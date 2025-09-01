飲用水藏微塑膠危機！專家：「煮沸＋過濾」去除9成微粒

▲日常飲水也潛藏大量塑膠微粒。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者胡至欣／綜合報導

你知道嗎？塑膠微粒已悄悄進入你我的日常生活！近期多份研究指出，飲用水中潛藏大量塑膠微粒，一瓶500毫升的瓶裝水恐含多達十萬顆微塑膠，自來水同樣難以避免。令人憂心的是，這些微小顆粒可能進入血液、胎盤與腦部，長期帶來慢性發炎與失智風險。

家電達人486先生指出，最簡單的防範方式就是「煮沸、過濾」。研究顯示，將自來水煮沸後再放涼或過濾，可去除超過九成的微塑膠。原因在於加熱會產生碳酸鈣結晶，能吸附大部分顆粒，再透過濾心攔截即可有效降低攝入量。

他也觀察到，這股「防塑飲水」需求，已帶動家庭飲水設備的進化。市面上新型飲水機多半結合多重濾材，例如RO逆滲透、活性碳，不僅能過濾微塑膠，也能同步去除重金屬與餘氯，提升水質純淨度。部分機型甚至具備即熱、冰水或氣泡水功能，滿足不同飲用需求；另有輕巧免安裝設計，適合租屋族與小家庭；廚下型淨水器則能隱藏安裝，維持廚房整潔並提供大流量供水。

最後他提醒，選擇合適的飲水設備之外，更應養成「定期更換濾心」的習慣，才能確保淨水效果持續發揮。此外，採用家用淨水系統，減少對瓶裝水的依賴，既能降低塑膠微粒攝取，也能達到減塑效果，健康、環保一舉兩得。