金正恩再度激動飆淚！彎腰擁吻男童「別哭」　家屬捧遺照神情哀戚

▲北韓最高領導人金正恩淚灑講台。（圖／翻攝自朝中社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩又哭了！儘管北韓透過向俄羅斯派兵、提供武器與彈藥而獲得俄國提供軍事技術援助，但許多士兵們早已戰死在烏克蘭沙場。對此，金正恩再度宴請戰死士兵的家屬，不僅將遺照用國旗包覆交付家屬，更擁抱戰死士兵所留下的年幼子女，承諾黨與國家負起照料責任，並表示會打造新街區。

根據北韓官媒《朝中社》，繼先前於22日在朝鮮勞動黨中央委員會大樓建造「追思牆」、向101位戰死者的肖像頒贈獎牌後，北韓又再度於昨（29）日舉行朝鮮人民軍海外作戰部隊參戰軍人第二次國家表彰頒獎典禮，金正恩選擇北韓國內最高級宴會場所「平壤木蘭館」做為典禮地點，邀請戰死士兵家屬參加，並拍攝紀念合照。

▼金正恩為戰死在烏克蘭的北韓士兵打造「追思牆」，掛滿遺照。（圖／達志影像／newscom）

▲金正恩將包裹國旗的遺照交給家屬。（圖／翻攝自朝中社）

從官媒所公開的相片可以看到，站在講台旁的金正恩雙手捧著用北韓國旗包覆的死者遺照，將遺照一一遞給每位家屬，只見家屬們痛哭流涕，而金正恩在致詞時也數度紅了眼眶、淚灑講台。

金正恩表示，將向這些在海外軍事作戰樹立偉大功勳的軍人們，授予「朝鮮民主主義人民共和國英雄稱號」以及金星獎牌、國旗勳章第一級等。

金正恩落淚痛哭，「在國家勳章頒獎典禮上遇到遺屬們，就會想起那些永遠無法出席的人們。所以我才會想召集英雄們戰死後所留下的遺屬，親自撫慰他們的傷痛。我內心深知，無法守住他們貴重的性命，我再次向遺屬們贖罪。同時，那些英雄們所留下的子女，將會被送往革命學院栽培，我、國家、我們軍隊會扛起責任，撫育成長。」

▼金正恩擁抱因戰爭而失去父親的幼童。（圖／翻攝自朝中社）

▲遺孀和年幼子女捧著丈夫與父親遺照落淚。（圖／翻攝自朝中社）

據悉，在北韓若是因對國家與社會有巨大貢獻而喪生，其年幼的子女們會被送往革命學院接受特殊教育，由黨培訓成為未來黨內的幹部。

金正恩同時承諾，他將在平壤直轄市大城區域為參戰軍人和家屬們打造一條命名為「新星大街」的街道，以此稱頌北韓軍人們如星光般閃耀的豐功偉業，街道前的植物園將用來安置戰死士兵們的遺骸，並且建立名為「不滅的戰鬥偉勳」紀念碑。

北韓黨務機關報《勞動新聞》同樣也報導該則消息，照片中更可以見到家屬們將戰死者的遺照捧在懷裡痛哭失聲、以及年幼子女們摸著戰死父親遺照而哽咽的場景，北韓全國民眾都可以透過報紙得知接觸這則消息。

至於金正恩則是哭紅雙眼、臉頰臃腫，低頭向遺屬們低頭彎腰，同時擁抱失去父親的幼童們，充分展現慈父形象。

▲北韓派往烏克蘭協助烏軍作戰的戰死者至少達600人。（圖／達志影像／newscom）

此次和戰死者士兵遺屬的紀念合照中，包括黨中央軍委會副委員長兼書記朴正天、國防相努光鐵、人民軍總參謀李永吉、黨書記趙甬元、朝鮮勞動黨副部長金與正、革命學院院長等人皆有出席。

根據南韓《韓聯社》，南韓國家情報院曾於今年4月接受國會質詢時指出，北韓赴俄戰死士兵約達600人，至於整體傷亡規模則達4700人。