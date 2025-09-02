　
    • 　
>
「5生肖」9月財運大爆發！升職加薪+貴人相助　錢數到手軟

（示意圖／Pixabay）

▲5生肖在9月要發了。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

時光匆匆，2025年已邁入9月份，《搜狐網》命理專欄點出5個生肖，9月份可以在職場脫穎而出，有望升職加薪，並出現貴人幫忙，只要把握機會，迎來賺大錢的機會不是夢。

●龍：乘風破浪，貴人相助

屬龍者天生自帶領袖氣場，9月正是展現實力的黃金期，在職場中憑藉敏銳洞察力捕捉到行業風口，做出關鍵決策讓手上專案起死回生，甚至開創更好的局面。加上屬龍者貴人運大好，可能有前輩提點，或合作夥伴的支持，有助突破瓶頸。建議屬龍者多參與行業論壇，主動拓展人脈，財富機遇往往藏在人際圈。

●馬：行動力爆棚，偏財降臨

屬馬者向來以高效執行力著稱，9月將迎來財運爆發。職場上工作KPI迅速完成，甚至超額達目，因此獎金分潤拿到手軟；若想經營副業，自媒體和手作等能做出不錯成績，帶來可觀收入。最令人羨慕的是，屬馬者9月偏財運極佳，投資理財或小額抽獎都可能有驚喜，但避免過度貪心。

●猴：創意變現，名利雙收

屬猴者思想活躍，9月正是將才華轉化為財富的最好時刻。從事設計師、編劇、營銷策劃等創意行業，可能因爆紅作品獲得認可，不僅訂單量激增，版權費也水漲船高。除此之外，屬猴者善用社交媒體放大個人影響力，通過知識付費、直播帶貨等新模式開啟「睡後收入」。建議屬猴者9月隨時記錄靈感，勇敢嘗試跨界合作，財富與名聲將雙豐收。

●豬：穩紮穩打，厚積薄發

屬豬者明白「慢就是快」的理財哲學，長期積累的資源和人脈在9月份發揮效力，老客戶帶來新訂單或合作夥伴拋來橄欖枝，事業版圖悄然擴張。財運方面，正財穩定增長的同時，可能通過房產租賃、股權分紅等被動收入獲得額外收益。建議屬豬者保持謙遜態度，繼續深耕專業領域，財富積累將如滾雪球般越來越壯大。

●虎：野心勃勃，資源整合

屬虎者天生具有開拓精神，9月將迎來「資源變現」的高光時刻。職場上可能晉升管理職，帶領團隊攻克難關，項目獎金與團隊分紅雙雙入袋；至於創業者的生意可能拓展至新市場，吸引到貴人投資或政府補貼。屬虎者擅長整合資源，透過異業合作、品牌聯名等方式創造新銷量。建議屬虎者9月多關注政策動態，抓住時代紅利，財富增長將超出預期。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

熬夜最傷身！豬猴牛兔需收心養生

熬夜最傷身！豬猴牛兔需收心養生

在水星進入處女座的這段時期，塔羅老師艾菲爾提醒，健康是這段時間的關鍵重點。星象能量放大了細節與身心狀態的影響，使得部分生肖若不及時調整，可能會面臨身體拉警報的情況。未來兩週，尤其有四個生肖必須對自己的生活作息、飲食習慣與壓力管理更加謹慎，否則容易因小問題累積成大隱患。

無性9年！她信老公只是玩小三肉體　一票人搖頭

無性9年！她信老公只是玩小三肉體　一票人搖頭

遭薔薔開除！Song結束9年北漂：我真的盡力了

遭薔薔開除！Song結束9年北漂：我真的盡力了

日本職人是噱頭？他酸：炸天婦羅竟要學十年

日本職人是噱頭？他酸：炸天婦羅竟要學十年

搶博愛座踢鐵板！老翁嗆年輕人　下秒看身分證尷尬了

搶博愛座踢鐵板！老翁嗆年輕人　下秒看身分證尷尬了

