她14歲當媽！23年後「母女同框照」曝光　網：分不出誰是媽媽

▲Yuka公開自己14歲生女的經歷。（圖／翻攝自@gigacoro）



記者王佩翊／編譯

日本一名女子在網路上公開自己14歲就成為母親的經歷，震驚網友，相關影片累計超過1200萬次點閱。37歲的她甚至曾經和23歲的女兒一同經營女僕咖啡廳，而網友也紛紛驚呼，「根本分不出誰是媽媽誰是女兒」。

根據ORICON NEWS報導，這名年輕媽媽Yuka（ゆか）在TikTok上分享了一則名為「14歲就當媽，20年後的我們」的影片，隨即引發熱議。儘管現在和女兒感情深厚，就像閨蜜，但是女兒剛出生時，生活的確非常艱辛。

回憶起懷孕過程，Yuka坦言當時只有13歲，因生理期不規律，連續3個月沒來月經也沒察覺身體變化。直到肚子明顯變大才驚覺不對勁，用驗孕棒檢測才發現懷孕。

當時她每天早上醒來都在煩惱該怎麼辦，時間就這樣一天天過去了。由於正值青春期，與父母幾乎沒有交流的她，只敢告訴好朋友，而朋友聽到後也是一臉難以置信。

更令人意外的是，Yuka竟成功隱瞞懷孕消息長達數月。她利用當時流行的寬鬆制服穿搭方式遮掩體型變化，父母和老師都沒發現異狀。Yuka說，「我個性從小就很樂觀好奇，總覺得『最後一定會有辦法解決』。由於當年沒有網路，我只能獨自到書店找相關資訊，第一次購買懷孕書籍回家的路上，我才真正感受到『原來我已經懷孕5個月了』的真實感。」

最終紙包不住火，當父母發現Yuka懷孕時震驚不已。Yuka回憶，「產檢時，醫生說隨時可能生產，讓我父母完全慌了手腳，但我反而鬆了一口氣，覺得終於不用再隱瞞了。」

她坦言，當時正值叛逆期，加上母親更年期情緒不穩，親子溝通幾乎為零，才會選擇隱瞞到底。

由於接生醫院是第一次遇到14歲的孕婦，因此特地動員15名護理師協助接生，最終女兒順利出生。產後在家人支持下，Yuka繼續完成國中學業，由於母親就是從事美髮行業，因此畢業後她也進入美容專門學校，在17歲取得美髮師執照。19歲憑著存款和家人資助，開設當時正夯的接髮專門店，成功償還學費並獨立創業。

回想起當時的困難，她也感謝家人一路上的支持，接下來女兒將會接手外婆的事業，而她則是選擇回到家庭，成為專職主婦。