英媒：川普附和普丁　提「解放軍進駐烏克蘭」維和！美官員澄清了

▲普丁與川普本月在阿拉斯加舉行峰會。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普傳出曾提議戰後部署中國解放軍，赴烏克蘭擔任維和部隊，相當於附和俄羅斯總統普丁先前的構想，但官員對此出面駁斥。

英媒《金融時報》29日引述4名消息人士透露，川普上周在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲領袖會面時，提議邀請中國提供維和部隊，監控沿著烏克蘭1300公里前線劃出的中立區，等同呼應最早由普丁提出的想法。

但川普政府一名高級官員澄清，「這是假的」，強調「並未討論中國維和部隊議題」。報導也提到，歐洲各國均表態反對此構想，認為中國因長期支持俄羅斯戰爭行動，不適合擔任維和角色。

澤倫斯基對此也強烈反對，本月稍早曾明確表示，「中國為何不在名單內？首先，中國從一開始就沒有幫助我們阻止這場戰爭。其次，中國透過開放無人機市場來協助俄羅斯」，「克里米亞被佔領時，他們什麼都沒做。這就是為什麼我們不需要幫助烏克蘭的保證國。」

中國維和部隊的概念最早由俄方代表在2022年春季的伊斯坦堡俄烏談判中提出，當時俄羅斯構想的安全保障框架包含美、英、法、中、俄五個「保證國」，若烏克蘭再遭攻擊時將提供協防，但所有軍事行動須獲得5國一致同意。但此舉等同賦予俄羅斯對任何軍事介入的否決權，對烏克蘭來說無法接受。

中方對此態度謹慎，中國外交部本周澄清，有關北京願意參與烏克蘭維和任務的報導「並非事實」。但中國仍表示願在解決戰爭中扮演「建設性角色」，俄羅斯外長拉夫羅夫本月也建議，聯合國安理會常任理事國可為烏克蘭安全保證提供支持。

相較中國，由土耳其擔任維和角色較獲得認同。土耳其總統艾爾段28日向澤倫斯基表示，安卡拉已準備好主辦任何俄烏高層會談，並承諾在實現和平後繼續為烏克蘭安全作出貢獻。這個北約成員國一直自詡為戰爭中的和平締造者，近期更暗示可能參與維和部隊的規劃和部署，尤其是在黑海地區。歐洲官員對此也表示可以接受。