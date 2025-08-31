　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵「坐臥走道」不聽勸可拒載！9月新制懶人包　博愛座改優先席

▲▼高鐵車廂（圖／記者劉維榛攝）

▲高鐵推「寧靜車廂」，講手機須到玄關。（示意圖／記者劉維榛攝）

生活中心／綜合報導

明天就是9月，有多項新制要上路。高鐵推出「寧靜車廂」，使用3C太吵不聽勸可以解除運送契約，「坐臥走道、玄關」擋道勸導無效也可以拒載；另外，公共運輸博愛座改「優先席」新圖示。醫藥方面，HPV疫苗公費接種對象由國中女生擴大至國中男生。《ETtoday新聞雲》以下整理新制懶人包，供讀者參考。

》全國性

●高鐵「寧靜車廂」禁講電話
台灣高鐵規劃9月22日起實施「寧靜車廂」政策，並同步修改運送契約，比照日本新幹線作法，旅客若需在車廂內使用手機通話，將須移至車廂玄關，觀看影片則需佩戴耳機。若不配合規定，將先由列車長或服勤員勸導，屢勸不聽者最嚴重可解除運送契約，請旅客下車，初期將有3個月勸導期。【點我看更多詳情】

另外，有家長恐慌，認為該新規可能加劇「厭童化」。高鐵則澄清，寧靜車廂是針對手機等3C商品使用，對於嬰兒、幼童或其他如疾病等因素而影響自主能力旅客的行為，列車人員仍將持續以安撫方式進行，並提供其必要之協助。【點我看更多詳情】


●高鐵「坐臥走道、妨礙動線」不聽勸可拒載
過往曾有高鐵旅客坐在列車內通道遭其他旅客跨越發生持刀爭執，也有旅客將行李箱擺在車廂走道還枕臥休息，影響動線亂象頻傳。高鐵近日修改旅客運送契約，首度明訂旅客若坐臥車廂走道、玄關通道或車站地板妨礙動線，勸導不聽者將可拒載，9月22日起上路。【點我看更多詳情】


●博愛座改「優先席」新圖示上路
立法院修法將「博愛座」改為「優先席」，適用對象「老弱婦孺」改為「其他有實際需求者」，交通部也預告修正《大眾運輸工具無障礙設施設置辦法》，並公布優先席標準圖示，增加一類身體不適圖案，最快9月可上路。【點我看更多詳情】

▲▼交通部公布優先席統一圖示。（圖／交通部提供）

▲交通部公布優先席統一圖示。（圖／交通部提供）


●癌患凍精卵補助「最高7萬元」
癌症病患可享凍卵凍精保存補助！衛生福利宣布，9月1日起推動「醫療性生育保存補助試辦方案」，初步先針對具我國國籍的18歲至40歲乳癌或血液癌患者，提供取卵療程或取精處置保存補助，凍卵最高補助費用新台幣7萬元，凍精最高補助8000元，每人一生最多兩次，預估首年將有600位癌友受惠。【點我看更多詳情】


●血脂調節劑擴大健保給付
心血管疾病長期位居十大死因第二名，且疾病死亡率逐漸上升，而低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）升高動脈粥狀硬化心血管疾病風險，堪稱無形殺手。健保署宣布9月1日起放寬「PCSK9血脂調節劑」給付條件，LDL-C起始治療值由135mg/dL下修至100mg/dL，預估嘉惠5,005名患者，每人每年約節省11.5萬元，健保挹注年藥費約4.43億元。【點我看更多詳情】


●長照十年計畫3.0　擴大補助金額及對象
衛福部宣布修正「長期照顧服務申請及給付辦法」，啟動「長照十年計畫3.0」政策，擴大服務對象、優化服務內容，多項重要調整分階段實施，首波於9月1日調整的服務內容包含：

(一)放寬外籍看護工之被照顧者家庭於原核定額度下適用社區式照顧服務：
鑑於日間照顧及家庭托顧服務屬一對多社區照顧服務模式，有助長照個案透過社會參與減輕或延緩失能(智)狀況，爰放寬此類長照個案可在原核定額度下使用日間照顧及家庭托顧服務。

(二)擴大社區式交通接送服務範圍及給付額度：
為提升長照個案社區參與之便利性，擴大社區交通接送服務之適用範圍，納入身心障礙日間照顧服務(含社區式日間照顧服務據點、身心障礙者托顧家庭及提供日間照顧服務之身心障礙福利機構)，並提高給付額度一般區每趟自新台幣100元提升至115元；原鄉、離島每趟自120元提升至140元。

(三)調高營養照護服務給付額度：
檢討相關執行成效及成本分析，針對有營養照護需求的長照個案，調整服務次數及給付額度，自4次1組合4,000元，調整為3次1組合4,500元。

(四)調整居家喘息服務內容：
考量喘息服務時間之工作內容，實務上應符合家庭照顧者及被照顧者之需求與服務單位議定服務內容；又陪同運動不應只侷限於家中，在安全情況下得陪同至居家以外地點，爰調整居家喘息服務之照顧組合內容說明，以確保服務項目定義明確，更貼近民眾需求。

▲▼老人,老年人,輪椅。（圖／CFP）

▲衛福部啟動「長照十年計畫3.0」政策。（示意圖／CFP）


●HPV疫苗9月起「國中男生」可免費打
人類乳突病毒（HPV）感染與多種癌症相關，除子宮頸癌，也可能導致口咽癌、肛門癌、外生殖器癌等，影響不限於女性。衛福部宣布自114年9月起，擴大HPV疫苗公費接種對象，由原先的國中女生擴大至國中男生。【點我看更多詳情】


●數發部打詐納管Threads
數發部宣布，考量我國使用者占比及網路平台被利用於刊登詐騙廣告之風險，公告更新符合一定規模之網路廣告平台業者名單，將Threads納入管理，並自114年9月15日生效。

數發部表示，民眾若在Threads平台上發現可疑的網路詐騙廣告，可即時在《網路詐騙通報查詢網》上查詢或通報，經查證為詐騙的廣告，數發部將要求Threads平台立即下架。【點我看更多詳情】
 

》地方性

●北市「生生喝鮮奶」擴大補助2至12歲
為擴大台北市學齡兒童的營養照顧，台北市長蔣萬安宣布，自114年9月1日起，「鮮奶週報—生生喝鮮奶」政策全面升級至2.0版，3大亮點包括擴大補助對象，新增納入設籍台北市但未就讀北市幼兒園或國小的2至12歲學齡兒童，以及全年無休與增加品項。【點我看更多詳情】


●新北違停拖吊將先廣播
目前雙北拖吊違規停駛車輛時，不會鳴笛或廣播，拖吊場可逕自拖走。新北市交通局宣布，今年與拖吊業者重新簽訂合約，規定拖吊車全面安裝廣播設備，並在拖吊作業前廣播提醒，「拖吊前廣播」這項新措施將自9月起試辦一年。【點我看更多詳情】


●台中智慧停車無紙化9/8上線
台中市政府宣布，智慧停車無紙化新政策將從9月8日正式上線，首批先於西屯區國家歌劇院周邊的市政北七路、市政北二路、河南路、惠民路、惠來路及逢大路等路段啟用，車格內標繪綠色LOGO及「P」標誌，由影像辨識記錄停放時間及停車費用，不開立紙本停車繳費單，車主離開車格後可線上即時查詢停車費。

為鼓勵市民加入智慧停車無紙化行列，交通局同步公布專屬綁定優惠活動，自啟用日起6個月內，於智慧停車無紙化路段完成行動支付APP綁定並成功自動代扣繳，可享最高6折停車費優惠；綁定金融機構、電信業者或遠通電收自動代扣繳者，亦可享8折優惠。

▲▼台中智慧停車無紙化9/8上線。（圖／市府提供）

▲台中智慧停車無紙化。（圖／市府提供）

》旅遊相關

●加拿大來台轉機客免安檢
去年桃園機場轉機旅客中，約6％、近22萬人次來自加拿大。民航局宣布，9月1日起加拿大來台於桃園機場轉機前往其他地區的旅客及手提行李，可免除再次安全檢查，初估旅客可節省約1小時等候時間，每周有21架次航班旅客受惠。【點我看更多詳情】


●日本大阪9月起調漲住宿稅
日本大阪府公告，從9月1日起住宿稅的免稅金額從原本的7000日圓（約新台幣1429元）下修到5000日圓（約新台幣1021元）。9月1日起每人每晚入住5000日圓到1萬5000日圓（約新台幣3063元）的旅宿加收200日圓（約新台幣41元）住宿稅。

1萬5000日圓（約新台幣3063元）到2萬日圓（約新台幣4083元）旅宿加收400日圓住宿稅（約新台幣82元）；2萬日圓（約新台幣4083元）以上加收500日圓（約新台幣102元）住宿稅。

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，道頓崛，日本自由行，赴日旅遊，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲大阪是不少台灣人喜愛的旅遊城市。（圖／記者蔡玟君攝）
 

