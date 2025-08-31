馬桶座不是最髒！專家揭公廁最大「細菌溫床」　1動作超危險

▲專家提醒，公廁內最髒的並非馬桶，而是地板。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

許多人使用公廁時，都會使用酒精擦拭馬桶坐墊消毒，然而專家直言，其實廁所內最髒的地方根本不是馬桶，真正的細菌溫床其實是腳下的「地板」。不僅如此，上廁所最容易碰到細菌或病毒的時機，並非坐上馬桶的那一刻，而是按下沖水鈕的瞬間，因為強力的水流會把細菌和病毒捲到半空中，然後直接落在人類身上，感染風險比碰觸馬桶座還要高。

根據BBC報導，杜克大學（Duke University）傳染病學專家魯塔拉（William A. Rutala）指出，其實馬桶坐墊沒那麼可怕，雖然馬桶座的確可能沾有病原體，但這些細菌通常無法透過皮膚接觸傳染。像是性病、腸道感染等，主要是靠性接觸、糞口傳播或飛沫散布，不是靠接觸到馬桶座中招的。

▲專家建議，沖馬桶時應該把馬桶蓋蓋起來。（示意圖／CFP）



研究顯示，病原體在乾燥的馬桶坐墊表面存活時間有限，且如非接觸傷口或黏膜，基本上無法引發感染。

南佛羅里達大學公衛專家羅伯茲更是直言，「從馬桶座感染病菌的機率根本微乎其微。」她提醒，最危險的反而是直接碰到新鮮體液或用過的衛生紙，因此只要避開明顯髒污的廁所就能大幅降低感染風險。

羅伯茲建議，就算不小心碰到了，也別慌張，只要避免摸口鼻，趕緊把手洗乾淨就沒事。

不僅如此，地板、門把手、水龍頭以及烘手機才是細菌大本營，因為使用頻率高，病原體在這些表面不斷累積。而當你如廁完，按下沖水鈕的瞬間，馬桶裡的病菌會像噴泉一樣飛濺到空中，然後降落在四周的物品上，甚至直接沾到你身上。

亞利桑納大學微生物學專家格巴（Charles Gerba）的研究證實了這個「氣溶膠效應」現象。他解釋，沖水時產生的水花會把細菌帶到空氣中飄散，如果你沒有良好的衛生習慣，像是忘記洗手就摸眼睛、鼻子或嘴巴，感染疾病的風險就會大幅攀升。

想要避免這些看不見的健康威脅，格巴建議大家養成「蓋蓋沖水」的習慣，並且如廁後一定要徹底清潔雙手。