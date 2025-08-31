金正恩要出訪了！丹東前往北京鐵路車票停售　搭防彈列車這天抵達

▲外傳金正恩密訪北京時，搭乘舊式綠色列車。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩預估最快將於9月2日抵達北京，出席由中國所主辦的抗日戰爭暨反法西斯勝利80周年閱兵活動。此行金正恩預計搭乘具有防彈功能的綠皮專用列車，不僅遼寧省丹東市酒店不開放外國遊客訂房，就連丹東前往北京的鐵路車票也暫停發售，外交圈認為這可能與金正恩的防護安全作業有關。

根據韓媒《News1》，中國官方鐵路票務系統「12306」顯示，9月1日與2日由遼寧省丹東前往北京的列車已暫停發售。該列車原定每日晚間6時18分自丹東出發，隔天上午8時抵達北京。外交消息人士分析，這一異常調整很可能與金正恩出訪中國的行程直接相關。

此外，位於遼寧省丹東市的中聯酒店近日也停止接受外國人訂房，該酒店可俯瞰丹東跨鴨綠江至新義州的中朝友誼橋，觀察人士認為這也顯示金正恩極有可能搭乘專用列車通過該區域。

▲連接北韓新義州與中國遼寧丹東的新鴨綠江大橋。（圖／路透社）

據悉，丹東至北京的距離一般道路約800公里，高速列車則約1000公里，而金正恩專列的平均時速約僅50至60公里，需要16至20小時，預計最快將於2日抵達北京。

金正恩抵達北京後，將入住歷來曾接待北韓最高領導人的釣魚台國賓館。9月3日，他將與中國國家主席習近平一同出席閱兵活動，並站在習近平左側觀禮。這與金正恩過去2018年與2019年行程安排相似，皆搭乘專用列車抵達，並入住釣魚台國賓館。

▲金正恩將搭乘綠皮專用列車出訪北京。（圖／翻攝自朝中社）

報導指出，北韓已提前派出先遣隊上周抵達北京進行前置檢查。另有消息指出，北韓學術單位亦與中國學者展開學術交流，討論朝中關係及韓半島（朝鮮半島）局勢，包括中國延邊大學副校長劉岩、社會科學院亞太與全球戰略研究所王俊生等。

若金正恩順利抵達北京，預計將與中國及俄羅斯領導人舉行一系列雙邊會談，9月2日即有北韓與中國、俄羅斯的雙邊會談安排。外界同時關注三方領導人能否舉行金正恩、習近平與普丁的三方會談，以討論區域安全與國際議題。