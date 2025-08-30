24歲櫻花妹赴韓整形！「鼻樑化膿感染」遭踢皮球　醜到不敢出門

▲日本網美自爆在南韓的整形失敗經驗。（圖／Instagram）



記者王佩翊／編譯

日本一名在微博上擁有263萬粉絲的24歲網美自爆整形失敗經歷，她表示，自己今年跑到南韓整形，結果返國不到1個月，鼻樑根部卻紅腫化膿，但是動刀的醫院卻態度消極，不願積極負責，期間病況不斷惡化，讓她恐慌不已，事後更有3個月不敢出門。她直言，如今在社群媒體推波助瀾下，越來越多年輕人把「整形」視為再自然不過的選擇，但其實其中卻也有許多糾紛與意外。

根據NEWS POST SEVEN報導，日本網紅「みみたん」在中國社群平台微博、小紅書以及抖音一共擁有300萬名粉絲。今年24歲的她日前特地跑到南韓整形，怎知卻因術後感染差點釀成大禍。

她坦言，自己一直為臉部左右不對稱而感到困擾，因此進行第三次整形手術。但返回日本後僅2至3周，她的鼻樑根部卻突然紅腫化膿，就醫後確診為細菌進入患部引發感染。

她隨即聯繫當時診所的官方LINE，但醫師竟然拖了3天才回覆，這期間發炎不斷惡化，讓她非常恐慌。不僅如此，語言也成了重大障礙。她透露，即使打電話，對方也找不到會說日文的工作人員，最後只能透過翻譯後的訊息在LINE上對談。

她無奈表示，「對方好像根本沒理解我的狀況，對話完全連不上」。她更反省，因為自己對韓文不熟悉，不知道當初簽署的術前合約裡其實有許多不合理條款，例如「一旦在日本就診，就不負責術後醫療問題」。

醫美糾紛後續治療同樣棘手。她表示，日本診所大多不願接手他院手術後的問題，導致她四處奔走才找到願意治療的醫師。最後靠著點滴與藥物控制才逐漸康復，但額外開銷也比想像中龐大許多。

這段痛苦經歷也徹底改變她對整形的想法。她直言，「目前不打算再做大手術，那3個月我幾乎足不出戶，精神壓力大到快崩潰。」

她強調，尤其是海外整形，「價錢雖然便宜，社群平台上也多是成功案例，但實際上像我這樣的失敗案例不少，一旦遇到緊急狀況卻無法及時處理，後果真的很嚴重」。