處已接獲通知，並刻正全力提供家屬各項必要協助，外交部對此表達哀悼之意。基於尊重及維護個人隱私，相關細節不便對外說明。

外交部呼籲，國人在海外旅遊從事相關活動時留意自身安全。倘國人在日本遭遇緊急情況需協助時，可與我駐日館處聯絡。駐日各館處緊急聯絡電話如下：

駐日本代表處：+81-80-1009-7179、駐大阪辦事處：+81-90-8794-4568、駐福岡辦事處：+81-90-1922-9740、駐札幌辦事處：+81-80-1460-2568、駐橫濱辦事處：+81-90-3211-7576、駐那霸辦事處：+81-80-8056-0122；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以及時尋求必要協助。