別亂買！電子鎖裝不成、售後求助無門？專家揭選購3大關鍵

▲智慧電子鎖雖便利，但並非所有門型都能安裝。（示意圖／CFP）

記者胡至欣／綜合報導

回到家卻發現找不到鑰匙、無法進門，有時還得麻煩家人趕回來幫忙開門，這是許多人都遇過的窘境。隨著智慧居家概念普及，愈來愈多人開始考慮安裝電子鎖，不過家電達人486先生提醒，「並不是每扇門都能直接安裝電子鎖」，若事前沒有評估，買回來才發現無法施工的案例比想像中更多。

486先生指出，門的結構、材質、厚度都是關鍵因素，光是門框內凹或外凸，就可能導致卡榫無法對準。常見問題還包括「門太薄無法鎖牢」、「原有開孔與新鎖體不符」等。根據486團購觀察，近一年來超過5成民眾在諮詢電子鎖時，忽略安裝條件，導致最後退貨或額外支付門板修改費用。

除了安裝問題，售後服務也同樣是消費糾紛熱點。日前就有民眾因智慧門鎖故障，被迫花上萬元找鎖匠破壞換新鎖，引發網路熱議。消保單位統計顯示，多數電子鎖糾紛並非產品本身，而是售後不到位，例如假日找不到客服、維修等待過久，甚至零件供應不及，消費者只能自掏腰包解決。

「電子鎖並非不會出問題，真正關鍵是出問題時，有沒有人能即時處理，這才是安心感所在。」486先生強調，民眾在選購時往往只關注功能多寡，但應更重視「應急能力與售後保障」。近年市場也逐漸從「拼規格」轉向「拼服務」，部分品牌除提供密碼、指紋、臉部辨識、手機遠端開門等多元解鎖方式外，更強調在地伺服器、24小時客服，以及3小時內到府維修的承諾。

最後他強調，電子鎖不是愈貴愈好，選購時應該考量3大原則：一、確認是否符合家門尺寸與結構；二、選擇有提供安裝與完善售後的平台，避免日後產生額外施工費用或無法安裝的困擾；三、確認保固與維修處理是否透明，發生故障時能否即時協助處理。功能、安裝與服務三方面都兼顧，才能真正享受智慧生活帶來的便利與安心。