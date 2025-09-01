新北開學日緊盯食安！劉和然親檢午餐流程　強化監廚為營養把關

▲新北市副市長劉和然陪伴學童穿越通過「勤學門、聰明門、乖乖門」，在寓教於樂的儀式中迎接。（圖／新北市教育局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

開學首日，新北市板橋中山國小洋溢著歡快的氣氛，學生們帶著期待的心情踏入校園。新北市副市長劉和然於今（1日）上午特別前往該校，不僅陪同學童穿越寓意吉祥的「勤學門、聰明門、乖乖門」，以輕鬆活潑的儀式迎接新學期，更實地走訪學校廚房，從安心蔬菜的驗收，到肉品、豆製品的抽檢，逐一檢視午餐製備流程，展現新北市政府對學童飲食安全的高度重視。

副市長劉和然表示，孩子的健康是城市最珍貴的資產。新北市連續6年投入超過7.5億元推動「美熱地計畫」，確保學童每天都能吃到美味、熱騰騰且使用在地食材的優質午餐。此外，全市學校的自立午餐供應率已從原本不到5成提升至近6成。市府每年更編列12.3億元，補助弱勢學童的早餐與午餐，並透過教育局與農業局合作推動「4+1安心蔬菜」政策，將優質在地食材引入校園，讓孩子吃得營養又安心。

▲劉和然與學校食安小尖兵共同檢驗每日午餐食材。

新北市領先全國建置「食安智慧監控中心」，透過雲端系統即時遠端監控團膳廠房及學校廚房的烹調溫度。同時，教育局聯合衛生局、農業局及環保局每月進行聯合稽查，學校每週也派員至團膳廠區實地監廚，建立起多層次的食品安全防護網絡。

中山國小校長陳學添指出，學校自立廚房中的營養師會依據學生成長需求，設計如「補充鈣質和葉黃素」等特色菜單，並逐批驗收符合「三章一Q」標準的食材，嚴格落實源頭管理。家長會長林建宇也表示，現在透過「新北校園通APP」，家長可隨時查詢每日菜單及食材來源，透明化的資訊讓家長更加放心。

教育局強調，114學年度將持續強化契約監督及午餐記點制度，從中央廚房到校園端層層把關，確保學童的每一餐都美味、安全且健康。新學期不僅是學習的新起點，更是新北市政府對學童餐桌安全的一份堅定承諾。

▲劉和然走進學校廚房親自檢視校園午餐製備流程。

▲劉和然在營養師的陪同下進行食材試劑抽驗。