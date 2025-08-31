名古屋40度！氣象廳警告「危及性命的高溫」　日2025年已9天40度

▲日本31日有28個地區發布中暑警戒。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本各地持續高溫，31日雖迎來8月的最後一天，但是名古屋市仍於下午觀測到40度高溫，成為日本2025年內觀測到40度以上高溫的第9天，打破觀測史紀錄。氣象廳則警告，這樣的酷熱屬於「威脅生命的危險高溫」，呼籲民眾嚴加防範中暑，國人赴日旅遊時也務必注意補充水分。

根據《日本放送協會》報導，氣象廳指出，東日本和西日本大範圍地區31日籠罩在高氣壓下，烈日直射導致氣溫持續攀升。名古屋在下午2時28分正式測到40度，成為31日全國最熱的城市之一。

除了名古屋之外，岐阜縣多治見市也達到39度、山梨縣甲州市勝沼38.7度、埼玉縣鳩山町38.6度、大阪府豐中市38.5度，京都市和三重縣鳥羽市都達到38.1度，東京府中市也測得38度，幾乎全日本都陷入酷暑狀態。

其他地區也同樣熱浪難擋，例如大阪市37.7度、東京都心36.8度、鳥取市36度、高松市35.8度，多地都逼近中暑警戒線。由於氣溫異常飆高，從關東到九州共有28個都府縣發布中暑警戒警報。

發布警報的地區包括東京23區及多摩地區、神奈川、愛知、大阪、京都、兵庫、福岡、廣島等多地。當局也呼籲居民應在涼爽環境中度過高溫時段，適時補充水分與鹽分，戶外工作務必要多休息。

東京消防廳指出，僅31日下午3時以前，東京都內就有21人因疑似中暑被送醫，年齡介於11至89歲之間，其中1人重症、11人中等症狀、9人輕症。消防單位也提醒，不要等到口渴才喝水，並建議室內應開啟冷氣或電扇，以降低中暑風險。