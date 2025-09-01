防災零距離！基隆書院山城親子出任務　實境演練滅火逃生

▲基隆仁愛區推動防災教育，親子共學火場應變術。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為提升市民對火災初期滅火及避難逃生的正確知識，基隆市仁愛區書院社區發展協會於8月31日在光一路橋下舉辦「書院山城出任務」防災體驗活動。活動由理事長呂秋茜發起，吸引許多社區居民攜老帶幼踴躍參與，現場氣氛熱鬧。

活動與基隆市消防局仁愛分隊合作，將防災教育融入互動體驗中。仁愛分隊分隊長曹志榮及小隊長詹能傑帶領團隊設計多元體驗項目，以「火災初期滅火與避難逃生」為主軸，將知識轉化為實際操作。

其中「水帶保齡球」讓居民親身體驗消防水帶的操作，模擬射水滅火的實際重量與使用方式；而「汲水滅火」則結合傳統挑水動作，模擬緊急取水過程，不僅增加趣味性，也讓參與者體會滅火的困難與水源持續供應的重要性。

理事長呂秋茜表示，透過遊戲化方式讓防災教育更貼近生活，使社區居民更深入理解防災的重要性，同時提升應變能力，也促進親子共學樂趣。

現場居民反應熱烈，紛紛表示透過實際操作比單純聽講更有收穫，不僅學到火災發生時的應變步驟，也增進了社區凝聚力，共同構建更安全的生活環境。

分隊長曹志榮強調，火災初期的黃金時間僅有短短幾分鐘，如能掌握滅火器及簡易滅火方法，將能有效防止災害擴大。若火勢失控，正確的避難行動更是保命的關鍵。