生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

許多人錯把玉米片當燕麥片！醫：根本在吃垃圾食物

▲許多人以為玉米片是燕麥片。（圖／翻攝自Facebook／思思醫師，陪你健康的好朋友）

文／CTWANT

以為很養生，但卻是在吃垃圾食品！家醫科醫師李思賢指出，有患者早餐都吃燕麥泡牛奶配水果，但他所謂的燕麥卻是玉米片，可能讓血糖飆升，對他來說就像垃圾食品。他也提醒，燕麥片對血糖有問題的人來說仍會有劇烈影響，建議選擇原形、無加工的燕麥。

李思賢醫師近日在臉書粉專PO圖指出，從病人的床頭或是桌上可以找到疾病的元凶，有病患早餐都吃燕麥泡牛奶配水果，「這個血糖多高我都不會太意外。大家應該都吃過這種麥片吧，我小時候也吃過，只是當時不知道對身體的影響有這麼大。」

面對網友的疑惑，李思賢也統一回覆，「我看根本是玉米片，但在很多人的認知中，這就是燕麥片。」他也直言，「我覺得健康食物或是垃圾食物都可以吃，自己的選擇。最虧的就是自己以為在吃健康食物，實際上卻不是。」

他也提醒，就算是燕麥片，對血糖有問題的人來說影響還是劇烈的，食用量上要留意，最好也要選擇原形、無加工的燕麥。真正的燕麥因含有纖維，血糖上升幅度會比白麵包低，但也要看腸道適不適應，「真的要說，燕麥算是比加工食品健康的碳水，也含有許多營養，但是不是每個人都適合，就不一定了。」而且就算是真的麥片，他還是會在意3點：麩質、血糖、農藥。

08/29 全台詐欺最新數據

丹麥最新研究發現，多攝取富含鉀離子的食物，包括酪梨、香蕉、菠菜等，能夠顯著降低心臟病、住院及死亡風險。這項發現已發表於歐洲心臟病學會（European Society of Cardiology）馬德里年會。

科技業主管壓力大酗酒！送急診一查竟是重病　悔嘆：人生一場空

打哈欠不只是想睡覺！醫曝警訊...小心是「4大疾病」信號

瓶裝水放「1地點」變毒水！研究示警：恐罹癌、不孕

