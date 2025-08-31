搭火車目睹限制級畫面！阿嬤「激舔捉鳥」羞喊歐巴　禁忌噴射無法擋

▲南韓網友在列車無窮花號上，拍攝到中老年婦女撫摸套弄隔壁座男性生殖器的一幕。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓某網友搭乘火車時，意外目睹並拍攝到難為情的一幕！只見畫面中，打扮妖艷的中年婦女，竟然坐在座位上，為隔壁座同行的男性隔著褲檔摩擦重要部位，不斷嬌喊著「歐巴」，儘管兩人的愛意隨著動作的激情而升溫，但畢竟是公共場所，現場還有未成年的孩童，令網友氣到直接檢舉。

根據韓媒《首爾新聞》，南韓知名網路論壇Bobaedream出現一則令人感到難為情的貼文，活脫脫像是野生動物實境秀，地點就位在行駛中的火車「無窮花號」上，該名網友透露其實拍攝時間點是在去年，但因為實在太過離譜，令他忍不住還是想要放上網讓大眾評評理。

只見在短片中，穿著祖母綠上衣、打扮妖艷的中年婦女緊貼著隔壁座位男性的身軀，不僅伸出舌頭又舔又親，更伸出纖纖玉手套弄著該名男性的「重要部位」加速，而男子則是相當享受，這讓即將擦槍走火般的禁忌愛戀更加激情，網友不禁感嘆公共道德淪喪。

該名網友補充說明，「公共道德消失殆盡！無窮花號列車上還有其他乘客，然而看起來好像有年紀的乘客，竟然當場上演『動物星球頻道』，不是本來就應該遵守該有的公共道德和禮儀嗎？」

該段影片在網路論壇散播後，網友又透露，「我從東大邱站搭上這班列車，到龜尾站才下車。結果下車前，這一對『禽獸』仍然在發情！這兩位看起來好像喝了點酒，一上車就在那激吻，之後阿嬤便開始放蕩地撫摸阿公。真的是太噁心了，無論我說什麼他們都不聽，最後只好打電話向韓國鐵道公社投訴。」

網友表示，「直到站務員前來制止後，他們才終於下車，這段尷尬的『動物星球』也才終於宣告落幕。由於現場幾乎是滿座狀態，我根本無法去其他座位坐，噁心到讓我快吐了。從女方不斷喊『歐巴』（오빠，指哥哥）來看，他們應該不是夫婦，而是偷情的不倫戀關係。」

其他人留言回應，「居然敢在火車做那檔事，兩位應該不是夫妻吧」、「我眼睛看瞎了」、「應該要依涉嫌公然猥褻罪檢舉吧」、「受盡呵護、平安成長的我能夠看這段影片嗎？」

報導指出，若是在公共場所進行猥褻行為，依南韓《刑法》第245條可以處以1年以下徒刑、或是500萬韓元（約新台幣11萬元）以下罰金；然而，公然猥褻罪因主要是針對在公共場所裸露生殖器官或是進行性行為，因此僅是過度的肢體親密表現，通常難以構成此罪名。

若難以適用公然猥褻罪，在南韓仍可依據《輕犯罪處罰法》第3條第1項，處以10萬韓元以下罰金、拘留等。