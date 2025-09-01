　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郝龍斌探望前主席吳伯雄談「黨主席期盼」　驚見盧秀燕藍勾勾按讚

▲盧秀燕按讚郝龍斌貼文。（圖／翻攝自Facebook／盧秀燕）

▲盧秀燕按讚郝龍斌貼文。（圖／翻攝自Facebook／盧秀燕）

記者郭運興／台北報導

台中市長盧秀燕拒絕參選國民黨主席選舉後，傳出前台北市市長郝龍斌已被勸進參選。而郝龍斌今(1日)貼出與前主席吳伯雄合照引起外界熱議，他更透露，伯公稱「我們有個共同點，就是都當過台北市長，但都沒有想選總統」，大家口中的「吳伯雄2.0」，其實是期盼下任黨主席能像伯公一樣全心為黨，帶領國民黨重返執政。特別的是，盧秀燕稍早也用有著39萬追蹤者、有藍勾勾(通過官方認證)的粉絲專頁按讚此篇貼文，引起討論是否意味支持郝龍斌參選。

郝龍斌貼出合照表示，今天來看望吳伯雄主席。自己跟伯公報告「外界都在找『吳伯雄2.0』，但今天見到的是真正的『吳伯雄1.0』」，伯公也風趣回應「我們有個共同點，就是都當過台北市長，但都沒有想選總統」，自己也打趣說「吳伯雄2.0應該是吳志揚和吳志剛啊」。

郝龍斌指出，回顧2008年，在吳伯雄主席的領導下，國民黨重返執政。當年馬英九高票當選總統，立委更拿下77席，締造了空前勝利。

郝龍斌直言，今天大家口中的「吳伯雄2.0」，其實是期盼下一任黨主席能像伯公一樣無私無我、全心為黨，帶領國民黨贏得2026地方選舉及2028重返執政！

貼文一出，網友紛紛留言表示「唯一支持您，郝龍斌市長參選國民黨主席」、「加油」、「如果真能找出吳伯雄2.0的人選當國民黨主席就真的太棒了」。

特別的是，稍早已拒絕參選國民黨主席的台中市長盧秀燕也用有著39萬追蹤者、有藍勾勾(通過官方認證)的粉絲專頁按讚郝龍斌此篇貼文，引起外界討論是否意味支持郝龍斌參選。

▼郝龍斌探望吳伯雄。（圖／翻攝自Facebook／郝龍斌）

▲▼郝龍斌探望吳伯雄。（圖／翻攝自Facebook／郝龍斌）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

【帶狀皰疹不只痛還恐害失智】疼痛醫學權威孫維仁：疫苗是「最划算保險」

陳喬恩淚謝Alan「讓她做自己」 見老婆哭...他急起身幫擦淚！

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

【大型人類貓跳台】貓貓秀技跳起撲懷裡　信任飼主遠距離也敢跳XD

「義村羊肉爐」孤島掀熱議　台灣金聯整併起造人

