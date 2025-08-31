　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓高官女兒「冒死脫北」！目睹同學媽遭公開處決　徒步48小時逃亡

▲▼北韓女、金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓一名政府幹部女兒冒死脫北，目前在日本定居。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

現居日本的34歲脫北女子文蓮姬近日接受媒體專訪透露，自己就讀國中時，同學的母親為了維持生計，私下偷偷販售美國與南韓電影的DVD，沒想到因此被公開處決。她回憶道，當時自己也被叫到行刑現場「見學」，處決手段極度殘忍，明明一槍就能斃命，但是處刑的槍手卻連開好多槍，就是為了殺雞儆猴。而她雖是高官之女，但最終也因種種原因選擇脫北。

根據《集英社》報導，34歲脫北女子文蓮姬目前在日本千葉經營平壤冷麵店，而她近日接受媒體專訪時，首度揭露自己脫北前的恐怖經歷。值得注意的是，她出身於北韓特權階層，仍然踏上九死一生的逃亡之路。

文蓮姬1991年生於北韓東部元山市，祖父曾在日本朝鮮人總聯合會擔任幹部，後來為參與1959年開始的「在日朝鮮人歸國事業」返回北韓，並在元山擔任朝鮮勞動黨地方組織幹部。她的父親也身居朝鮮人民軍要職，全家在北韓享有相對優渥的生活條件。

她回憶起小時候的生活環境表示，「雖然生活水準無法與日韓相比，但我們從不缺衣少食，我還在元山學過鋼琴，國中時搬到平壤，也順利完成大學學業。」儘管如此，文蓮姬的祖父仍因為北韓與想像中的國家差距過大而鬱鬱寡歡，最終早逝；父親則經常用日語咒罵這個國家。

事實上，雖然家庭地位顯赫，但日本出身的他們在北韓社會仍屬「出身不良」階層，大多數人被分發到偏遠艱困地區工作。文蓮姬表示，像她家這種情況在日本出身民眾中僅占少數。

她也表示，國中時期鋼琴班同學的母親為了賺錢，私下偷偷販售美國與南韓的電影DVD，沒想到卻被政府發現，同學的母親也因此被公開處決。當時她被要求到現場參觀，因此親眼目睹同學的母親遭到槍決。

她說，「槍決明明一發就足夠，他們卻連開好幾槍，目的就是要讓其他人看到，藉此散布恐懼。」不過這場血腥處決非但沒有嚇阻文蓮姬，反而激起她對外界的好奇心，開始私下觀看南韓戲劇，也為未來的脫北決定埋下種子。

2015年5月，24歲的文蓮姬決定改變命運，靠著人蛇集團，從北韓北部惠山越過鴨綠江進入中國，在沒有訊號的山區徒步48小時，期間滴水未進、粒米未沾。成功聯繫上中國境內的人蛇集團後，再搭火車南下昆明，轉車前往寮國邊境，途中卻在檢查站一度被拘留。但神奇的是，13小時後她莫名獲釋，最終與另外2名脱北者一同藏身巴士座椅下的狹小空間，成功抵達寮國。

從跨越鴨綠江到抵達寮國，整個逃亡過程歷時9至10天。文蓮姬在寮國的南韓大使館與約150名脫北者一同等待，經過4個月排隊才得以前往南韓。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
433 1 9128 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北韓高官女兒「冒死脫北」！　目睹同學媽遭殘忍處決
陳智菡抓痕照曝！　嗆「要辦就來」：爬拒馬非我們所選
愛雅宣布懷孕17天情緒崩潰！　爆哭畫面曝
高雄離奇命案　高大成分析「駭人真相」
35歲女緊擁4孩燒成焦屍...家屬相驗痛哭
輸林昀儒「怒摔球拍」　陸選手遭罰停賽
潘瑋柏小13歲辣妻脫了！一片肉色看光　他反應超真實

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

距台灣不到100海里　菲律賓呂宋海峽設「前進作戰基地」

北韓高官女兒「冒死脫北」！目睹同學媽遭公開處決　徒步48小時逃亡

日28歲男護士性侵「10多名臥床阿嬤」！病房當淫窟　專挑高齡女患者

印尼人怒了！數百人「闖財長豪宅」洗劫　示威暴動多國示警

搭火車目睹限制級畫面！阿嬤「激舔捉鳥」羞喊歐巴　禁忌噴射無法擋

名古屋40度！氣象廳警告「危及性命的高溫」　日2025年已9天40度

行李箱千萬不可「放床上」！空服員曝旅遊3大禁忌：不可原諒

20隻猴子圍攻！印度67歲翁死命求救　仍遭猴群活活咬死

大馬13歲少女「遭繼父性侵」求助　親生母親不信

機率萬分之一！澳男被愛犬咬傷「染敗血症」留永久性後遺症

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

【台語超好】萌娃上學哭喊想回家拜託老師：叫爸爸接我

【這真的2歲嗎？】湘荷妹妹陪演警匪片戲劇魂爆發XDD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

距台灣不到100海里　菲律賓呂宋海峽設「前進作戰基地」

北韓高官女兒「冒死脫北」！目睹同學媽遭公開處決　徒步48小時逃亡

日28歲男護士性侵「10多名臥床阿嬤」！病房當淫窟　專挑高齡女患者

印尼人怒了！數百人「闖財長豪宅」洗劫　示威暴動多國示警

搭火車目睹限制級畫面！阿嬤「激舔捉鳥」羞喊歐巴　禁忌噴射無法擋

名古屋40度！氣象廳警告「危及性命的高溫」　日2025年已9天40度

行李箱千萬不可「放床上」！空服員曝旅遊3大禁忌：不可原諒

20隻猴子圍攻！印度67歲翁死命求救　仍遭猴群活活咬死

大馬13歲少女「遭繼父性侵」求助　親生母親不信

機率萬分之一！澳男被愛犬咬傷「染敗血症」留永久性後遺症

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝！全場跪了：了不起

台灣人每天吃！「這款調味品」超傷血管　害心梗、中風、罹癌

「炫技無毒，識詐有獎」　投檢、執行署彰化分署合辦宣導活動

陳柏霖穩交13年！庭瑄現身松菸力挺「全身男友周邊」　低調愛相隨

朝聖「世界冠軍威士忌酒廠」在宜蘭！近看巨型壺式蒸餾器太震撼

距台灣不到100海里　菲律賓呂宋海峽設「前進作戰基地」

愛雅宣布懷孕17天情緒崩潰！　爆哭揭脆弱面：完全控制不住

北韓高官女兒「冒死脫北」！目睹同學媽遭公開處決　徒步48小時逃亡

走讀受傷！陳智菡PO抓痕　撂「要辦就來」：爬拒馬非我們所選擇的

家人不幫清狗大便　陸女竟將2隻狗丟下21樓

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

國際熱門新聞

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

范斯：隨時準備好「接任總統」

「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍

男遭下水道沸水煮死！被撈起內臟已熟透

79歲川普「死而復生」！　現身白宮打破網路瘋傳謠言

行李箱千萬不可「放床上」！空服員曝旅遊3禁忌

氣象女主播疑「無罩上陣」胸凸兩點照瘋傳

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

白宮：川普拔掉賀錦麗特勤局保護

普丁痛批日本恢復軍國主義：不可容忍！

男遊客「猝死香港迪士尼」！玩設施突昏迷

馬桶座非最髒！專家揭最大細菌溫床　1動作超危險

印尼人怒了　數百人闖財長豪宅洗劫

搭火車目睹限制級畫面！嬤「激舔捉鳥」喊歐巴

更多熱門

相關新聞

日28歲男護士性侵「10多名臥床阿嬤」！

日28歲男護士性侵「10多名臥床阿嬤」！

日本熊本市一名28歲準看護師（准看護師）佐藤勝則涉嫌性侵多名住院中的高齡女性病患，並用手機錄下犯罪過程。警方從嫌犯手機中搜出10多名受害者的不雅影像，幾乎全為80至90多歲無法反抗的臥床女患者。

搭火車目睹限制級畫面！嬤「激舔捉鳥」喊歐巴

搭火車目睹限制級畫面！嬤「激舔捉鳥」喊歐巴

名古屋飆40度！氣象廳警告「危及性命」

名古屋飆40度！氣象廳警告「危及性命」

刷牙要不要先「沾水」？牙醫解答曝關鍵原因

刷牙要不要先「沾水」？牙醫解答曝關鍵原因

美印交惡！川普「不出席」印度主辦QUAD峰會

美印交惡！川普「不出席」印度主辦QUAD峰會

關鍵字：

脫北文蓮姬北韓處決脫北者日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

台中6歲童墜樓亡相驗　父撕裂哭聲令人心碎

中壢大火5死時間軸曝　媳婦05:29call公公求救

百萬YTR HOOK手指突冒異狀！

農曆7月半要來了　15姓氏易被抓交替

快訊／楊丞琳消失1月...突自爆「住院動大刀」！　曝光最新狀況

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

全民普發惹議！他號召不領…41人參加

89猴上捷運插隊　遭男大生喝斥變互毆

楊偉中救女溺斃忌日逢七夕　前主播陳以真「發7顆愛心」

更多

最夯影音

更多

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面