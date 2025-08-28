　
民生消費

節慶送禮新選擇！全台首創8字形鳳梨酥　傳遞好運與心意

▲全台首創8字鳳梨酥「旺來八」，融合豐原在地情與創新設計，滿載祝福和溫度，迅速竄紅成為送禮新選擇。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／台中報導

被譽為「糕餅之鄉」的台中豐原，再添特色伴手禮亮點—全台首創8字鳳梨酥「旺來八」，不僅產品吸睛，品牌更將門市設於日治時期興建的頂街派出所，讓百年場域搖身一變成為文青糕餅店，感受歷史韻味之餘，還能品嚐豐原在地情，融合文化與創意，展現台灣糕餅的創新可能。

▲▼旺來八 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼百年派出所搖身一變成為文青糕餅店。（圖／記者劉亮亨攝；以下同）

▲▼旺來八 。（圖／記者劉亮亨攝）

8字酥四款口味各具特色，吃起來也有記憶點。「黃金鳳梨酥外皮紮實帶有厚香，內餡酸甜比例恰到好處，又小小的一口接一口，很快就吃完了」、「鳳梨酥吃起來酸酸甜甜很順口，配茶剛剛好」、「青梅跟蔓越莓口味，保留了水果纖維，不會太膩、滿好吃的」，消費者試吃後紛紛給予好評。

▲▼旺來八 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲全台首創的葫蘆8字形鳳梨酥。

「旺來八」憑藉討喜外型與吉祥寓意，搭配質感包裝打開市場，滿載祝福和溫度，迅速竄紅成為節慶送禮及企業贈禮的新選擇。一名銀行上班族分享，過年、中秋等大節日送禮講究心意，8字形換個角度看就是∞無限，「無限地幸福延續」能與客戶打開話題，增添互動性；另外，也有民眾認為8字形很少看到，有在地特色又好吃，拿來送禮會讓人印象深刻，送長輩、主管或朋友都很適合。

▲▼旺來八 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲鳳梨酥保留天然的果香與纖維層次，酸甜恰到好處。

「旺來八」為傳統糕點注入新意，兼具美味與話題，從名字到造型都極具巧思。品牌經理林鈺軒表示，創辦人自小在台中豐原成長，對家鄉有著深厚情感，希望透過「旺來八」為媒介帶領民眾了解豐原的產業背景及歷史。品牌名稱取自台語「鳳梨」的諧音，象徵好運旺旺來，「8」是以豐原舊地名「葫蘆墩」為靈感，同時帶有「發」財之意，也象徵∞無限符號，讓祝福無限大、送禮更得體。

▲▼旺來八 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲包裝盒選用100%可回收材質、設計簡約。

歷經18個月研發，「旺來八」打造出具設計專利的葫蘆8字形鳳梨酥，今年更榮獲「2025台灣百大糕餅伴手禮金質獎」。除了在口味與設計上求新求變，產品也注重環境永續，品牌經理進一步指出，包裝盒選用100%可回收材質、設計簡約，並推動回收計畫，鼓勵民眾將使用完的空盒拿回門市據點換取點數折抵，藉此引導消費者重視永續包材再利用。

▲▼旺來八 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲「旺來八」經典鳳梨酥榮獲2025台灣百大糕餅伴手禮金質獎。

「旺來八」不只是好吃的鳳梨酥，更是一份能傳遞心意的伴手禮，透過獨特造型與在地故事，讓送禮不再流於形式，而是充滿溫度與意義，成為不少人在節日或日常表達情感的暖心選擇。

08/27

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

旺來八頂街派出所8字形鳳梨酥台中豐原伴手禮糕餅文化創新環保永續2025台灣百大糕餅金質獎

