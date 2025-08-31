　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩要出訪了！丹東前往北京鐵路車票停售　搭防彈列車這天抵達

▲▼ 外傳金正恩密訪北京，搭乘舊式綠色列車。（圖／路透社）

▲外傳金正恩密訪北京時，搭乘舊式綠色列車。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩預估最快將於9月2日抵達北京，出席由中國所主辦的抗日戰爭暨反法西斯勝利80周年閱兵活動。此行金正恩預計搭乘具有防彈功能的綠皮專用列車，不僅遼寧省丹東市酒店不開放外國遊客訂房，就連丹東前往北京的鐵路車票也暫停發售，外交圈認為這可能與金正恩的防護安全作業有關。

根據韓媒《News1》，中國官方鐵路票務系統「12306」顯示，9月1日與2日由遼寧省丹東前往北京的列車已暫停發售。該列車原定每日晚間6時18分自丹東出發，隔天上午8時抵達北京。外交消息人士分析，這一異常調整很可能與金正恩出訪中國的行程直接相關。

此外，位於遼寧省丹東市的中聯酒店近日也停止接受外國人訂房，該酒店可俯瞰丹東跨鴨綠江至新義州的中朝友誼橋，觀察人士認為這也顯示金正恩極有可能搭乘專用列車通過該區域。

▲▼連接北韓新義州與中國遼寧丹東的新鴨綠江大橋。（圖／路透社）

▲連接北韓新義州與中國遼寧丹東的新鴨綠江大橋。（圖／路透社）

據悉，丹東至北京的距離一般道路約800公里，高速列車則約1000公里，而金正恩專列的平均時速約僅50至60公里，需要16至20小時，預計最快將於2日抵達北京。

金正恩抵達北京後，將入住歷來曾接待北韓最高領導人的釣魚台國賓館。9月3日，他將與中國國家主席習近平一同出席閱兵活動，並站在習近平左側觀禮。這與金正恩過去2018年與2019年行程安排相似，皆搭乘專用列車抵達，並入住釣魚台國賓館。

▲▼金正恩搭乘綠皮專用列車探訪災區，抵達平安北道義州郡。（圖／翻攝自朝中社）

▲金正恩將搭乘綠皮專用列車出訪北京。（圖／翻攝自朝中社）

報導指出，北韓已提前派出先遣隊上周抵達北京進行前置檢查。另有消息指出，北韓學術單位亦與中國學者展開學術交流，討論朝中關係及韓半島（朝鮮半島）局勢，包括中國延邊大學副校長劉岩、社會科學院亞太與全球戰略研究所王俊生等。

若金正恩順利抵達北京，預計將與中國及俄羅斯領導人舉行一系列雙邊會談，9月2日即有北韓與中國、俄羅斯的雙邊會談安排。外界同時關注三方領導人能否舉行金正恩、習近平與普丁的三方會談，以討論區域安全與國際議題。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
433 1 9128 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
農曆7月半要來了　命理師：15姓氏注意
跟酒駕一樣危險！　藥師示警9類「藥駕藥物」
遭大公司主管性侵！塞6千逼私了　酒店妹悲憤離世　
東吳大學「8人房宿舍」內部照曝光！網看傻：以為在當兵
快訊／楊丞琳消失1月...突自爆「住院動大刀」
新光三越小北店試營運人潮爆！　一天開200張紅單

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美印交惡！川普宣布「取消出席」印度主辦QUAD峰會　恐衝擊日本安全

川普擬派「美私人軍事公司」赴烏克蘭　英媒：實質威懾普丁

男遊客「猝死香港迪士尼」！玩設施中途突昏迷　妻驚恐目睹

金正恩要出訪了！丹東前往北京鐵路車票停售　搭防彈列車這天抵達

「體型過胖」坐飛機要買2個座位！　西南航空：不再無條件退費

北京閱兵三巨頭座位曝光！習近平坐中間　右邊普丁、左邊金正恩

韓國江陵最嚴重旱災！蓄水量「跌破15%」民眾搶水　用濕紙巾掃廁所

馬桶座不是最髒！專家揭公廁最大「細菌溫床」　1動作超危險

以色列證實再尋獲2人質遺體！28歲男參加音樂節救人喪命　身分曝

美國海灘「糞便細菌超標」　官方警告：下水恐中招

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

【台語超好】萌娃上學哭喊想回家拜託老師：叫爸爸接我

【這真的2歲嗎？】湘荷妹妹陪演警匪片戲劇魂爆發XDD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

美印交惡！川普宣布「取消出席」印度主辦QUAD峰會　恐衝擊日本安全

川普擬派「美私人軍事公司」赴烏克蘭　英媒：實質威懾普丁

男遊客「猝死香港迪士尼」！玩設施中途突昏迷　妻驚恐目睹

金正恩要出訪了！丹東前往北京鐵路車票停售　搭防彈列車這天抵達

「體型過胖」坐飛機要買2個座位！　西南航空：不再無條件退費

北京閱兵三巨頭座位曝光！習近平坐中間　右邊普丁、左邊金正恩

韓國江陵最嚴重旱災！蓄水量「跌破15%」民眾搶水　用濕紙巾掃廁所

馬桶座不是最髒！專家揭公廁最大「細菌溫床」　1動作超危險

以色列證實再尋獲2人質遺體！28歲男參加音樂節救人喪命　身分曝

美國海灘「糞便細菌超標」　官方警告：下水恐中招

接掌獨行俠領袖新角色　陣中最老湯普森：多年未有的動力再燃

陸流行「內推前任」新交友　讓前男友和閨蜜結婚！

斯洛維尼亞2連敗！晉級難度高　唐西奇39分攬責：我還可以打更好

南投溫泉季9/6埔里鎮鯉魚潭起跑　首結合溫泉之聲水漾歌唱賽

花蓮8旬婦跌落海濱草叢！俯臥烈日曝曬3小時　警循聲及時救命

唐西奇歐錦賽砍39分破千分大關　斯洛維尼亞惜敗法國吞2連敗

吳靜怡稱拆公館圓環、機器狗同一廠商　北市新工處舉資料打臉了

D胸女星「工作被毛手毛腳」開罵！爆氣：道歉又怎樣？我還是很不爽

男罹腎臟癌「全身藏1毒素」　外食族常碰！醫示警：恐有7大病纏身

快訊／女山友登雪山西稜摔傷腳部骨折　黑鷹吊掛救援

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

國際熱門新聞

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

范斯：隨時準備好「接任總統」

男遭下水道沸水煮死！被撈起內臟已熟透

「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍

79歲川普「死而復生」！　現身白宮打破網路瘋傳謠言

氣象女主播疑「無罩上陣」胸凸兩點照瘋傳

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

白宮：川普拔掉賀錦麗特勤局保護

普丁痛批日本恢復軍國主義：不可容忍！

22歲鬥牛士處女秀「遭680kg公牛」頂飛慘死

以色列空襲葉門首都　胡塞武裝證實：自家政府總理喪命

來不及彈射！波蘭F16資深飛行員少校殉職

川普關稅被判「越權違法」　原因一次看懂

防台灣有事！日本熊本部署1000公里長程飛彈　計畫也部署在沖繩

更多熱門

相關新聞

三巨頭將並肩而坐　北京閱兵座位曝光

三巨頭將並肩而坐　北京閱兵座位曝光

北韓領導人金正恩將於9月3日現身北京天安門廣場，與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁同台出席北京閱兵，這將是金正恩首度參與多邊外交場合，同時也是他時隔6年8個月再度訪中。克里姆林宮外交政策顧問鄂夏柯夫（Yury Ushakov）透露，屆時習近平將居中而坐，普丁坐在右側，金正恩則坐在左側。

韓國江陵最嚴重旱災！蓄水量15%、濕紙巾打掃

韓國江陵最嚴重旱災！蓄水量15%、濕紙巾打掃

幕後／中國93閱兵預算＋經損約1540億　展示3大武力一次看

幕後／中國93閱兵預算＋經損約1540億　展示3大武力一次看

普丁痛批日本恢復軍國主義：不可容忍！

普丁痛批日本恢復軍國主義：不可容忍！

蘇紫雲：中俄朝成「新三國軸心」

蘇紫雲：中俄朝成「新三國軸心」

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮金正恩抗戰閱兵北京專用列車綠皮

讀者迴響

熱門新聞

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

全民普發惹議！他號召不領…41人參加

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

快訊／中壢民宅大火5死　1大4小身分曝光

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

即／父發現6歲獨子墜樓身亡

從小住一起…叔叔和小姪女共浴激戰下場曝

農曆7月半要來了　15姓氏易被抓交替

楊偉中救女溺斃忌日逢七夕　前主播陳以真「發7顆愛心」

范斯：隨時準備好「接任總統」

快訊／林書豪宣布退休！

更多

最夯影音

更多

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面