稱黃國昌對警勒頸是不實指控　民眾黨：過去與警爆衝突的是綠委

▲民眾黨發言人張彤。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對民眾黨前天「司法改革 公民走讀」活動，民進黨發言人韓瑩今（1日）表示，民眾黨主席黃國昌宣稱走讀，卻發生對警察勒頸、企圖開車闖入封鎖線等脫序行徑，完全目無法紀，請勿再帶頭違法。對此，民眾黨發言人張彤駁斥，並強調，民進黨刻意截取片段影像、拼湊敘事，再透過掌控的綠媒與側翼擴散，將自主上街的公民描繪成暴力群眾。事實上，透過當日完整的直播畫面即可清楚看見，黃國昌及所有參與公民均未有襲警行為，更不存在所謂「開車衝撞封鎖線」的情況。

張彤指出，8月30日本黨以「走讀」形式，在博愛特區引導民眾了解台灣民主發展的歷程，並反思當前司法受政治干預的問題。然而活動開始之際，隊伍在並非禁制區的愛國西路即遭大規模拒馬阻攔，連基本的行走權利都被限制，這種處境，難免引發群眾的不滿。

張彤強調，若非賴政府授意在非禁制區設置拒馬，就不會發生民眾被迫攀越障礙的情況，生活在一個正常的國家，絕不會有人民無故選擇爬上拒馬。民進黨卻刻意截取片段影像、拼湊敘事，再透過掌控的綠媒與側翼擴散，將自主上街的公民描繪成暴力群眾。事實上，透過當日完整的直播畫面即可清楚看見，黃國昌及所有參與公民均未有襲警行為，更不存在所謂「開車衝撞封鎖線」的情況。

張彤並指出，真正曾經煽動群眾推倒拒馬、與警方爆發衝突的，正是民進黨籍立委在2024年12月20日的行動，當時甚至出現使用油壓剪破壞公物的情況；對照今日民進黨對民眾黨的指控，標準顯然不一致。

張彤強調，民進黨若真心關心警察，不應只是政治操作；8月30日當天，警方已第一時間召開記者會，表明將依法處理，然而綠營人士持續在輿論場施壓，迫使警察機關再次召開記者會，形同配合政治表演。這樣的作法，只會讓社會懷疑政府是否將警政體系視為政治工具。

最後，張彤呼籲民進黨，不要再將警察作為政治操作的附庸。若真有意改善基層處境，應立即推動支持警消工會、提高退休金等實質改革，而不是藉由操弄輿論來獲取短期政治利益。