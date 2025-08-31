大韓航空班機延誤竟因「空服員集體遲到」　270乘客收簡訊氣炸

▲大韓航空8月發生2次班機延誤，皆因空服員遲到。（資料照／記者蔡玟君攝）



記者許力方／綜合報導

空服員在哪？大韓航空一班原定從越南河內起飛飛往南韓仁川的客機，因為機組人員集體大遲到，導致班機延誤1小時出發，旅客抱怨連連。而這已經是該公司8月以來第二次因為空服員遲到導致航班延誤。

事發於30日，大韓航空從河內飛往首爾KE442航班，原定於當地時間中午11時40分登機，卻延誤至12時40分才登機。根據南韓媒體YTN報導，當時航空公司發簡訊給乘客，告知他們「今天值勤KE442航班的機組人員原計畫要繞道市內禁區前往機場，卻因發生車禍大塞車，導致延誤抵達機場。」並補充，因此KE442航班登機時間比預計延遲1小時。

登機時間被延後1小時，大韓航空在現場張貼公告，原因竟是「空服員集體遲到」，全機乘客抱怨連連、無法理解，因為他們幾乎是和機組人員一樣，從河內市中心出發，並順利抵達機場，有一名乘客受訪時痛批，照常理來說，「機組人員應該比乘客來得更早。」

載送機組人員的交通車最終遲到約1小時抵達機場，該航班於中午12時46分起飛，機上270多人比預計抵達首爾的時間晚了近30分鐘。大韓航空事後說明，因越南當地正在為國慶活動準備，市區道路受到管制，接送機組人員的車輛改道後又遇上交通事故而塞車。

事實上，大韓航空2周前才發生班機延誤事件，一班從菲律賓宿霧飛往仁川的班機，也因機組人員遲到而延誤90分鐘，引發外界質疑。