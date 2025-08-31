北韓高官女兒「冒死脫北」！目睹同學媽遭公開處決　徒步48小時逃亡

▲北韓一名政府幹部女兒冒死脫北，目前在日本定居。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

現居日本的34歲脫北女子文蓮姬近日接受媒體專訪透露，自己就讀國中時，同學的母親為了維持生計，私下偷偷販售美國與南韓電影的DVD，沒想到因此被公開處決。她回憶道，當時自己也被叫到行刑現場「見學」，處決手段極度殘忍，明明一槍就能斃命，但是處刑的槍手卻連開好多槍，就是為了殺雞儆猴。而她雖是高官之女，但最終也因種種原因選擇脫北。

根據《集英社》報導，34歲脫北女子文蓮姬目前在日本千葉經營平壤冷麵店，而她近日接受媒體專訪時，首度揭露自己脫北前的恐怖經歷。值得注意的是，她出身於北韓特權階層，仍然踏上九死一生的逃亡之路。

文蓮姬1991年生於北韓東部元山市，祖父曾在日本朝鮮人總聯合會擔任幹部，後來為參與1959年開始的「在日朝鮮人歸國事業」返回北韓，並在元山擔任朝鮮勞動黨地方組織幹部。她的父親也身居朝鮮人民軍要職，全家在北韓享有相對優渥的生活條件。

她回憶起小時候的生活環境表示，「雖然生活水準無法與日韓相比，但我們從不缺衣少食，我還在元山學過鋼琴，國中時搬到平壤，也順利完成大學學業。」儘管如此，文蓮姬的祖父仍因為北韓與想像中的國家差距過大而鬱鬱寡歡，最終早逝；父親則經常用日語咒罵這個國家。

事實上，雖然家庭地位顯赫，但日本出身的他們在北韓社會仍屬「出身不良」階層，大多數人被分發到偏遠艱困地區工作。文蓮姬表示，像她家這種情況在日本出身民眾中僅占少數。

她也表示，國中時期鋼琴班同學的母親為了賺錢，私下偷偷販售美國與南韓的電影DVD，沒想到卻被政府發現，同學的母親也因此被公開處決。當時她被要求到現場參觀，因此親眼目睹同學的母親遭到槍決。

她說，「槍決明明一發就足夠，他們卻連開好幾槍，目的就是要讓其他人看到，藉此散布恐懼。」不過這場血腥處決非但沒有嚇阻文蓮姬，反而激起她對外界的好奇心，開始私下觀看南韓戲劇，也為未來的脫北決定埋下種子。

2015年5月，24歲的文蓮姬決定改變命運，靠著人蛇集團，從北韓北部惠山越過鴨綠江進入中國，在沒有訊號的山區徒步48小時，期間滴水未進、粒米未沾。成功聯繫上中國境內的人蛇集團後，再搭火車南下昆明，轉車前往寮國邊境，途中卻在檢查站一度被拘留。但神奇的是，13小時後她莫名獲釋，最終與另外2名脱北者一同藏身巴士座椅下的狹小空間，成功抵達寮國。

從跨越鴨綠江到抵達寮國，整個逃亡過程歷時9至10天。文蓮姬在寮國的南韓大使館與約150名脫北者一同等待，經過4個月排隊才得以前往南韓。