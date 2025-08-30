　
飲食「富含鉀」心臟病風險降低24%　專家建議多吃這些蔬果

▲去酪梨核。(圖／達志影像／美聯社)

▲研究發現，多攝取富含鉀的食物，有益心臟健康。圖為酪梨。(圖／達志影像／美聯社)

記者吳美依／綜合報導

丹麥最新研究發現，多攝取富含鉀的食物，包括酪梨、香蕉、菠菜等，能夠顯著降低心臟病、住院及死亡風險。這項發現已發表於歐洲心臟病學會（European Society of Cardiology）馬德里年會。

《衛報》報導，這項研究追蹤1200名裝有植入性心律除顫器（ICD）的心臟病患者，其中半數接受提高鉀離子攝取的飲食指導。結果顯示，血液中鉀離子濃度增加的患者，心臟病、因心臟問題住院，或者任何原因死亡的風險，顯著降低24%。

研究作者、哥本哈根大學醫院教授邦德加德（Prof Henning Bundgaard）解釋，在演化過程中，人類最原始的主要飲食來源是蔬果，富含鉀而缺乏鈉，現代飲食卻以加工食品為主，加工程度越高，就含有越多鈉而缺乏鉀。如今這項實驗發現，飲食中減少鈉、攝取更多鉀，對心臟健康有益。

▲▼香蕉。（圖／CFP）

▲香蕉也是高鉀食物之一。（示意圖／CFP）

未參與研究的營養師魯克斯頓（Carrie Ruxton）表示，「大家都知道要少吃點鹽，但很少有人意識到增加鉀對預防中風和心臟病幾乎一樣重要。」她指出，歐洲食品安全局（EFSA）已將鉀離子不足列為重大營養問題，英國今年調查更發現，1/3青少年及1/4成人有鉀缺乏風險，可能影響血壓控制及肌肉功能。

她建議，增加鉀的攝取量，可以多吃蔬果和魚類，例如菠菜、烤馬鈴薯、優格、香蕉、鮪魚。

英國心臟基金會（British Heart Foundation）臨床主任巴布納拉揚（Dr Sonya Babu-Narayan）提醒，除了菠菜、香蕉、酪梨之外，豆類、魚類、堅果也是優質鉀離子來源，「但若非醫師建議，切勿自行透過營養食品增加鉀攝取量」，因為鉀過量也可能造成危險，例如心臟驟停。

