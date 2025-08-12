孕媽咪看過來！民俗專家曝鬼月避煞關鍵...整理居家也是招

▲今年鬼門較晚開，但鬼月禁忌的討論已提前升溫。（圖／486先生提供）

記者胡至欣／綜合報導

2025（乙巳年）因農曆閏月影響，七月初一鬼門開時間比往年晚，落在國曆8月23日，但鬼月禁忌習俗已掀起討論。台北霞海城隍廟第七代子孫、民俗專家486先生提醒，家中有長輩、幼兒，尤其懷孕中的準媽媽，更應注意自身狀態與居家環境。

傳統民俗觀念認為，孕婦在農曆七月前後容易受外在氣場影響，因此長輩常叮嚀避免夜間外出、不參加喪禮或探病、避開陰氣重的場所等。486先生指出，這些禁忌背後，其實是希望孕婦遠離環境壓力，維持情緒穩定與身心平衡。

他也分享坊間常見的保平安方式，其中之一就是「請符護身」。若需參加喪禮、家中有長輩或身體虛弱者，建議請領「大八卦護身符」，有助避煞、化煞；孕婦則可在生產前替寶寶請好一張「長生大帝符」，讓孩子一出生就受到守護，此符是孩童與新生兒專用的符令，能幫助安定、遠離驚嚇與病氣。

486先生補充，除了隨身護身符，居家環境同樣會影響個人體感和氣場。家是孕婦停留最久的地方，若堆滿雜物、環境昏暗，容易讓情緒低落，民俗角度來看也可能造成氣場堵塞。他建議適時整理起居空間、在陰暗處點亮一盞燈，有助穩定心神、提升正能量。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。