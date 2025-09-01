NHK告贏了！陸籍播音員脫稿稱「釣魚台是中國領土」須賠229萬

記者詹雅婷／綜合報導

日本放送協會（NHK）電台去年爆出風波，負責中文播報的中國大陸籍男播音員在直播節目中脫稿稱「釣魚島是中國的領土」，還以英文喊出「勿忘南京大屠殺、勿忘慰安婦」等言論。事後，NHK以嚴重損害聲譽為由，向他提起高達1100萬日圓（約新台幣229萬元）的損害賠償訴訟，東京地方法院1日裁定，播音員必須賠償1100萬日圓。

綜合日本媒體報導，這名男播音員與NHK相關團體簽約，自2002年起每週工作大約2次，負責把新聞稿翻譯成中文進行播報。但就在2024年8月19日這天，他針對日本靖國神社遭中國人塗鴉的新聞進行播報時，突然脫稿，發表長達20秒的個人言論，引發軒然大波。

事件爆發後，除了多名主管被減薪懲處，理事傍田賢治也辭去職務。NHK主張，這名播音員妨礙放送業務、嚴重損害作為公共放送機構的信譽，採取法律行動，提告要求播音員賠償1100萬日圓。事發後，播音員遭相關機構解約。

東京地方法院1日裁定NHK訴求成立，認定播音員發言妨害NHK國際放送業務，並損害其信用。已知這名播音員1日並未出庭，也沒有對法院提出書面反駁。根據陸媒報導，去年8月他曾在微博發文，IP位置顯示為雲南。