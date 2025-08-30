　
生活

9/22起「坐臥高鐵車廂走道、擋通道」　勸導不聽可拒載

▲▼高鐵,台灣高鐵,高鐵列車,高鐵月台。（圖／記者李姿慧攝）

▲9月22日起，坐臥高鐵車廂走道或通道、車站地板影響動線，勸導不聽可拒載。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

過往曾有高鐵旅客坐在列車內通道遭其他旅客跨越發生持刀爭執，也有旅客將行李箱擺在車廂走道還枕臥休息，影響動線亂象頻傳。高鐵近日修改旅客運送契約，首度明訂旅客若坐臥車廂走道、通道或車站地板妨礙動線，勸導不聽者將可拒載，9月22日起上路。

去年11月一名男性旅客搭乘高鐵從台中到台北，因沒座位就席坐在車門旁通道，一名女性乘客進入車廂時跨越其身軀和背包，引發男性乘客不滿，雙方發生口角，男乘客竟向對方作勢揮拳，更持刀插入椅背恐嚇，遭警方依恐嚇公眾等罪起訴。近日也有旅客將行李箱擺放在車廂走道，並直接枕臥行李箱躺在走道上休息，引發網友批評。

由於旅客坐臥車廂走道和通道等亂象頻傳，台灣高鐵近日修改「旅客運送契約」，針對可解除和終止運送契約的項目，將「旅客不依規定搭乘指定之車廂及座位者」修改為「旅客有坐、臥於車廂走道、玄關通道及車站地板等妨礙乘車與候車秩序、動線之行為或旅客不依規定搭乘指定之車廂及座位」，經勸導未改善者，將可解除或終止運送契約。

對此，高鐵公司表示，持續蒐集旅客相關反映及意見，檢視旅客運送契約，並因應法規或政策變動、實務作業需要及旅客意見等調整。

高鐵公司說明，此次新增內容即因旅客反映，希望高鐵公司針對乘車秩序及品質，包括旅客若有妨礙乘車與候車秩序、動線之行為，或有喧譁、以電子產品進行交談等進行更有效的管理措施，故特別針對明顯妨礙他人安寧之行為，且經勸導未改善者，納入得拒絕運送等措施。

高鐵公司也對旅客喊話，呼籲旅客遵守相關乘車規定，共同維護良好乘車環境。

08/29 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【這一幕太暖了】熱心男跳水溝救出被困羊寶寶

關鍵字：

高鐵乘客契約列車車廂走道通道車站拒載

