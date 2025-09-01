羅智強當面重批黃暐瀚「有愧媒體人使命」　苗博雅：標準的情緒勒索

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委羅智強今（1日）接受媒體人黃暐瀚專訪，卻當面重批黃，他表示，「暐瀚認識你這麼多年，我覺得你變了，最讓我失望的一次，就是726罷免開票那天，看到節目譏笑、訕笑在野黨的場景，沒有制止，反而是附和，抱歉那天我覺得你有愧媒體人職責使命」。對此，台北市議員苗博雅表示，羅智強做的事，就是標準的PUA+情緒勒索套路，如果中了，黃暐瀚心裡會產生某種虧欠感，看得出來的，小心避開身邊這樣的「朋友」。看不出來的，只能祝福。

羅智強今早接受《POP撞新聞》專訪，卻在節目重批主持人黃暐瀚，他直言，必須誠實說，「暐瀚認識你這麼多年，我覺得你變了，過去你的評論深受大家信任支持，但最讓我失望的一次，坦白講就是726罷免開票那天，做一個認識你這麼多年的人，也是被罷免的人，自己看到你上節目的場景非常難過」。

羅智強指出，綠媒主持人在罷免當天稱「25席全都會罷免」，暐瀚當場看到譏笑、訕笑在野黨的場景，卻評估會罷免是「6+1席」，但當場就應該制止這種完全偏頗、踐踏在野黨的作法，暐瀚你沒有制止主持人，反而是附和。

羅智強說，這句話是對曾經身為朋友的你一個忠告，「自己不講所謂個人交情那不重要、也不講在野黨的尊嚴跟感受，就講媒體人的客觀使命與立場，抱歉那天我覺得你有愧媒體人客觀的職責使命與立場」。

羅智強強調，「你也要去想想今天郭正亮是怎麼說的，他對你的一些評價，是過去很多支持你、相信你、在乎你的感受，認識你這麼多年，你真的以前不是這個樣子，自己最大的想法，不希望你變成第二個于北辰、李正皓，這些人都是背棄過去長期相信的立場，只為了上節目爭通告，就改變立場」。

對此，苗博雅表示，羅智強今天對黃暐瀚做的事，就是標準的PUA+情緒勒索套路。

苗博雅直言，如果中了，黃暐瀚的心裡會產生對羅智強有某種虧欠感，對羅的指令或要求即使心中覺得委屈或怪怪的也都會接受。

最後，苗博雅提醒，看得出來的，小心避開身邊這樣的「朋友」。看不出來的，只能祝福。