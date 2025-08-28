三鶯線進度破9成年底完工倒數！最美陶瓷老街站公共藝術進駐　出站走3分鐘玩遍鶯歌老街

▲新北市長侯友宜（前排左四）、新北市政府捷運工程局局長李政安（前排左三）、新北市政府捷運工程局副局長王益翔等人與民意代表、地方議員、施工團隊合影留念，見證三鶯線陶瓷老街站工程進度與公共藝術亮點，為年底完工暖身。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者張芳瑜／鶯歌報導

以前想去鶯歌老街，不是要開車繞過一圈圈的車陣，就是得在公車與轉乘之間掙扎。對許多想來這裡品味陶瓷藝術、漫步老街、喝杯咖啡的遊客來說，交通一直是個小小的門檻。隨著捷運三鶯線工程進度突破93%，年底前全線完工已經進入倒數；未來只要搭上捷運，從三鶯線LB09陶瓷老街站 出站，步行3分鐘就能直接走進充滿文藝氣息的鶯歌老街。

新北市長侯友宜於今（8/28）視察工程時語氣堅定表示，「我們的目標很明確，年底前一定要完工，這是新北市對市民的承諾！」他特別指出，三鶯線工程進度已經達到93%，29列列車全部進駐測試，目前正進行LB01（頂埔）～LB08（鶯歌車站）已進入模擬營運狀態的自動駕駛動態測試及LB08（鶯歌車站）～LB12（鶯桃福德）站已進行號誌功能測試，接續10月進行全線系統整合及穩定性測試，確保年底完工時一次到位。他進一步表示，三鶯線不僅是交通建設，更是地方發展的推進器，鶯歌老街充滿文化底蘊，隨著交通條件改善，未來的鶯歌將不只是陶瓷重鎮，更會是新北市最方便、最有魅力的文化觀光走廊。

侯友宜也提到，三鶯線12座車站從設計到施工，都融入在地文化與公共藝術，讓每一座車站不只是交通節點，更是一座座行動美術館。特別是陶瓷老街站，有著由臺灣與日本藝術家打造的藝術牆面與彩雲天花，及有趣又可休憩的作品，讓侯友宜讚嘆這裡未來一定會成為觀光客的熱門打卡點，讓日後民眾來到鶯歌，搭捷運時就能被藝術包圍，還能順路去老街喝咖啡、看展覽等，豐富一座城市的生活品質。最後，他再三強調，市府團隊會盯緊工期，讓捷運不僅如期完工更保證安全與品質，讓三鶯線通車後串聯成整個新北的觀光與文化新軸線。

新北市政府捷運工程局副局長王益翔補充說明，陶瓷老街車站月台門已全數安裝完成，車站內部裝修同步推進，包含內外牆包板、地坪磁磚、玻璃帷幕、電梯、電扶梯、天花板及旅客諮詢處等工項陸續完成，另外整個三鶯線12座車站都有公共藝術設計，其中陶瓷老街站的作品極具看頭。

日本藝術家大塚麻子帶來趣味十足的《有趣》，而台灣藝術家劉鎮洲更號召全台70位陶藝家，將他們的獨門技法濃縮在一片片陶板上，鑲嵌在車站柱體與牆面，向上延伸成彩色雲朵的《玩陶》，呼應老街博物館中的25年前由他創作的作品，讓整個大廳像是一幅會呼吸的藝術畫卷。劉鎮洲老師笑說，這不只是作品展示，更像是全台陶藝界的大聯盟，每個人都拿出最具代表性的手法，讓來到鶯歌的旅客一踏出車廂，就被滿滿的藝術氛圍包圍。

值得一提的是，陶瓷老街站還獲得黃金級綠建築與智慧建築雙認證。車站設計強調自然採光、節能減碳，並提供遮陽與避雨的公共空間，讓旅客不論晴雨都能舒適轉乘或休憩，並且從捷運走路3分鐘就能抵達鶯歌老街，沿途串接南鶯活動中心、公三公園，整個路線不僅方便，也充滿藝術氣息與綠意活力，完全符合現代旅遊與生活的需求。

隨著三鶯線進度逼近尾聲，年底完工後，鶯歌老街將不再只是自駕族的秘境，而會成為捷運族的文青新樂園。想像一下，搭上捷運，3分鐘後漫步在陶瓷藝術與老街咖啡香之間，這樣的週末是不是更愜意了呢？先把這個熟悉的旅遊IG打卡點收進口袋名單，期待三鶯線通車後前來感受濃厚文藝氣息吧！