9月戀愛紅榜出爐！3星座迎高光時刻　天蠍最強脫單王

▲9月瀰漫浪漫氣息！單身者有望脫單，有伴者甜蜜升溫。（示意圖／CFP）

記者胡至欣／整理報導

9月初秋時分瀰漫浪漫氣息，愛情能量蠢蠢欲動！單身者有望迎來一段心動邂逅，有伴者則能體驗更深的情感交流。《科技紫微網》特別點名3星座「戀愛高光時刻」即將降臨，究竟誰能獲得愛神加持？不妨參考看看。

TOP 3：雙子座

[廣告]請繼續往下閱讀...

單身的雙子，本月渴望愛情，容易在工作場合或娛樂活動中邂逅自信、有魄力的對象。特別是上半月桃花最旺，保持愉快心情更能吸引良緣；不過月底運勢稍降，若付出未得到回應，別氣餒，把握前半月才是關鍵。

有伴侶的雙子則感情甜蜜，另一半對你依戀感提升，話題交流增多，氛圍新鮮浪漫。已婚雙子雖以日常為主，稍顯平淡，但若能多聊未來計畫或生活趣事，將避免陷入沉默。

TOP 2：獅子座

單身的獅子，本月桃花能量逐漸增強，特別容易因知性魅力吸引目光。若常出沒於圖書館或書店，甚至可能因一次不經意的碰撞而擦出愛情火花。

有伴的獅子則享有穩定關係，少有外務干擾，能騰出更多時間陪伴對方。下班後的共同日常如做飯、散步、看電影，都能讓愛情升溫，營造專屬幸福時刻。

TOP 1：天蠍座

九月的天蠍戀愛運最旺！單身天蠍展現口才或才藝時特別吸引人，上半月更是追愛成功率高的黃金時機。不過別急於定下關係，多累積互動才能讓感情更長久。

有伴侶的天蠍在月中時適合討論婚嫁，雙方心靈契合度高，為感情奠下穩固基礎。已婚者雖因工作忙碌少了陪伴，但伴侶的理解與支持，反而增添「同心協力」的默契。