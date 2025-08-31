刷牙要不要先「沾水」？牙醫解答曝關鍵原因　錯誤習慣恐傷牙齦

▲擠牙膏前，是否需要讓牙刷先沾水，引起民眾熱烈討論。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

刷牙看似簡單，但「牙刷要不要先沾水」卻引發不少人討論。有人習慣先用水沖濕再擠牙膏，也有人乾刷直接開始清潔。對此，日本千葉縣船橋市大神宮牙科診所的口腔衛生師軍司繪理香表示，牙刷在使用前若先沾水，不僅可能降低牙膏功效，反而還會讓泡沫變多、刷牙位置不易掌握，進而造成清潔不完整。

根據日媒《大人解答》（Otonanswer），隨著民眾更加重視口腔保健與牙齒美白，開始探導刷牙前是否該將牙刷沾水。對此，軍司繪理香指出，牙刷若在刷牙前直接沾水，會稀釋牙膏的有效成分，清潔與防蛀效果大打折扣。同時，過多泡沫容易掩蓋清潔狀況，讓人誤以為已經刷乾淨，反而留下清潔死角。

她提醒，若要先清洗掉附著的灰塵，務必要將水分瀝乾，以避免影響刷牙品質。

軍司也點出許多民眾常犯的錯誤刷牙習慣。例如，有人為了讓刷毛恢復整齊，會將變形的牙刷用熱水沖燙，但這樣雖能暫時回復外觀，卻會加速刷毛與塑膠柄的劣化，縮短牙刷壽命。她建議，一旦刷毛分岔或張開，就應更換新牙刷，而不是透過熱水「修復」。

另外，有些成人因為認為口腔較小，會選擇兒童牙刷使用。然而兒童牙刷設計較短、毛刷較硬，是針對小朋友的力量不足而特製。成年人若長期使用，等於是拿硬毛刷清潔牙齒，容易導致牙齦受傷。軍司建議，成人可以選擇小刷頭或薄型設計的成人牙刷，同樣能深入口腔後方，兼顧清潔與保護牙齦。

刷牙力道方面，她提醒「不是越用力就會越乾淨」。若緊握牙刷大力摩擦，不但效果有限，還可能磨損牙齒或傷害牙齦。她建議以拿鉛筆的方式握刷，用適度輕力讓刷毛細緻貼合牙縫與齦緣，每次僅針對2到3顆牙齒，小幅度、細緻地刷，才能確實去除牙菌斑。

至於正確的刷牙流程，軍司建議，應先將牙膏均勻塗抹到所有牙齒表面，再從後排牙齒依序往前刷，並注意讓刷毛以適合的角度觸及牙縫與齦溝。完成後，需在流水下以拇指腹徹底清洗牙刷，直到刷毛縫隙中不再殘留異物，最後瀝乾並放置於通風處。若家人共用同一牙杯或收納空間，也要避免牙刷頭互相接觸，以降低細菌交叉感染風險。