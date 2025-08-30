科技業主管壓力大酗酒！送急診一查竟是重病　悔嘆：人生一場空

▲酗酒會導致所有器官系統都遭受損害，尤其影響到大腦、心臟、肝臟、胰臟以及免疫系統。（示意圖／翻攝自pexels）

文／CTWANT

酗酒會導致所有器官系統都遭受損害，尤其影響到大腦、心臟、肝臟、胰臟以及免疫系統。對此，新竹馬偕紀念醫院急診醫師白永嘉也分享病例，1名60多歲的前科技業高階主管因長期工作壓力與酗酒導致健康惡化，失眠、憂鬱症接踵而來，家人也漸行漸遠，曾經的職場成就如今變成一場空。

白永嘉醫師今（30日）在臉書粉專發文分享1名60多歲病患的故事。他指出，該名男子曾是某家上市科技公司的高階主管，但他可能從未想過，有一天會身處急診室，甚至連妻子和孩子都選擇放棄他。

醫師解釋，男子因長期工作壓力大，從30多歲開始便靠酒精來紓解壓力，隨之而來的失眠和憂鬱症也讓他的生活雪上加霜。職場上的頻繁出差和應酬，使他與家人的關係日益疏離。

幾年前，該病患被診斷出肝硬化、黃疸以及腹水，無法再繼續工作，但酒精依舊成為他難以擺脫的依靠。白永嘉醫師原本只是順口勸他戒酒，沒想到男子卻主動向他傾訴自己的過往。

曾經的職場成就，在他看來如今竟成了人生的一場空。語氣中充滿悔意，但他的身體仍被酒精緊緊束縛。家人的缺席，也許正因為他們尚未看到他的改變。

在與白永嘉醫師的交談中，病患表達了想要改變的決心，希望能揮別過去，繼續走未來的路。而醫師也為他送上祝福，鼓勵他成為一個嶄新的自己，並呼籲那些仍在酗酒中的人及其身邊的人，早日脫離酒精的束縛。

