　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美印交惡！川普宣布「取消出席」印度主辦QUAD峰會　恐衝擊日本安全

▲美國總統川普與印度總理莫迪。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普與印度總理莫迪的關係急轉直下。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普與印度總理莫迪的關係近來急速惡化。美媒《紐約時報》披露，川普原本承諾將出席11月由印度主辦的四方安全對話（Quad）峰會，但如今已經「不再計劃」出訪印度。報導指出，兩人關係惡化的導火線來自川普反覆聲稱自己解決印巴衝突，並暗示莫迪應支持他角逐諾貝爾和平獎，導致印度方面強烈不滿。

《紐約時報》於當地時間29日以「諾貝爾獎與一次不愉快的通話：川普－莫迪關係如何瓦解」為標題報導，指川普曾告訴莫迪會在今年秋季出訪印度參加QUAD峰會，但如今計劃生變。美印官方尚未就此發表評論。印度將於11月在新德里舉辦QUAD峰會，屆時邀請美國、日本與澳洲領袖共同商討區域安全。

報導指出，兩人關係惡化的起點在於川普自5月起多次公開宣稱，自己促成印度與巴基斯坦結束為期4天的衝突。這番說法被印度政府否認，莫迪更在6月17日一通長達35分鐘的電話會談中，明確告訴川普停火完全是印巴之間直接協商，並非因美國介入。

然而，川普在通話中仍舊表達自豪，提到巴基斯坦將提名他角逐諾貝爾和平獎，甚至暗示莫迪應該比照辦理。報導引述消息人士透露，莫迪對此非常不滿，直言美方角色與停火無關。這番分歧與莫迪拒絕配合諾貝爾獎話題，成為兩人關係惡化的導火線。

白宮並未承認這通電話內容，川普也未在社群媒體提及，但自從5月10日以來，他已超過40次公開強調自己阻止了印巴戰爭。印度方面則透過外交高層公開重申，印度絕不接受任何外部調停。

除了外交爭議，貿易衝突也進一步推高雙邊緊張。川普政府以印度持續購買俄羅斯原油為由，7月底將對印度的關稅提高至50%，遠高於此前協商的25%。報導分析，這些懲罰性關稅與其說是削減貿易逆差或切斷俄國戰爭資金，倒更像是懲罰印度「不與美國保持一致」。

戰略與國際研究中心（CSIS）專家羅梭（Richard Rossow）指出，美方若真意在壓制俄國，應推動更廣泛的次級制裁，而非單獨鎖定印度。

《全日本新聞網》則補充，川普6月通話中暗示莫迪應為其諾貝爾和平獎背書，之後美方於7月27日加徵50%關稅，加深美印兩國裂痕。報導分析，這一連串發展可能使印度在國際戰略上更向中國與俄羅斯靠攏，尤其是在8月31日於中國舉行的上海合作組織（SCO）峰會，作為成員國的印度勢必面臨外交平衡壓力。

倘若美印裂痕持續擴大，日本在安全保障上的戰略空間也可能受到衝擊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
433 1 9128 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
農曆7月半要來了　命理師：15姓氏注意
跟酒駕一樣危險！　藥師示警9類「藥駕藥物」
遭大公司主管性侵！塞6千逼私了　酒店妹悲憤離世　
東吳大學「8人房宿舍」內部照曝光！網看傻：以為在當兵
快訊／楊丞琳消失1月...突自爆「住院動大刀」
新光三越小北店試營運人潮爆！　一天開200張紅單

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美印交惡！川普宣布「取消出席」印度主辦QUAD峰會　恐衝擊日本安全

川普擬派「美私人軍事公司」赴烏克蘭　英媒：實質威懾普丁

男遊客「猝死香港迪士尼」！玩設施中途突昏迷　妻驚恐目睹

金正恩要出訪了！丹東前往北京鐵路車票停售　搭防彈列車這天抵達

「體型過胖」坐飛機要買2個座位！　西南航空：不再無條件退費

北京閱兵三巨頭座位曝光！習近平坐中間　右邊普丁、左邊金正恩

韓國江陵最嚴重旱災！蓄水量「跌破15%」民眾搶水　用濕紙巾掃廁所

馬桶座不是最髒！專家揭公廁最大「細菌溫床」　1動作超危險

以色列證實再尋獲2人質遺體！28歲男參加音樂節救人喪命　身分曝

美國海灘「糞便細菌超標」　官方警告：下水恐中招

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

【台語超好】萌娃上學哭喊想回家拜託老師：叫爸爸接我

【這真的2歲嗎？】湘荷妹妹陪演警匪片戲劇魂爆發XDD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

美印交惡！川普宣布「取消出席」印度主辦QUAD峰會　恐衝擊日本安全

川普擬派「美私人軍事公司」赴烏克蘭　英媒：實質威懾普丁

男遊客「猝死香港迪士尼」！玩設施中途突昏迷　妻驚恐目睹

金正恩要出訪了！丹東前往北京鐵路車票停售　搭防彈列車這天抵達

「體型過胖」坐飛機要買2個座位！　西南航空：不再無條件退費

北京閱兵三巨頭座位曝光！習近平坐中間　右邊普丁、左邊金正恩

韓國江陵最嚴重旱災！蓄水量「跌破15%」民眾搶水　用濕紙巾掃廁所

馬桶座不是最髒！專家揭公廁最大「細菌溫床」　1動作超危險

以色列證實再尋獲2人質遺體！28歲男參加音樂節救人喪命　身分曝

美國海灘「糞便細菌超標」　官方警告：下水恐中招

接掌獨行俠領袖新角色　陣中最老湯普森：多年未有的動力再燃

陸流行「內推前任」新交友　讓前男友和閨蜜結婚！

斯洛維尼亞2連敗！晉級難度高　唐西奇39分攬責：我還可以打更好

南投溫泉季9/6埔里鎮鯉魚潭起跑　首結合溫泉之聲水漾歌唱賽

花蓮8旬婦跌落海濱草叢！俯臥烈日曝曬3小時　警循聲及時救命

唐西奇歐錦賽砍39分破千分大關　斯洛維尼亞惜敗法國吞2連敗

吳靜怡稱拆公館圓環、機器狗同一廠商　北市新工處舉資料打臉了

D胸女星「工作被毛手毛腳」開罵！爆氣：道歉又怎樣？我還是很不爽

男罹腎臟癌「全身藏1毒素」　外食族常碰！醫示警：恐有7大病纏身

快訊／女山友登雪山西稜摔傷腳部骨折　黑鷹吊掛救援

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

國際熱門新聞

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

范斯：隨時準備好「接任總統」

男遭下水道沸水煮死！被撈起內臟已熟透

「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍

79歲川普「死而復生」！　現身白宮打破網路瘋傳謠言

氣象女主播疑「無罩上陣」胸凸兩點照瘋傳

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

白宮：川普拔掉賀錦麗特勤局保護

普丁痛批日本恢復軍國主義：不可容忍！

22歲鬥牛士處女秀「遭680kg公牛」頂飛慘死

以色列空襲葉門首都　胡塞武裝證實：自家政府總理喪命

來不及彈射！波蘭F16資深飛行員少校殉職

川普關稅被判「越權違法」　原因一次看懂

防台灣有事！日本熊本部署1000公里長程飛彈　計畫也部署在沖繩

更多熱門

相關新聞

川普考慮　美私人軍事公司部署烏克蘭

川普考慮　美私人軍事公司部署烏克蘭

Telegraph報導，美國總統川普正與歐洲盟友協商，計劃部署美國私人軍事公司到烏克蘭，作為長期和平方案的一部分，協助重建烏克蘭前線防禦工事及新基地，保護美方企業。

國安人士：美參議院軍委會主席訪台時機高度重要　釋3大強烈訊息

國安人士：美參議院軍委會主席訪台時機高度重要　釋3大強烈訊息

金正恩要出訪了！搭專用列車「這路段停駛」

金正恩要出訪了！搭專用列車「這路段停駛」

西南航空：「體型過胖」坐飛機要買2個座位！

西南航空：「體型過胖」坐飛機要買2個座位！

莫迪今會見習近平　預料聚焦3議題

莫迪今會見習近平　預料聚焦3議題

關鍵字：

北美要聞日韓要聞東南亞要聞川普莫迪美國印度Quad

讀者迴響

熱門新聞

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

全民普發惹議！他號召不領…41人參加

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

快訊／中壢民宅大火5死　1大4小身分曝光

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

即／父發現6歲獨子墜樓身亡

從小住一起…叔叔和小姪女共浴激戰下場曝

農曆7月半要來了　15姓氏易被抓交替

楊偉中救女溺斃忌日逢七夕　前主播陳以真「發7顆愛心」

范斯：隨時準備好「接任總統」

快訊／林書豪宣布退休！

更多

最夯影音

更多

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面