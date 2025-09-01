　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北開學日緊盯食安！劉和然親檢午餐流程　強化監廚為營養把關

▲劉和然親檢午餐流程 強化監廚為營養把關。（圖／新北市教育局提供）

▲新北市副市長劉和然陪伴學童穿越通過「勤學門、聰明門、乖乖門」，在寓教於樂的儀式中迎接。（圖／新北市教育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

開學首日，新北市板橋中山國小洋溢著歡快的氣氛，學生們帶著期待的心情踏入校園。新北市副市長劉和然於今（1日）上午特別前往該校，不僅陪同學童穿越寓意吉祥的「勤學門、聰明門、乖乖門」，以輕鬆活潑的儀式迎接新學期，更實地走訪學校廚房，從安心蔬菜的驗收，到肉品、豆製品的抽檢，逐一檢視午餐製備流程，展現新北市政府對學童飲食安全的高度重視。

副市長劉和然表示，孩子的健康是城市最珍貴的資產。新北市連續6年投入超過7.5億元推動「美熱地計畫」，確保學童每天都能吃到美味、熱騰騰且使用在地食材的優質午餐。此外，全市學校的自立午餐供應率已從原本不到5成提升至近6成。市府每年更編列12.3億元，補助弱勢學童的早餐與午餐，並透過教育局與農業局合作推動「4+1安心蔬菜」政策，將優質在地食材引入校園，讓孩子吃得營養又安心。

▲劉和然親檢午餐流程 強化監廚為營養把關。（圖／新北市教育局提供）

▲劉和然與學校食安小尖兵共同檢驗每日午餐食材。

新北市領先全國建置「食安智慧監控中心」，透過雲端系統即時遠端監控團膳廠房及學校廚房的烹調溫度。同時，教育局聯合衛生局、農業局及環保局每月進行聯合稽查，學校每週也派員至團膳廠區實地監廚，建立起多層次的食品安全防護網絡。

中山國小校長陳學添指出，學校自立廚房中的營養師會依據學生成長需求，設計如「補充鈣質和葉黃素」等特色菜單，並逐批驗收符合「三章一Q」標準的食材，嚴格落實源頭管理。家長會長林建宇也表示，現在透過「新北校園通APP」，家長可隨時查詢每日菜單及食材來源，透明化的資訊讓家長更加放心。

教育局強調，114學年度將持續強化契約監督及午餐記點制度，從中央廚房到校園端層層把關，確保學童的每一餐都美味、安全且健康。新學期不僅是學習的新起點，更是新北市政府對學童餐桌安全的一份堅定承諾。

▲劉和然親檢午餐流程 強化監廚為營養把關。（圖／新北市教育局提供）

▲劉和然走進學校廚房親自檢視校園午餐製備流程。

▲劉和然親檢午餐流程 強化監廚為營養把關。（圖／新北市教育局提供）

▲劉和然在營養師的陪同下進行食材試劑抽驗。

【更多新聞】

►夜歸驚魂！基隆落單女學生遭兩度勾頸　惡男辯「開玩笑」下場曝

►重罰6萬元！基隆運將未停讓斑馬線行人　撞傷人判刑2月

►基隆台62線瑪陵隧道區間測速9／15啟用　超速最高罰3.6萬元

►地震後傳怪聲…基隆公寓「連根拔起」恐怖崩落　8戶緊急撤離

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 0949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便
尺度極限！多莉Dory全裸入鏡羞：解鎖人生里程碑
沈伯洋慘被北市警局打臉
10倉鼠沖馬桶遭送辦！正妹喊冤「男友說要餵蛇」才先下手為強
台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟體液內褲給她：拿去報警

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

源頭管理創新局！新北2年緊盯78工地　排水安全層層把關

黃偉哲攜「夜奇鴨」快閃台南大東夜市　發50元夜市券掀搶拍熱潮

帶毛孩輕鬆出遊更便利　新北假日友善寵物公車增「藍15線」

最萌不速之客！領角鴞誤闖民宅站供桌　呆萌模樣像絨毛玩偶

新北開學日緊盯食安！劉和然親檢午餐流程　強化監廚為營養把關

提升社區自護力！基隆再添50名防災士　扛起社區減災重任　

台南市勞工局「合理調整」獲金獎　推共融職場創永續典範

台南中華東路路橋側水管破裂　路基掏空緊急封路搶修

台南2025年聯合婚禮登場限額50對　曾文園區見證幸福

台南推「健康早餐GO」　黃偉哲：養成吃早餐習慣學力健康雙加分

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

【大型人類貓跳台】貓貓秀技跳起撲懷裡　信任飼主遠距離也敢跳XD

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

源頭管理創新局！新北2年緊盯78工地　排水安全層層把關

黃偉哲攜「夜奇鴨」快閃台南大東夜市　發50元夜市券掀搶拍熱潮

帶毛孩輕鬆出遊更便利　新北假日友善寵物公車增「藍15線」

最萌不速之客！領角鴞誤闖民宅站供桌　呆萌模樣像絨毛玩偶

新北開學日緊盯食安！劉和然親檢午餐流程　強化監廚為營養把關

提升社區自護力！基隆再添50名防災士　扛起社區減災重任　

台南市勞工局「合理調整」獲金獎　推共融職場創永續典範

台南中華東路路橋側水管破裂　路基掏空緊急封路搶修

台南2025年聯合婚禮登場限額50對　曾文園區見證幸福

台南推「健康早餐GO」　黃偉哲：養成吃早餐習慣學力健康雙加分

續任不到5個月！兆豐投信總座黃大川突請辭　原因曝光

源頭管理創新局！新北2年緊盯78工地　排水安全層層把關

黃偉哲攜「夜奇鴨」快閃台南大東夜市　發50元夜市券掀搶拍熱潮

帶毛孩輕鬆出遊更便利　新北假日友善寵物公車增「藍15線」

李明川開箱120元高鐵便當「變心了」！　批台鐵走味：我終於說出來

我飛行員驅離共機被嗆「自以為是」　犀利回擊：一輩子跪著做奴隸

被嫌棄！正妹Coser「公開除毛」還原角色　影片衝31萬觀看

最萌不速之客！領角鴞誤闖民宅站供桌　呆萌模樣像絨毛玩偶

沈伯洋自爆遭偷拍「報警沒用」　北市警局打臉：沈說不用報案

等不到WB性別檢測回應　林郁婷缺席拳擊世錦賽

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

地方熱門新聞

中壢民宅大火奪5命　桃市啟動災害救助

高雄經營80年米糕城暫停營業！原因曝光

離譜！多部機車霸佔大甲停車場出入口

竹北塑膠臭味查不到！環保局回應了

新光三越小北店試營運湧人潮一天開出200張紅單

台南濱南路魚塭驚現浮屍消防打撈年約60男子明顯死亡

基隆書院山城親子出任務　實境演練滅火逃生

從知海到護海！新北海洋永續講座9／3開放報名

台南金華路公車與自小客車駕駛互嗆

前國小李姓代課教師性侵3名男童终身禁教法院判刑6年

地震後傳怪聲…基隆公寓連根拔起崩落

2025桃園珍珠海岸國際音樂3天湧20萬人次

新北表揚147位環保英雄　青年力量成新亮點

基隆消防健康講座開課　打火英雄執勤更有力

更多熱門

相關新聞

飲用水藏微塑膠危機！2步驟防範

飲用水藏微塑膠危機！2步驟防範

你知道嗎？塑膠微粒已悄悄進入你我的日常生活！近期多份研究指出，飲用水中潛藏大量塑膠微粒，一瓶500毫升的瓶裝水恐含多達十萬顆微塑膠，自來水同樣難以避免。令人憂心的是，這些微小顆粒可能進入血液、胎盤與腦部，長期帶來慢性發炎與失智風險。

台南推「健康早餐GO」養成吃早餐習慣學力健康雙加分

台南推「健康早餐GO」養成吃早餐習慣學力健康雙加分

曾豪駒代言鱸魚精推薦給家人、球員

曾豪駒代言鱸魚精推薦給家人、球員

嘉義市警局啟動護童專案

嘉義市警局啟動護童專案

開學日變作文比賽　護童勤務新聞稿齊發

開學日變作文比賽　護童勤務新聞稿齊發

關鍵字：

新北市學童食安健康

讀者迴響

熱門新聞

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

2台人赴沖繩潛水喪命　觀光署：自由行參加當地活動

2台人「沖繩潛水」喪命！

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

屈中恆曾涉毒遭抵制！《寶島一村》大陸場次全沒了

蘿莉塔回台「行李藏違禁品闖關」被攔

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝

不用等關稅降價！台灣納智捷電車降16萬

硬舉227公斤　網紅「全身對折」倒地抽搐

台積電3內鬼工程師現身！　今移審智財法院

威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

竹女新生訓練花30分鐘「介紹校狗」

更多

最夯影音

更多

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面