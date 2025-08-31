　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普丁專訪痛批日本恢復軍國主義　強調中俄「合作抗日」

▲▼ 俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁痛批日本「軍國主義復活」。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

俄羅斯總統普丁在即將於8月31日啟程訪問中國前，接受中國官媒《新華社》書面專訪時指出，俄羅斯前身蘇聯紅軍與中國軍隊在二戰中「共同擊敗日本」，為戰爭劃下句點。他同時批評日本以「中俄威脅論」為藉口，逐步復興軍國主義，強調中俄在歷史與現實政治上合作的重要性。

根據日媒《產經新聞》，普丁此行將出席從31日起在中國天津所舉行的中俄主導上海合作組織（SCO）首腦會議，並於9月2日與中國國家主席習近平會談，3日參加北京舉行的抗日戰爭勝利80周年紀念活動。普丁在一連串活動中預計將與習近平共同強調二戰期間中俄兩國的團結與合作，凸顯歷史政治結合的象徵意義。

在專訪中，普丁指出，二戰期間蘇聯與中國在對抗納粹德國與日本軍國主義中扮演了關鍵角色。他認為，這段「艱難經驗」延續至今，構成中俄友好的基礎。普丁還強調，蘇聯對遭受日本侵略的中國提供了大量軍事援助，使中國能有效抵抗日本，間接防止蘇聯受到日本攻擊，從而得以集中力量對抗納粹德國。

此外，普丁提及，二戰末期蘇聯軍隊進攻舊滿洲（今中國東北）迫使日本決定投降。他表示，中俄將持續嚴厲批判歐洲及日本對納粹或軍國主義的美化行為，以及扭曲歷史的作法，展現兩國在歷史認知上的共同立場。

不過，《產經新聞》也指出，普丁對部分歷史細節未作詳細說明，包括當年對日抗戰前線的主力其實是蔣介石所領導的國民黨軍，而非現中國政府所繼承的共產黨軍；以及冷戰期間中蘇兩國曾長期對立的事實，這些都未在專訪中提及。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 8131 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
舊公寓藏淫窟　露肩短裙美女照曝！見警嚇壞想落跑
TWICE高雄開唱！粉絲訂房「1300元漲到1.3萬」傻眼
媳婦、孫子全罹難　阿嬤哭癱：都沒有了
林書豪宣布退休！　新北國王發聲
惡火奪5命　4孩童開學前一天葬身火窟

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列證實再尋獲2人質遺體！28歲男參加音樂節救人喪命　身分曝

美國海灘「糞便細菌超標」　官方警告：下水恐中招

25秒「行刑式槍殺」畫面曝光！　烏前議長連中8槍喪命

川普對等關稅政策違法！法院裁決「藏有伏筆」　曝光日韓中歐動向

普丁專訪痛批日本恢復軍國主義　強調中俄「合作抗日」

華爾街日報：白宮推進國防部改名「戰爭部」計畫！

莫迪與澤倫斯基通話　重申印度支持和平解決方案

哈瑪斯證實：加薩軍事領導人慘遭以軍擊斃　痛批以色列「暴君」！

反對川普政府執法！芝加哥非裔市長「簽行政命命」：抵制鎮壓移民

以軍空襲擊斃總理等高官　胡塞武裝：我們將會報仇

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

【這真的2歲嗎？】湘荷妹妹陪演警匪片戲劇魂爆發XDD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

【台語超好】萌娃上學哭喊想回家拜託老師：叫爸爸接我

以色列證實再尋獲2人質遺體！28歲男參加音樂節救人喪命　身分曝

美國海灘「糞便細菌超標」　官方警告：下水恐中招

25秒「行刑式槍殺」畫面曝光！　烏前議長連中8槍喪命

川普對等關稅政策違法！法院裁決「藏有伏筆」　曝光日韓中歐動向

普丁專訪痛批日本恢復軍國主義　強調中俄「合作抗日」

華爾街日報：白宮推進國防部改名「戰爭部」計畫！

莫迪與澤倫斯基通話　重申印度支持和平解決方案

哈瑪斯證實：加薩軍事領導人慘遭以軍擊斃　痛批以色列「暴君」！

反對川普政府執法！芝加哥非裔市長「簽行政命命」：抵制鎮壓移民

以軍空襲擊斃總理等高官　胡塞武裝：我們將會報仇

道奇先發輪值出現新策略　大谷翔平下周四登板後不休兵

CPTPP入會遭阻撓　陳明祺籲理念相近國家反制中國惡意影響力

彰化「麵線豆花」甜鹹混搭超涮嘴！飄香50年現擀水煎包出爐就秒殺

普丁搭機抵達天津　閱兵前先出席上合組織峰會

以色列證實再尋獲2人質遺體！28歲男參加音樂節救人喪命　身分曝

美國海灘「糞便細菌超標」　官方警告：下水恐中招

地藏王菩薩坐鎮！台北看守所「槍決近400死囚」　鬼月靈異傳說又起

25秒「行刑式槍殺」畫面曝光！　烏前議長連中8槍喪命

桃園大坑慈慧慈惠堂母娘賜福巡庄　30週年堂慶揭序幕

川普對等關稅政策違法！法院裁決「藏有伏筆」　曝光日韓中歐動向

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

國際熱門新聞

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

范斯：隨時準備好「接任總統」

男遭下水道沸水煮死！被撈起內臟已熟透

79歲川普「死而復生」！　現身白宮打破網路瘋傳謠言

「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍

氣象女主播疑「無罩上陣」胸凸兩點照瘋傳

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

白宮：川普拔掉賀錦麗特勤局保護

來不及彈射！波蘭F16資深飛行員少校殉職

22歲鬥牛士處女秀「遭680kg公牛」頂飛慘死

以色列空襲葉門首都　胡塞武裝證實：自家政府總理喪命

防台灣有事！日本熊本部署1000公里長程飛彈　計畫也部署在沖繩

川普關稅被判「越權違法」　原因一次看懂

大谷前翻譯簽賭黑幕曝光　合作莊家遭判刑：我很後悔

更多熱門

相關新聞

蘇紫雲：中俄朝成「新三國軸心」

蘇紫雲：中俄朝成「新三國軸心」

中共9月3日將於天安門舉行閱兵，並邀請了俄羅斯、北韓領導人出席。國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，二戰當時是「日、德、義」三國軸心，現在變成「中國、俄羅斯、北韓」新的三國軸心，將給北京帶來戰略後座力，「等於你自己證明了『中國威脅論』。」

櫻花妹赴韓整形「鼻樑化膿感染」！遭踢皮球

櫻花妹赴韓整形「鼻樑化膿感染」！遭踢皮球

日本官員訪美喊卡「原因曝光」

日本官員訪美喊卡「原因曝光」

金正恩再度激動飆淚　彎腰擁吻男童「別哭」

金正恩再度激動飆淚　彎腰擁吻男童「別哭」

英媒：川普提解放軍駐烏克蘭維和　美官員澄清

英媒：川普提解放軍駐烏克蘭維和　美官員澄清

關鍵字：

日韓要聞普丁二戰抗日抗戰日本軍國主義

讀者迴響

熱門新聞

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

全民普發惹議！他號召不領…41人參加

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

從小住一起…叔叔和小姪女共浴激戰下場曝

范斯：隨時準備好「接任總統」

即／父發現6歲獨子墜樓身亡

快訊／中壢民宅大火5死　1大4小身分曝光

楊偉中救女溺斃忌日逢七夕　前主播陳以真「發7顆愛心」

可能又有新颱風　大迴轉路徑曝

28歲酒店妹水腫臉發黑　「腎病變」開始洗腎人生

快訊／林書豪宣布退休！

百億科技大亨改賣鳳梨酥　登上世界舞台

午後變天！　雨最大地區曝

員警燦笑是AI？　黃國昌勒警脖「關鍵30秒」影像說真相

更多

最夯影音

更多

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面