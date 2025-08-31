普丁專訪痛批日本恢復軍國主義　強調中俄「合作抗日」

▲俄羅斯總統普丁痛批日本「軍國主義復活」。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

俄羅斯總統普丁在即將於8月31日啟程訪問中國前，接受中國官媒《新華社》書面專訪時指出，俄羅斯前身蘇聯紅軍與中國軍隊在二戰中「共同擊敗日本」，為戰爭劃下句點。他同時批評日本以「中俄威脅論」為藉口，逐步復興軍國主義，強調中俄在歷史與現實政治上合作的重要性。

根據日媒《產經新聞》，普丁此行將出席從31日起在中國天津所舉行的中俄主導上海合作組織（SCO）首腦會議，並於9月2日與中國國家主席習近平會談，3日參加北京舉行的抗日戰爭勝利80周年紀念活動。普丁在一連串活動中預計將與習近平共同強調二戰期間中俄兩國的團結與合作，凸顯歷史政治結合的象徵意義。

在專訪中，普丁指出，二戰期間蘇聯與中國在對抗納粹德國與日本軍國主義中扮演了關鍵角色。他認為，這段「艱難經驗」延續至今，構成中俄友好的基礎。普丁還強調，蘇聯對遭受日本侵略的中國提供了大量軍事援助，使中國能有效抵抗日本，間接防止蘇聯受到日本攻擊，從而得以集中力量對抗納粹德國。

此外，普丁提及，二戰末期蘇聯軍隊進攻舊滿洲（今中國東北）迫使日本決定投降。他表示，中俄將持續嚴厲批判歐洲及日本對納粹或軍國主義的美化行為，以及扭曲歷史的作法，展現兩國在歷史認知上的共同立場。

不過，《產經新聞》也指出，普丁對部分歷史細節未作詳細說明，包括當年對日抗戰前線的主力其實是蔣介石所領導的國民黨軍，而非現中國政府所繼承的共產黨軍；以及冷戰期間中蘇兩國曾長期對立的事實，這些都未在專訪中提及。