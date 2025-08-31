　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大韓航空班機延誤竟因「空服員集體遲到」　270乘客收簡訊氣炸

▲▼大韓航空。（圖／記者蔡玟君攝）

▲大韓航空8月發生2次班機延誤，皆因空服員遲到。（資料照／記者蔡玟君攝）

記者許力方／綜合報導

空服員在哪？大韓航空一班原定從越南河內起飛飛往南韓仁川的客機，因為機組人員集體大遲到，導致班機延誤1小時出發，旅客抱怨連連。而這已經是該公司8月以來第二次因為空服員遲到導致航班延誤。

事發於30日，大韓航空從河內飛往首爾KE442航班，原定於當地時間中午11時40分登機，卻延誤至12時40分才登機。根據南韓媒體YTN報導，當時航空公司發簡訊給乘客，告知他們「今天值勤KE442航班的機組人員原計畫要繞道市內禁區前往機場，卻因發生車禍大塞車，導致延誤抵達機場。」並補充，因此KE442航班登機時間比預計延遲1小時。

登機時間被延後1小時，大韓航空在現場張貼公告，原因竟是「空服員集體遲到」，全機乘客抱怨連連、無法理解，因為他們幾乎是和機組人員一樣，從河內市中心出發，並順利抵達機場，有一名乘客受訪時痛批，照常理來說，「機組人員應該比乘客來得更早。」

載送機組人員的交通車最終遲到約1小時抵達機場，該航班於中午12時46分起飛，機上270多人比預計抵達首爾的時間晚了近30分鐘。大韓航空事後說明，因越南當地正在為國慶活動準備，市區道路受到管制，接送機組人員的車輛改道後又遇上交通事故而塞車。

事實上，大韓航空2周前才發生班機延誤事件，一班從菲律賓宿霧飛往仁川的班機，也因機組人員遲到而延誤90分鐘，引發外界質疑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
433 1 9128 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女把10隻倉鼠丟馬桶「全沖掉」！炫耀式狂發IG限動　全網氣炸
太平洋亂鬥生出「第15號颱風」？預估一路向北衝　下周大雨區擴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

大韓航空班機延誤竟因「空服員集體遲到」　270乘客收簡訊氣炸

東京AV片場驚見腐屍！死者「1習慣」遭鎖定棒擊　凶嫌殺人預告曝

川普死亡謠言「凶手是它」！一貼文爆紅點閱破3千萬

父親「肉身擋手榴彈」護兒喪命　哈瑪斯血腥屠殺新影片曝光

她14歲當媽！23年後「母女同框照」曝光　網：分不出誰是媽媽

距台灣不到100海里　菲律賓呂宋海峽設「前進作戰基地」

北韓高官女兒「冒死脫北」！目睹同學媽遭公開處決　徒步48小時逃亡

日28歲男護士性侵「10多名臥床阿嬤」！病房當淫窟　專挑高齡女患者

印尼人怒了！數百人「闖財長豪宅」洗劫　示威暴動多國示警

搭火車目睹限制級畫面！阿嬤「激舔捉鳥」羞喊歐巴　禁忌噴射無法擋

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

【台語超好】萌娃上學哭喊想回家拜託老師：叫爸爸接我

女拿高壓水槍清洗社區地板 停車格慢慢顯現超療癒！

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

【味全三本柱】 #李多慧 #權喜原 #金娜妍 襯衫領帶跳EXO串燒超整齊！

大韓航空班機延誤竟因「空服員集體遲到」　270乘客收簡訊氣炸

東京AV片場驚見腐屍！死者「1習慣」遭鎖定棒擊　凶嫌殺人預告曝

川普死亡謠言「凶手是它」！一貼文爆紅點閱破3千萬

父親「肉身擋手榴彈」護兒喪命　哈瑪斯血腥屠殺新影片曝光

她14歲當媽！23年後「母女同框照」曝光　網：分不出誰是媽媽

距台灣不到100海里　菲律賓呂宋海峽設「前進作戰基地」

北韓高官女兒「冒死脫北」！目睹同學媽遭公開處決　徒步48小時逃亡

日28歲男護士性侵「10多名臥床阿嬤」！病房當淫窟　專挑高齡女患者

印尼人怒了！數百人「闖財長豪宅」洗劫　示威暴動多國示警

搭火車目睹限制級畫面！阿嬤「激舔捉鳥」羞喊歐巴　禁忌噴射無法擋

H級櫻花妹健身房無罩熱舞　「胸前兩點現形」畫面曝光

以前「媽媽10元」究竟能買啥　釣出一票人陷回憶殺：是鉅款了

大韓航空班機延誤竟因「空服員集體遲到」　270乘客收簡訊氣炸

快訊／22:51台灣東部海域規模4「極淺層地震」　最大震度2級

3天湧20萬人次　2025桃園珍珠海岸國際音樂節相約明年見

高通攜華碩、台灣微軟舉行AI 黑客松　助開發者實現裝置上AI創新應用

中壢民宅大火奪5命！　張善政指示啟動災害救助

知名化妝師吳阿志心肺衰竭驟逝　郭惠妮曝「最後對話」一周暴瘦3kg

壯壯一刀剪到耳下「回歸招牌短髮」　羞問：大家喜歡嗎？

85歲嬤無照騎4輪機車　「轉彎撞孕婦」2人全送醫

【黃國昌怒吼】千人走讀遭圍堵！ 高喊「賴清德執政人權變不見」場面失控

國際熱門新聞

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

范斯：隨時準備好「接任總統」

行李箱千萬不可「放床上」！空服員曝旅遊3禁忌

她14歲當媽！23年後「母女同框照」曝

搭火車目睹限制級畫面！嬤「激舔捉鳥」喊歐巴

「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍

男遭下水道沸水煮死！被撈起內臟已熟透

日28歲男護士性侵「10多名臥床阿嬤」！

北韓高官女兒「冒死脫北」！恐怖經歷曝

79歲川普「死而復生」！　現身白宮打破網路瘋傳謠言

氣象女主播疑「無罩上陣」胸凸兩點照瘋傳

白宮：川普撤除賀錦麗特勤局保護

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

印尼人怒了　數百人闖財長豪宅洗劫

更多熱門

相關新聞

她14歲當媽！23年後「母女同框照」曝

她14歲當媽！23年後「母女同框照」曝

日本一名女子在網路上公開自己14歲就成為母親的經歷，震驚網友，相關影片累計超過1200萬次點閱。37歲的她甚至曾經和23歲的女兒一同經營女僕咖啡廳，而網友也紛紛驚呼，「根本分不出誰是媽媽誰是女兒」。

北韓高官女兒「冒死脫北」！恐怖經歷曝

北韓高官女兒「冒死脫北」！恐怖經歷曝

日28歲男護士性侵「10多名臥床阿嬤」！

日28歲男護士性侵「10多名臥床阿嬤」！

搭火車目睹限制級畫面！嬤「激舔捉鳥」喊歐巴

搭火車目睹限制級畫面！嬤「激舔捉鳥」喊歐巴

名古屋飆40度！氣象廳警告「危及性命」

名古屋飆40度！氣象廳警告「危及性命」

關鍵字：

大韓航空航班延誤仁川河內日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

台中6歲童墜樓亡相驗　父撕裂哭聲令人心碎

除毛師妻帶2孩　5人相擁成焦屍

中壢大火5死時間軸曝　媳婦05:29call公公求救

巨型蜂群啃食魚屍畫面曝　專家揭真相：別靠近

科技已婚主管「吸出來」摩鐵戰女同事19次　她羞：喜歡結合的感覺

快訊／楊丞琳消失1月...突自爆「住院動大刀」！　曝光最新狀況

百萬YTR HOOK手指突冒異狀！

農曆7月半要來了　15姓氏易被抓交替

更多

最夯影音

更多

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面