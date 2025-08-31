韓國江陵最嚴重旱災！蓄水量「跌破15%」民眾搶水　用濕紙巾掃廁所

▲南韓江原道江陵市面臨嚴重旱災，當地五峰水庫蓄水量跌到只剩14.9%。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓江原道江陵市近期遭遇史上最嚴重旱災，五峰水庫蓄水量降至14.9%，低於生活用水安全臨界值的15%，市府已啟動嚴格限制民生與農業用水措施。面對旱情，南韓總統李在明昨（30）日親赴五峰水庫視察，並要求立即制定中長期水資源對策，江陵居民也紛紛投入節水行動，力求度過缺水危機。

根據《韓聯社》，江陵地處韓半島（朝鮮半島）東部沿岸，背靠太白山脈、望向東海（日本海），地勢特殊加上近年極端氣候影響，使得當地頻繁遭遇颱風、暴雪、焚風引發的山林大火等災害。自從2000年以來，江陵已多次面臨大規模自然災害，民眾甚至形成一定程度的災害心理壓力。

▼南韓江原道江陵市因嚴重乾旱而限水，導致中央市場某炸雞店的水管被關閉。（圖／VCG）

▲南韓江原道江陵市嚴重旱災，政府向幼兒園、學校、養老機構發放飲用水。（圖／VCG）

此次江陵的旱災更為嚴峻，最近6個月降雨量僅達過去年平均降雨量的一半，五峰水庫蓄水量20日還有25%，今（31）日更跌到只剩下14.9%，創下歷史新低。由於該座水庫負責供應江陵87%的生活用水，市府已從20日起針對5萬3485戶的住宅水表實施50%關閉的限制供水措施，一旦蓄水量低於15%，將加碼至75%，並全面停止農業用水供應。

受到限水措施影響，高海拔地區域部分住戶已無法正常取水，居民生活面臨困難。江陵市民紛紛前往大關嶺地下水取水處，攜帶各種鍋碗瓢盆取水，供飲用與烹飪使用。

一名70多歲居民表示，每次裝滿三個1.5公升的容器，一家三口可維持兩天生活；另一位73歲的居民則因旱情導致農作物枯萎，只能藉由公共水源節省家庭用水。許多民眾採取節水小技巧，包括用洗頭水沖馬桶、少洗衣物、使用濕紙巾清潔廁所等，以減輕旱災帶來的不便。

▼南韓江原道江陵市旱災，白菜毀損嚴重而遭廢棄。（圖／VCG）

▲南韓總統李在明30日前往江陵視察五峰水庫。（圖／VCG）

面對旱情，李在明30日下午親赴五峰水庫現場視察，並主持江陵市災害安全會議，聽取旱災現況與應對報告。他要求各部門綜合檢討中長期措施，並指示行政安全部迅速落實救援行動。此外，李總統提出海水淡化等中長期水資源方案，強調單靠水庫無法根本解決問題，需從氣候變遷角度整體規劃水資源管理。

政府於30日正式宣布江陵進入自然災害狀態，為首次以旱災形式宣告的自然災害。由於蓄水量持續下跌，政府與民間積極籌措瓶裝水支援居民，並呼籲民眾維持節水行動，尤其是在週末觀光客到訪期間，需兼顧生活與商業用水需求。

根據韓媒《朝鮮日報》，江陵居民對限水措施反應兩極。一方面，多數居民積極配合節水，降低日常用水量；另一方面，也有人表達生活不便及心理壓力，例如擔心水源不足可能導致子女停課或家庭糾紛。社群平台上充斥節水經驗分享，包括使用生水洗頭、重複利用洗滌水、少用衛生設備等。部分民眾甚至以濕紙巾清潔廁所，盡可能節省用水。