日28歲男護士性侵「10多名臥床阿嬤」！病房當淫窟　專挑高齡女患者

▲日本一名準看護師竟趁著職務之便，性侵10多名住院的高齡女性病患。（示意圖／視覺中國）



記者王佩翊／編譯

日本熊本市一名28歲準看護師（准看護師）佐藤勝則涉嫌性侵多名住院中的高齡女性病患，並用手機錄下犯罪過程。警方從嫌犯手機中搜出10多名受害者的不雅影像，幾乎全為80至90多歲無法反抗的臥床女患者。

根據《富士新聞網》報導，來自熊本市北區清水亀井町的嫌犯佐藤勝則原在熊本市西區的一間醫院擔任準看護師。他涉嫌於今年1月至2月在工作期間對一名90多歲女性患者露出下體，強迫對方觸碰，並性侵另一名80多歲的女性患者，過程中還用手機錄下犯行。警方已針對這2起事件，兩度逮捕佐藤。

案情曝光後，偵辦人員深入搜查佐藤的個人物品，赫然在其手機內發現大量犯罪證據。警方透露，除了前述2名被害人外，嫌犯手機中還儲存著另外約10名高齡女性遭受性侵的影片和照片，被害總人數攀升至10多人。

這些受害者清一色都是佐藤任職醫院的住院病患，年齡層集中在80至90多歲之間，且大多為行動不便的臥床患者，根本無法反抗佐藤的暴行。佐藤利用工作之便，跑到病房並拉上窗簾作為掩護，趁其他人不注意時犯案。目前佐藤已被醫院解僱，警方正持續清查其餘罪行，一旦蒐證完成將陸續對其他案件進行起訴。

另一方面，在日本醫療體系中，護理人員分為「看護師」和「準看護師」兩個層級。看護師需通過厚生勞働省的國家級考試，報考資格為高中畢業後在大學或看護師專門學校修習3年以上；而準看護師僅需通過都道府縣層級考試，國中畢業後在準看護師養成所就讀2年即可報考，門檻相對較低。