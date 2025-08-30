服飾店闆娘公園激戰水果男！鹹濕喊「我還要」　夫才知被綠10年



▲服飾店老闆驚覺妻子偷吃水果攤老闆，慘戴綠帽10年。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名服飾店闆娘偷吃水果攤老闆，兩人相約在公園激戰，事後闆娘傳訊嬌喊「你讓我褲子都濕了，一直流出來」、「但不開心，我還要，你不要」，被丈夫看到，才發現自己竟戴綠帽10年，怒將小王告上法院。全案經新北地院審理，法官認為小王侵害配偶權屬實，判他要賠丈夫40萬元。

人夫主張，他和妻子小玲(化名)結婚31年，育有2名子女，日前因小玲手機常跑不動，要他幫忙清理應用程式，他竟發現小玲和水果攤老闆阿宏(化名)有許多露骨對話，小玲還多次傳送上空照給阿宏，兩人背著他偷吃長達10年，去年3月5日晚間，小玲更藉口招呼客人晚歸，實則和阿宏相約到公園激戰，已嚴重侵害他配偶權，他要對阿宏求償100萬元。

庭審時，阿宏辯稱和小玲只是比較好的朋友，2人是「友達以上戀人未滿」，直到2023年才比較曖昧，但也沒有發發生過關係。

不過人夫提出小玲和阿宏的對話證據，包含小玲在2024年元旦傳訊「我還要跟你走過下一個10年，你知道我一直都很愛你，」、「你跟美國那個是我唯一有認真交往的人，但我無奈是你有家庭」，阿宏也在同年2月傳送「我一直都是妳的，心也一直在妳那邊，也為了妳全家搬去林口，就是希望妳可以近一點…」，兩人相約在公園激戰後，隔天更討論「告訴你哦...你讓我褲子都濕了，一直流出來」、「那不就很濕，妳很愛啊」、「嗯嗯，但不開心，我還要，你不要」、「我們時間太短」等語。

法官依據兩人訊息等證據，判定阿宏和小玲已逾越朋友交往分記，侵害配偶權，審酌人夫經營服飾店，月收約10萬元，阿宏為水果攤老闆，月收約4.5萬至7萬元，判阿宏要賠40萬元。可上訴。