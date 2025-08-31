美印交惡！川普宣布「取消出席」印度主辦QUAD峰會　恐衝擊日本安全

▲美國總統川普與印度總理莫迪的關係急轉直下。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普與印度總理莫迪的關係近來急速惡化。美媒《紐約時報》披露，川普原本承諾將出席11月由印度主辦的四方安全對話（Quad）峰會，但如今已經「不再計劃」出訪印度。報導指出，兩人關係惡化的導火線來自川普反覆聲稱自己解決印巴衝突，並暗示莫迪應支持他角逐諾貝爾和平獎，導致印度方面強烈不滿。

《紐約時報》於當地時間29日以「諾貝爾獎與一次不愉快的通話：川普－莫迪關係如何瓦解」為標題報導，指川普曾告訴莫迪會在今年秋季出訪印度參加QUAD峰會，但如今計劃生變。美印官方尚未就此發表評論。印度將於11月在新德里舉辦QUAD峰會，屆時邀請美國、日本與澳洲領袖共同商討區域安全。

報導指出，兩人關係惡化的起點在於川普自5月起多次公開宣稱，自己促成印度與巴基斯坦結束為期4天的衝突。這番說法被印度政府否認，莫迪更在6月17日一通長達35分鐘的電話會談中，明確告訴川普停火完全是印巴之間直接協商，並非因美國介入。

然而，川普在通話中仍舊表達自豪，提到巴基斯坦將提名他角逐諾貝爾和平獎，甚至暗示莫迪應該比照辦理。報導引述消息人士透露，莫迪對此非常不滿，直言美方角色與停火無關。這番分歧與莫迪拒絕配合諾貝爾獎話題，成為兩人關係惡化的導火線。

白宮並未承認這通電話內容，川普也未在社群媒體提及，但自從5月10日以來，他已超過40次公開強調自己阻止了印巴戰爭。印度方面則透過外交高層公開重申，印度絕不接受任何外部調停。

除了外交爭議，貿易衝突也進一步推高雙邊緊張。川普政府以印度持續購買俄羅斯原油為由，7月底將對印度的關稅提高至50%，遠高於此前協商的25%。報導分析，這些懲罰性關稅與其說是削減貿易逆差或切斷俄國戰爭資金，倒更像是懲罰印度「不與美國保持一致」。

戰略與國際研究中心（CSIS）專家羅梭（Richard Rossow）指出，美方若真意在壓制俄國，應推動更廣泛的次級制裁，而非單獨鎖定印度。

《全日本新聞網》則補充，川普6月通話中暗示莫迪應為其諾貝爾和平獎背書，之後美方於7月27日加徵50%關稅，加深美印兩國裂痕。報導分析，這一連串發展可能使印度在國際戰略上更向中國與俄羅斯靠攏，尤其是在8月31日於中國舉行的上海合作組織（SCO）峰會，作為成員國的印度勢必面臨外交平衡壓力。

倘若美印裂痕持續擴大，日本在安全保障上的戰略空間也可能受到衝擊。