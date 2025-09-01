　
政治

爆新經長龔明鑫「丟連結」給立委填拜會時間　楊瓊瓔：罕見溝通方式

▲經濟部長龔明鑫1日履新。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部長龔明鑫1日履新。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

經濟部長龔明鑫今（1日）履新，國民黨立委楊瓊瓔表示，她非常訝異經濟部竟用「丟連結」方式，要立委自己填Google表單撥出數個時段，讓龔挑選可以來「拜會」的時間，「我不知道立法院現在在行政部門眼裡，是附屬還是下級單位，但我擔任民代多年，這樣的溝通方式實屬罕見」。

楊瓊瓔指出，立委依據法律，有議決法律案、審查預算、聽取施政報告跟提出質詢等方式，來監督行政院，是肩負民意託付的職責，部會首長要不要來「拜會」委員，其實並非必要、對委員來說更非重點，只要該部會首長就事論事、願意以民生需求為重要施政，相信每個委員都會慎重對待。

楊瓊瓔說，但既然部會自己說想要來拜會，真的不用心不甘情不願的丟個表單來要委員自填，過去不管是部會還是各國駐台代表，甚至外國智庫想來立法院聊聊，她都十分歡迎、積極約見，但也都沒有人採取過這種方式來詢問。

楊瓊瓔表示，這讓她想起前幾天文化部長李遠在答詢追加預算時，完全無視立委其實願意協調預算幅度，而選擇開嗆「大罷免」議題，且李在當天下午的聯席委員會答詢時，竟就直接表態不再爭取、直接保留預算案送出，這種預算「你不給我全部我要的、我就都不要」、對國會毫無溝通意願的態度，真的對制衡互動、良好治理毫無幫助。

楊瓊瓔說，行政部會有行政權，但不要忘記，人民都在看，希望龔明鑫對立法院送表單沒關係，但不要對產業、中小企業、人民跟記者關切的經濟民生問題，都用「你們自己填表」的官樣方式來運作，握有權力跟資源者，應該主動探求民瘼、為人民解決問題，而非高高在上。

楊瓊瓔提醒，國事如麻，美國疊加關稅期限不知，談判條件說不清，有200億的產業紓困預算沒有使用說明，不確定性的代價都是人民和企業一直在扛，而對內能源政策破洞，台電財務黑洞解方不見蹤影，綠能弊案越滾越大，希望相關部會要拿出應對，而不是只是說說，她也會本於職責，為人民監督爭取，絕不鬆懈。

08/31 全台詐欺最新數據

