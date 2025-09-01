源頭管理創新局！新北2年緊盯78工地　排水安全層層把關

▲利用空拍檢視土城司法園區內沉砂池及滯洪池，確保大雨時可發揮滯洪效果。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每逢大雨，積水問題總是民眾的惡夢。許多時候，這些惱人的積水，其實是因為施工不慎破壞了原有的地下排水系統。為了從源頭阻絕風險，新北市水利局自2023年起推出創新查核機制，全面檢視在建工程對排水設施的潛在影響，至今已完成78件次檢查，有效防範施工導致的水患風險，保障市民生命財產安全。

水利局長宋德仁表示，新北市地狹人稠，重大工程持續推動，日常道路挖掘更是頻繁。這些看似獨立的建設，若未妥善管理，可能成為地下排水系統的「隱形殺手」。一旦排水設施受損或遭阻塞，大雨來臨時就容易發生積水，甚至引發災情。

▲水利技師針對重劃工程辦理空拍檢視作業，檢查區內排水狀況。

為此，水利局特別導入專業查核機制，並委託台灣省水利技師公會協同審查。無論是重大工程，還是一般道路挖掘，都必須接受嚴格檢視。檢查重點包括：施工單位是否依核准圖說保護排水設施、有無任意填塞或破壞箱涵與管線、施工便道是否阻礙水流，以及工程完成後是否確實恢復排水功能等。對於不符合規定的項目，水利局均要求限期改善，確保市政建設不犧牲排水安全與防汛韌性。

宋德仁強調，面對極端氣候的挑戰，排水系統是城市抵禦洪患的第一道防線。透過事前查核與持續監督，可有效降低施工對排水系統的衝擊。水利局的目標是將所有潛在風險降到最低，確保工程完工後，能維持甚至提升原有的排水效能。

水利局指出，未來將持續精進查核作為，與各工程單位緊密合作，並結合智慧監測技術，提升防洪工作效率。透過制度化管理與科技輔助，新北市正逐步打造更具防洪韌性的安全城市，守護每一位市民的安全。

▲檢視捷運工程周邊既有排水渠道，確認是否有臨時設施影響排水。

▲淡江大橋工程臨時滯洪設施檢查，降低施工期間工區及周遭道路積水風險。